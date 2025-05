Un Barça de Champions pero con rotaciones

Valladolid es una piedra en el camino. Un obstáculo aparentemente ínfimo, y no porque el equipo castellano sea el último y ya haya descendido, sino porque el máximo interés del Barça se enfoca en la visita al Inter del próximo martes. Andará en juego en Milán el acceso a la final de la Champions. Donde no tendrá margen de error, que sí existe en la Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Madrid.

El peligro de la distracción planea sobre la cita de Pucela (21 h.). Hansi Flick reconoció con un "por supuesto" que va a operar rotaciones en la alineación para preservar a varios titulares, y que la decisión se tomaría a partir de los datos físicos de los futbolistas, las opiniones de los médicos y las sensaciones de los jugadores. No precisó cuántos cambios haría. Solo adelantó uno: el regreso de Marc André ter Stegen.

Szczesny y Ter Stegen, en la sesión de este viernes. / Valentí Enrich / SPO

Preservar a Szczesny

Será el primer partido del meta titular desde que se lesionara el 22 de septiembre en la visita al Villarreal y fuera operado al día siguiente de la rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Ter Stegen se reincorporó al grupo el 31 de marzo y recibió el alta médica para viajar a la final de Sevilla del pasado sábado.

El regreso de Ter Stegen se resume en la ansiedad del meta por recuperar el puesto de titular y la posibilidad de preservar a Wojciech Szczesny de una eventualidad que le impidiera jugar en Milán. El relevo es puramente puntual para Valladolid, dijo Flick. "Pero puede cambiar después", bromeó el técnico, que deberá decidir con tino cuántas rotaciones introduce.

Lamine Yamal se despereza antes del último entrenamiento previo al Valladolid-Barça. / Alejandro Garcia / EFE

Siete cambios

La primera remesa de cambios masivos se produjo pronto, cuando el Barça enlazó en septiembre tres partidos (Getafe, Osasuna y Young Boys) en siete días como suceder ahora. Hizo cinco cambios en Pamplona y el equipo encajó la primera derrota del curso.

El caso más reciente son las siete rotaciones practicadas por Flick en la alineación ante el Mallorca (1-0) respecto a la ideada ante el Celta. Una noche en la que el Barça batió el récord de remates con 40 intentos y en la que jugadores como Héctor Fort o Ansu Fati, irrelevantes en los planes del técnico, se reivindicaron para tener otra oportunidad. Por ejemplo, en Valladolid.

Marc Casadó, que reapareció este viernes en los entrenamientos grupales –su lesión del ligamento lateral externo de la rodilla derecha fue en marzo y es más leve–, tardará un poco más en reaparecer. Antes deberían volver Alejandro Balde y Robert Lewandowski. Flick desearía que sucediera en Milán.

Mentalidad de Champions

La debilidad del once inicial puede suponer un riesgo, pero no lo suficiente para que se justificase un posible tropiezo ante un equipo desahuciado. Mayor es el peligro de que el Barça acuda desmotivado y haya jugadores que escondan la pierna por el miedo a lesionarse.

"En campos como Valladolid se pierden Ligas", avisó Flick. Y no dijo que la derrota sería un ridículo espantoso. El Barça ha sido derrotado por el Las Palmas y el Leganés en Montjuïc, dos equipos que luchan por evitar el mismo destino que espera al Valladolid. "La mentalidad deber ser la misma que la del miércoles", sí verbalizó Flick el viernes, reclamando la motivación y la intensidad de la Champions aunque la alineación no vaya a ser la misma.

Lamine Yamal trata de escapar del túnel de collejas en la sesión de este viernes como festejo por los cien partidos con el Barça. / Valentí Enrich / SPO

Mensaje a Lamine Yamal

Ese mensaje de ámbito global quedó resumido cuando valoraba el técnico alemán las repercusiones mundiales del partido de Lamine Yamal frente al Inter con apenas 17 años.

"Sabe lo que quiero de él. Cuando juegas a este nivel has de volver a demostrarlo una y otra vez, no se trata de un solo partido. Sabe que tiene que trabajar duro para estabilizarse y seguir rindiendo así, que esto no acaba aquí", valoraba Flick de su estrella más joven.