El clásico Barça-Madrid que decide (o no) la Liga

Después de tres clásicos de neto color azulgrana, el cuarto triunfo del Barça permitiría esculpir en piedra que se ha producido un cambio de ciclo. El único debate recaerá en saber por cuánto tiempo. La incógnita tardará en disiparse, hasta entrada la próxima temporada. El empate y la victoria no alargaría el ciclo blanco; sólo alargaría el ciclo de la emoción por el desenlace de la Liga en las siguientes tres jornadas.

La ilusión madridista, más allá del formidable ataque que posee pero que ni mucho menos ha sido tan arrasador y abrasivo como se anunció con la llegada de Kylian Mbappé –los blancos han marcado 22 goles menos que los muchachos azulgranas–, reside en la favorable estadística que le acompaña como visitante en los clásicos (cuatro de cinco ganados). Se alimenta el relato con el mayor cansancio del Barça –será el tercer partido en ocho días– y la melancolía azulgrana de la derrota de Milán para que el declinante Madrid de Carlo Ancelotti cobre vigor.

Lewandowski y Bale abrazados, con Iñigo de espaldas. / Javi Ferrándiz / SPO

El espíritu perdedor

No habla el madridismo de fútbol, un tema que tal vez estrene Xabi Alonso la próxima temporada. Ancelotti está amortizado y sentenciado, y le queda al veterano técnico italiano la última batalla para despedirse con aplausos. Saldrá por la puerta grande, eso sí. El madridismo habla de los árbitros, la demostración del espíritu perdedor que se ha instalado en el despacho de Florentino Pérez.

El Barça de Flick, el de la arriesgada defensa –33 goles encajados, los mismos que el Madrid–, ha insuflado un aroma juvenil a la temporada que no ha hecho más que acentuar la vejez de su mayor rival, humillado en el Bernabéu (0-4), vapuleado en Arabia (2-5), rebasado en Sevilla (2-3).

Hansi Flick sonríe durante la rueda de prensa previa al clásico. / Javi Ferrándiz / SPO

El choque de hoy discute la Liga, "la competición más honesta de la temporada, en palabras de Flick, porque la conquista el mejor equipo en el cómputo de las 38 jornadas. Y en esa competición va por delante el Barça que ya se llevó anteriormente los dos títulos (Supercopa y Copa) por los que pelearon cara a cara.

Casadó, Balde, Gavi y Lamine Yamal presenciando, ayer, el duelo entre el Barcelona Atlètic y el Andorra. / Javi Ferrándiz / SPO

Defensa sin discusión

"Todos los jugadores saben que tenemos que estar al máximo nivel; estar activos, intensos, dominadores", explicó Flick de lo hablado en el vestuario, donde también se trató de la desilusión de Milán. Ese vigor pretende mantenerlo con el once habitual de los últimos encuentros. El Barça recuperó a Alejandro Balde y Marc Casadó, dispone de Robert Lewandowski desde el lunes, pero ninguno de los tres está al mismo nivel de los titulares.

Frente al Madrid, que no tiene mayor personalidad que la calidad de Mbappé y Vinicius, el Barça opondrá sus señas de identidad, la más visible de las cuales es la defensa adelantada. No está en discusión pese a los 14 goles encajados en seis partidos.

"Es algo que involucra a todo el equipo, no solo a la línea defensiva", aclaró Flick, que primero convenció a los futbolistas antes de trabajarla y ponerla en práctica, Como a Íñigo Martínez, acostumbrado a defender más cerca de la portería. "Se ha adaptado, ha aprendido y ha dado un rendimiento increíble, y no es fácil a los 33 años", dijo Flick, destacando el liderazgo que ejerce en el equipo. Igual que Szczesny, que procedía de la Juventus, y a quien no le inquieta ver a la defensa tan lejos a los 36 años. "Es más calmado y relajado, a veces fuma un poco", bromeó Flick.