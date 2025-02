El Barça sucumbe tras resistir hasta el último minuto

Pintaba a derrota y pintó. Demasiado débil acudía el Barça al clásico del basket, flojo de moral por los malos resultados de la temporada y escaso de jugadores por las lesiones de Laprovittola, Vesely, Punter y Núñez. El desenlace no causó ninguna sorpresa. Los azulgranas resistieron mientras pudieron y mantuvieron en vilo al pabellón madridista y a su rival hasta el último minuto.

Ni hubo degüello ni fue un avasallamiento blanco. Ni mucho menos. A dos minutos del cierre, Joel Parra elevaba la tensión (84-83) y cultivaba la incertidumbre, pero los azulgranas desaprovecharon dos ataques para colocarse con ventaja. Parker aumentó el paroxismo con un triple (86-86), que Campazzo y dos tiros libres de Abalde contrarrestaron, alejando la posibilidad de interrumpir la mala racha de sumar la séptima derrota seguida. Aguantar como aguantó en la cancha del gran enemigo debería reforzar al grupo mucho más que otra victoria cualquiera, de las muchas que necesitará el Barça para acceder a la Final Four.

Dario Brizuela y Mario Hezonja. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Empatados en la tabla

Los antecentes no auguraban un resultado positivo para el equipo de Joan Peñarroya, que ha heredado y ampliado la tendencia perdedora de la temporada pasada. Todos los enfrentamientos de este curso, cuatro, se han saldado con derrota. El ánimo del equipo no se ve reforzado tampoco por la actitud del club, que se ha puesto de perfil con la sección. Ninguna de las bajas se compensa con altas, ni siquiera temporales. El intento de sustituir a Laprovittola fue un fiasco (Raulzinho Neto y Thomas Heurtel) que parece haber retraído a Joan Laporta para dignificar el trayecto del equipo, abandonado a su suerte, incluso en la visita a Madrid, mucho más temible por lo que implica a nivel popular que Atenas, Estambul, Belgrado o incluso Mónaco.

Pero la realidad es que este decadente Barça andaba por encima del Madrid, más dotado de recursos. Los dos grandes del basket español lucen sus penurias en la mitad de la tabla de europea. Lugares indignos que no molestan a sus dirigentes, sólo preocupados por el fútbol. Empataron en la tabla (14 victorias, 13 derrotas) y acompañarán con rezos a sus futuras actuaciones para entrar en los playoff.

Joel Parra y Bruno Fernando, durante el partido. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Satoransky, solo

A Satoransky le correspondía la responsabilidad absoluta de la dirección en pista. Peñarroya le puso de apoyo y sustituto a Brizuela, que tampoco anda fino del todo a nivel físico, luego a Raúl Villar, por delante de Dame Sarr, pero el basket no es el fútbol, donde aparecen chicos como Lamine Yamal, Cubarsí y compañía y el equipo va que chuta. Sus homólogos (Mbappé, Bellingham, Vinicus, Alaba…) se removieron inquietos en sus sillas a pie de pista.

Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinicius y David Alaba, en el Movistar Arena. / JUANJO MARTIN / EFE

Campazzo cerró el primer parcial con 9 puntos (acabó con 18), prueba de la laxa defensa de Satoransky (5 puntos). El checo debía durar todo lo que pudiera. Villar se llevó un par de sopapos (de Campazzo y Hezonja) de bautizo en el debut con el Barça y en la Euroliga y en los clásicos, el 39º europeo anoche. Falló dos tiros libres de la segunda falta, intencionada, y fue sentado. Apenas jugó un minuto menos que Willy Hernangómez. Hubo errores peores de jugadores consagrados, con tiros que no tocaban ni aro. Brizuela fue un magnífico complemento de Satoransky.

Más siete al principio

Por momentos anduvo más angustiado el Madrid, que usó antes del descanso a los 12 jugadores. El Barça fue capaz de escaparse en el inicio (14-21) y disfrutar de ventajas menores pese a sus malos porcentajes en los tiros de dos, peores que en los triples. El Madrid no dispuso de esa renta semejante o mayor hasta el tercer cuarto (69-58) que no fue a más gracias a seis puntos seguidos de Metu (70-67). Nunca hubo sonrisas entre los blancos.

Donde no llegaba la finura de Parker (4 de 6 triples), aparecía el orgullo de Abrines (tres rebotes ofensivos), la eficacia de Parra (20 puntos) o el atrevimiento de Anderson, pero el ritmo de acierto que requería el duelo no se sostuvo. Uno de los defectos del curso. Si con la plantilla lozana nunca hubo regularidad, no iba a brotar esa continuidad con tres puntales y medio menos. El Barça llegó desgastado por el esfuerzo acumulado de los hombres fiables, y el cansancio turbó la claridad de ideas imprescindible para rematar el trabajo.

Walter Tavares recibe la presión de Jabari Parker. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press