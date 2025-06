Albiol recurre a su ‘Badalonisme’ a dos años de las municipales: “Estamos recuperando la autoestima”

Tras arrasar en las elecciones municipales de mayo de 2023 y conseguir 18 de los 27 concejales que forman el Pleno municipal, Xavier Garcia Albiol (PP) ha disfrutado de una amplia mayoría absoluta para gobernar Badalona en un mandato que ya ha llegado a su ecuador. Este jueves por la tarde, Albiol ha llenado el céntrico Teatre Margarida Xirgu (incluso se han dispuesto más sillas a la entrada con una pantalla) en un acto que ha servido para hacer balance de su obra de gobierno, así como para explicar las líneas básicas de lo que vendrá en lo que queda para las siguientes elecciones municipales: "Badalona comienza a moverse, con dificultades, pero estamos recuperando la autoestima", ha sintetizado el alcalde.

"No es fácil gobernar una ciudad como Badalona, lo sabíamos ―ha admitido Albiol―, pero tenemos claro que cuando hay un rumbo definido, estabilidad, voluntad política y un compromiso real, las cosas comienzan a cambiar". Precisamente la estabilidad ha sido el primero de los conceptos que Albiol ha querido destacar. Así, el alcalde ha sacado a colación los últimos ocho años, en que se han sucedido como alcaldes Dolors Sabater (Guanyem), los socialistas Àlex Pastor y Rubén Guijarro, e incluso él mismo (entre los años 2020 y 2021) para definirlos como "años de inestabilidad política", de la que asegura que no es compatible con "el progreso de la ciudad".

Pocos minutos después, Albiol ha mencionado el concepto alrededor del cual el alcalde hizo girar la campaña para las elecciones municipales, el 'Badalonisme'. Así, ha asegurado que su gobierno "no ha pasado el rodillo", sino que ha demostrado "que gobierna para toda la ciudad, con un proyecto que suma personas por encima de ideologías, sin distinciones partidistas o ideológicas".

Sentadas las bases de la herencia recibida, la estabilidad y el Badalonisme, el alcalde Albiol ha pasado a definir los ejes que, asegura, han marcado su obra política hasta el momento. Para hablar de seguridad, el primero de los ejes, Albiol se ha pasado al castellano: "La seguridad no es un capricho, sino una condición básica para la convivencia y la libertad individual". En este punto se ha mostrado más vehemente, y ha acusado al gobierno de España de no querer endurecer las leyes para luchar tanto contra la ocupación ("fenómeno que no solo genera inseguridad, sino también impotencia entre los vecinos") como contra la multirreincidencia, de la que asegura que "mina la eficacia del trabajo policial y la confianza de los ciudadanos en el sistema".

Seguridad y ocupaciones

Los primeros aplausos de los asistentes han interrumpido el discurso del alcalde cuando este ha sostenido que a los extranjeros que delinquen de manera continuada "se les ha de expulsar a su país". "Quien viene a delinquir, no tiene cabida en esta ciudad", ha declarado. "Es una cuestión de justicia para aquellos inmigrantes que sí han venido a trabajar, que son la mayoría, pero también es una cuestión de dignidad para los vecinos y de defensa del modelo de sociedad que queremos".

Conferencia de medio mandato del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol / AJUNTAMENT DE BADALONA

En cuando a las ocupaciones, Albiol ha sacado pecho de que la concejalía antiocupaciones que él anunció durante la campaña de las elecciones municipales ha conseguido evitar "el 50% de los intentos de ocupación que se produjeron en el año 2024 en Badalona". A este respecto, Albiol ha insistido en sostener que "el 80% de las ocupaciones las llevan a cabo delincuentes", aunque no ha detallado más sobre ese porcentaje. Sí que ha explicitado que es el anuario de los Mossos d'Esquadra el que sostiene que "casi el 70% de las ocupaciones ilegales que se produjeron en 2024 en Catalunya, fueron llevadas a cabo por personas extranjeras". Por todo ello, Albiol considera que "España y especialmente Catalunya se han convertido en el paraíso europeo para la ocupación".

Limpieza y proyección internacional

Para hablar de limpieza, Albiol ha recordado que el actual contrato de recogida de residuos y limpieza viaria lleva cinco años caducado, y ha puesto en valor el trabajo realizado por el gobierno municipal para redactar el nuevo contrato, que se encuentra en fase de licitación, a la espera de ser adjudicado: "Puedo garantizar que antes de que acabe el año el nuevo servicio de limpieza entrará en funcionamiento".

El alcalde ha vuelto al catalán, que ya no ha dejado en el resto de la conferencia, para tratar la importancia que su gobierno le da a la proyección internacional de ciudad y a la 'marca Badalona'. En este campo, Albiol ha destacado el impacto conseguido con la instalación del 'superárbol' de Navidad, así como la presencia (por primera vez con un stand propio) en Fitur o en salones náuticos internacionales que proyectan el nombre del Port de Badalona: "Se trata de una nueva manera de entender la ciudad, ambiciosa, abierta y orgullosa de si misma".

"Mucha faena por hacer"

Ha sido cuando el alcalde ha tratado la importancia del deporte y de los equipamientos deportivos municipales que permiten su práctica a la ciudadanía cuando ha admitido que queda "mucha faena por delante". En este aspecto, así como en el de la mejora y dignificación de la vía pública, han abundado más los anuncios que lo que queda por hacer (como la construcción de una piscina olímpica en el barrio de Bufalà), que no de lo que ya se ha hecho.

Conferencia de mitad de mandato del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol / AJUNTAMENT DE BADALONA

La última de las cuestiones que Albiol ha tratado ha sido la vivienda, sobre la cual ha asegurado ser "consciente" de la dificultad de los jóvenes para acceder a un piso. La construcción, "por primera vez en 20 años", de "vivienda pública asequible" en la ciudad ha sido la receta que el alcalde ha mencionado para revertir la situación. "Quiero convertir Badalona en una de las mejores ciudades, pero esto no puede provocar que sea un lugar donde vivir se convierta en un privilegio", ha sostenido. El proyecto para levantar esos pisos será anunciado en las próximas semanas, ha detallado.

Consciente de que las obras de reforma urbana que están planeadas (entre ellas, la pacificación del centro histórico de la ciudad), "causarán molestias" entre la ciudadanía en los próximos meses, Albiol ha pedido comprensión a los vecinos. "Cada calle abierta, cada zanja abierta, querrá decir que Badalona se mueve, cambia, mejora". "Poco a poco, pero con paso firme, la ciudad empieza a responder. Se nota en las calles, en el estado de ánimo colectivo, en los vecinos", ha zanjado Albiol.