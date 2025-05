El irreductible Barça de Flick: repaso a las sonadas remontadas del curso

Cuenta la leyenda que el irreductible Barça de Hansi Flick nació en Lisboa. Aquella lloviosa noche del 21 de enero, el equipo protagonizó una brutal remontada de marcador, lenta, constante e inexorable. Fue encajando goles a mansalva: el 1-0, el 2-1, el 3-1 y el 4-2 en el minuto 68, y terminó ganando por 4-5 en un furioso tiro de Raphinha en una salvaje escapada en solitario en el permitido minuto 96.

A veces las leyendas no responden completamente a la realidad. El Barça de Flick lleva remontando marcadores desde el primer día. Desde el estreno. Desde la inauguración de la Liga el 17 de agosto en Valencia, cuando Hugo Duro marcó el 1-0 en el minuto 44 y dos goles de Robert Lewandowksi transformaron el marcador en el definitivo 1-2 en el minuto 48.

Marc Casadó se acerca a felicitar a Lewandowski tras el doblete de Mestalla. / JAVI FERRANDIZ / SPO

Valladolid, una más

No existe la palabra inrendible o irrendible para describir al equipo que no se rinde o no puede rendir. Perseverante y tenaz son los adjetivos correctos para subrayar la capacidad del Barça de levantar resultados adversos, lo que también denuncia una cierta tendencia a conceder ventaja al adversario.

El último ejemplo se vivió en Valladolid, y seguramente no es el más heroico. Ha habido otros capítulos que alimentan el mito del equipo de Flick por la entidad de los rivales. Basta el mínimo esfuerzo para rememorarlos.

Los jugadores del Barça festejan el segundo gol de Valladolid, obra de Fermín López. / Valentí Enrich / SPO

Madrid, Celta, Inter...

Por ejemplo, este Barça remontó el 1-0 del Madrid en la final de la Supercopa hasta voltear el marcador y al rival con un 2-5. También al Madrid le levantó la final de Copa, cuando perdía por 1-2 y venció por 3-2 en la prórroga. El Celta, en la Liga marcó, de corrido, el 1-1, el 1-2 y el 1-3 y se marchó de vacío por 4-3.

No menos célebre es el episodio del Metropolitano ante el Atlético, con el 2-0 rojiblanco (minuto 70) que se trocó en el 2-4 final. En la Copa hubo un 4-4 en Montjuïc que empezó 0-2, continuó 4-2 y terminó 4-4.

Antes de viajar a Valladolid, el Barça igualó el 0-2 y el 2-3 del Inter para colocar el 3-3 que tendrá que superar mañana en San Siro en la semifinal de la Champions.

Ferran desata la euforia de todo el Barça tras igualar a dos la final copera ante el Madrid. / Valentí Enrich / SPO

Flick alineó un once de suplentes en Pucela y Marc-André ter Stegen, uno de ellos, encajó un gol en el minuto 6. No fue hasta la entrada de los titulares cuando el equipo acertó con Raphinha y Fermín para amarrar los tres puntos.

"Todo se complica cuando estás por detrás en el marcador", reconocía Ter Stegen, aliviado porque ese tanto en el que tuvo algo que ver con su descoordinada intervención, no impidió la victoria.

El marcador del Nuevo Zorrilla, con el gol de Iván Sánchez en el minuto 6. / Valentí Enrich / SPO

El apoyo de Ter Stegen

El portero era uno de los nueve sustitutos de los titulares que jugaron y jugarán ante el Inter. Ya sabía que su retorno era momentáneo y que Wojciech Szczesny estará bajo los palos de San Siro y en el clásico de Montjuïc del próximo sábado.

A Ter Stegen le acompañaron en Pucela Andreas Christensen, cuya inactividad era mayor que la suya, desde agosto; Héctor Fort, Dani Rodríguez, Pau Víctor y Ansu Fati. Ronald Araujo y Gavi y tal vez Fermín serán suplentes mañana.

Dani Rodríguez se marcha del campo después de que se lesionara en el hombro en la primera mitad. / Associated Press/LaPresse / LAP

Espíritu de equipo

"El míster siempre encuentra un buen equilibrio, nos da importancia a todos. Al final, somos un equipo. Si ganamos, lo hacemos todos. Lo más importante es que disfrutamos como conjunto", subrayó Ter Stegen sobre la rotación masiva que realizó Flick. Sólo salió mal en Pamplona, con los cinco cambios y la derrota en el campo de Osasuna. No han afectado nunca más al resultado.

"La confianza en mis jugadores es absoluta", defendió Flick de la rotación masiva de Valladolid.

Ter Stegen reclama al árbitro una falta a Araujo, tumbado en el suelo. / Valentí Enrich / SPO

"La confianza que tengo en mis jugadores es absoluta", aseguró Flick para negar que el monumental relevo del once inicial fuera un atrevimiento excesivo. El técnico dijo que las disfunciones que se producirían en un equipo sin rodaje e inconexo eran aceptables. "No era fácil para la gente que nueva que entraba", asumió. Simone Inzaghi fue más allá con el Inter y ante el Verona cambió a diez jugadores.