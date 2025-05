Balde y Casadó reciben al alta para volver en el Barça-Madrid

La enfermería de Sant Joan Despí se va vaciando. Dos meses después de lesionarse volverá Alejandro Balde al terreno de juego. El defensa puede entrenar al máximo rendimiento y será una de las dos novedades de la convocatoria del clásico. La otra es Marc Casadó, que será el próximo en reaparecer. Balde y Casadó acabaron la sesión con el alta médica, listos para concentrarse este domingo a las 12 con los demás.

Balde sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral izquierdo en la primera mitad del Leganés-Barça (12 de abril). Fue sustituido entonces por Gerard Martín, que ha ocupado el lateral izquierdo seis de los siguientes siete partidos. Con la salvedad del Barça-Mallorca, para que descansara. Jugó Héctor Fort. Martín seguirá defendiendo el flanco izquierdo.

Lewandowski, que entró en la expedición de Milán, tiene más opciones de ser titular después de regresar al césped en San Siro. Apenas intervino en la prórroga. Sólo ha estado tres semanas ausente. Aun así, Flick mantendrá a Ferran Torres en el once titular. No ve a Lewandowski a un nivel superior al valenciano.

Robert Lewandowski, decepcionado, al final del INter-Barça. / Javi Ferrándiz / SPO

Casadó, feliz de estar en la lista

Ninguna opción, en principio, tiene Casadó de figurar en el once inicial. El mediocentro se siente ya conforme con volver a la lista después de casi dos meses viendo de lejos a sus compañeros. Desde la semana pasada participa en las sesiones grupales, completada la rehabilitación de la rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha que sufrió en el 2-4 ante el Atlético el 16 de marzo.

Tampoco jugará Ter Stegen, que abrió la reciente lista de altas médicas. Su actuación en Valladolid fue una excepción. A Milán no viajó al no estar inscrito en la Champions y en el clásico no sustituirá a Szczesny como en el Nuevo Zorrilla, había anunciado Hansi Flick.

Jules Koundé, en cambio, fue la última víctima. Cayó la pasada semana en la ida frente al Inter. No ha tenido tiempo en diez días de restablecerse. Se le vio en Milán, adonde acompañó a animar al equipo desde el palco, pero todavía no en el campo de entrenamiento.