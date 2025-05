Celebración del título de Liga del Barça, en directo: Última hora desde el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona

Fuegos artificiales en el Estadi

Bajo el icónico tema 'We Are the Champions' de Queen y fuegos artificiales, los futbolistas azulgranas vuelven a levantar la copa, recibiendo un sonoro aplauso de la afición, que ha recuperado la ilusión esta temporada con el auge de futbolistas como Yamal o Raphinha y con un equipo que vuelve a ser reconocible para la afición.