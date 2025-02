Victoria trabajada del Barça ante un Alavés muy defensivo (0-4)

El Barça cerró con victoria el último partido de liga antes del parón de selecciones por la celebración de la Copa de las Naciones. Las azulgranas sumaron un nuevo triunfo ante el Alavés (0-4), que aprendió de los errores pasados y frenó el potencial ofensivo de las azulgranas, pero no pudo evitar una nueva goleada del conjunto de Jonatan Giráldez.

El Alavés sabía muy bien qué significaba enfrentarse al Barça. Perdieron por 8-0 en el Estadi Johan Cruyff en noviembre y confiaron en la cantera azulgrana durante el mercado de fichajes de invierno para remontar la situación del equipo. Han incorporado en sus filas - en forma de cesión- a dos jugadoras del Barça B, Esther Laborde y Ornella Vignola, para asegurarse la permanencia de la Liga F.

No iba a volver el Barça a sorprender un Alavés desprevenido. Iñigo Juaristi hizo cambios en su once habitual y lo reconvirtió en uno mucho más defensivo. Pobló la defensa y el centro del campo con un 5-4-1 para evitar una goleada tan amplia como la de la primera vuelta. Y no le salió mal la apuesta al técnico. Pese a que las jugadoras plasmaron desconfianza en los primeros minutos de juego, un sistema defensivo les valió para retrasar la goleada culé. Le costó llegar al área al Barça y cometió más infracciones por fuera de juego que en el resto de partidos.

Rolfö, líder en la delantera azulgrana

Fridolina Rolfö se ha consolidado como una pieza clave del ataque azulgrana. Es indiscutible para Jonatan Giráldez la banda izquierda del equipo. Comenzó la temporada como lateral, pero tras la buena adaptación de Núria Rábano, ha regresado al extremo izquierdo, su posición natural. La azulgrana, muy superior físicamente al resto, se adueña cada jornada de la banda izquierda. Y su buena conexión con Núria y Oshoala es cada vez mayor. Ya suma nueve asistencias esta temporada.

Contra el Alavés, volvió a ser decisiva. Ni la robusta defensa del equipo de Vitoria pudo parar su potencial. Y tras varios intentos con Geyse y Asisat, llegó el primer tanto azulgrana en una jugada que está convirtiéndose en un clásico tras el regreso de la mejor Oshoala. La extremo asistió desde la banda izquierda a la delantera nigeriana, que rozó el balón con su bota derecha para anotar el primero del partido.

En el segundo, Rolfö intentaba repetir una acción idéntica que en el primero. Tras un pase de Claudia Pina, la sueca centró desde la banda izquierda buscando a Oshoala, pero Oihale -compañera de la azulgrana en la selección nigeriana- marcó el segundo en propia puerta en un intento de evitar otro tanto de Asisat. Lo único que se le escapó a la extremo fue el gol, pese a tener dos ocasiones muy claras, y chocar con el palo en el segundo tiempo.

El Barça tuvo muchas dificultades para generar ocasiones claras ante la sólida defensa que impuso el Alavés en su casa. Ni los centros de Rolfö desde la banda izquierda ni los disparos de Geyse, desde el extremo derecho, cambiaron el resultado. Fueron, de nuevo, las dos interiores azulgranas las que lograron una goleada más holgada.

Noticias relacionadas Alexia Putellas, entre las finalistas del The Best de la FIFA

El 5-4-1 del Alavés frustró los planes del Barça, que focalizó el juego desde las bandas y vio reducido su juego interior. Tras un acertado disparo de Geyse, que rechazó Jana, Aitana Bonmatí marcó el tercero desde el área pequeña. Y Claudia Pina, que ya había avisado con un tanto en fuera de juego en los primeros 50 segundos de partido, recibió el balón tras un pase filtrado de Bronze para marcar el 0-4 definitivo. Es la segunda máxima anotadora del equipo, con nueve goles, después de Asisat Oshoala.