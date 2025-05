Se llama 'focus atencional'

Todo, todo lo que les cuento aquí, a partir del segundo párrafo, sale de las catacumbas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Todo. Ese es un mundo habitado por decenas de profesionales exclusivos, los que rodean a Hansi Flick, que, por fin, han encontrado el medio adecuado para cumplir su misión, para desarrollar su profesionalidad y conocimientos y, sobre todo, para ser considerados los mejores del mundo sean médicos, preparadores físicos, recuperadores, analistas, fisioterapeutas, utileros…lo que sea.

Todo empieza con un washap que recibí, a las 19.54 horas, del 25 de agosto de 2024: “Emilio, si quieres, apuesta 230 euros hoy a que ganamos la Liga y, a finales de mayo, te llevarás 1.000 euros”. No aposté porque papá nos lo tenía prohibido y, ahora, con 74 años, no voy a cambiar. Pero, a partir de aquel día, supe que el Barça iba a ganar la Liga, vaya que sí. Y aquí viene todo lo demás.

Emilio, estos chavales son especiales, brillantes, pero pertenecen a una generación donde el déficit de atención ha adquirido visos de epidemia. Su cerebro ya es diferente al nuestro, no pueden mantener una conversación sin dispersarse, ¡a la porra el móvil, las redes!, imagínate la concentración plena durante un partido de 90 minutos.

Hansi Flick trata de llevar a sus jugadores al vestuario para la celebración por el título de Liga en el campo del Espanyol. / JORDI COTRINA / EPC

Nosotros tratamos de compensarlo con entrenamientos específicos, distintos, entretenidos, distraídos, charlas, bromas, complicidad, pero todo lleva su tiempo. Por suerte, en unos funciona mejor o más rápido que en otros. Por fortuna, en el Real Madrid ni siquiera saben que eso se puede hacer, esa ventaja que tenemos.

Para nosotros es vital, vital, que los medios de comunicación nos ayuden a transmitir ilusión. Estamos en una época muy jodida, Emilio, donde la mayor parte de la gente no llega a final de mes y se les ha quitado de un plumazo el derecho a la vivienda, por eso este equipo, estos chavales, están obligados a transmitir ilusión.

Pedri, el listo

No es fácil, nosotros trabajamos para mentalizarles de esa idea, pero puedo jurarte que, cuando empieza un partido, no sabemos cuánto tiempo les durará la atención, mantendrán el foco en aquello que hemos preparado, entrenado. No es fácil, porque el desarrollo del partido les lleva, siendo tan jóvenes, al despiste.

Es lo que se conoce como el ‘focus atencional’, un factor clave dentro del proceso cognitivo, de aprendizaje, pues es lo que permite dirigir nuestra atención hacia aquellos estímulos que tienen una relevancia significativa en ese momento, ignorando los que no la tienen. El ‘focus atencional’ es la verdadera inteligencia en el mundo actual. El listo es el que no se dispersa. Por ejemplo, Pedri, tal vez por ser de la República Independiente de Tegueste.

¿Cómo explicas que un grupo de “enanos” para el deporte, que serían rechazados en cualquier cantera de élite del mundo, dominara durante 10 años el fútbol? No queda otra que ser más hábil, más listo, más escurridizo, más imprevisible...

¿Cómo explicas que un grupo de “enanos” para el deporte, que serían rechazados en cualquier cantera de élite del mundo, dominara durante 10 años el fútbol? No queda otra que ser más hábil, más listo, más escurridizo, más imprevisible…Florentino Pérez vende lo contrario: lo metabólico, la resistencia, la NASA, los marines.

Realmente lo que hace el Real Madrid es comprar Porsches Cayennes de 500cv… Te lo vuelvo a subrayar: ganaremos la liga porque entrenamos todos los días de forma metódica y mucho, y eso contrarresta la calidad del Real Madrid donde además las hienas se van a fagocitar unas a otras hasta que no queden ni los huesos.

Te digo más: Me sorprendería que esto tuviese continuidad la próxima temporada si no hay cambios sustanciales en la plantilla, los necesitamos, muchos y buenos.