Sin climatización en las oficinas municipales: el Ayuntamiento de Badalona envía a teletrabajar a su plantilla

Este lunes, a las 13:51 horas, la Generalitat activó el Plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat) por calor intenso, que se mantiene hasta este miércoles 25. Puesto que la climatización de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Badalona no funciona (tal como pasó en 2023 y 2024, hecho que ha provocado las protestas diarias de los trabajadores), el gobierno Albiol envió este martes por la tarde un correo electrónico a su plantilla en que les pide que teletrabajen: "A los empleados públicos que presten servicios en los edificios administrativos del Ayuntamiento que actualmente no dispongan del sistema de climatización en funcionamiento, deberán hacer su jornada laboral en la modalidad de teletrabajo mañana miércoles 25 de junio".

La medida afecta a los trabajadores del Viver (el edificio municipal de oficinas), el antiguo Banco Central y las bibliotecas de Llefià y Sant Roc. Se da el caso que el correo, enviado en el festivo día de San Juan, no le llegó a toda la plantilla, de manera que el Ayuntamiento lo ha reenviado este mismo miércoles, pasadas las ocho de la mañana, cuando el turno de buena parte de los empleados municipales empieza a las 8:30 horas. Por todo ello, muchos se han desplazado este miércoles hasta su lugar de trabajo, pese a la petición de quedarse en casa, asegura Jordi Magret, portavoz del sindicato PSU.

"¿Pero más allá de hoy, que pasará mañana, o pasado? ―se pregunta Magret―, aunque no haya activación del Procicat, en un edificio como el del Viver, de cristal cerrado y sin demasiada ventilación si hoy llegamos a los 35º mañana quizá sean 33º, que es igual de inadmisible". La normativa de prevención y salud marca un máximo de 27 grados para poder trabajar de manera adecuada. Magret considera, en definitiva, que el comunicado del Ayuntamiento llega "tarde y no comprende la realidad" y que se trata de "una cortina de humo o de incapacidad, o las dos cosas".

En este sentido, no queda claro entre la plantilla si la posibilidad de teletrabajar se podría extender a los siguientes días, o si dependerá de la activación o no del Procicat. Desde CC.OO. sobreentienden que la posibilidad de teletrabajar está relacionada con los avisos del Procicat, aunque "no lo sabe nadie", sostiene el responsable de comunicación de CC.OO. en el Ayuntamiento, Pol Acózar. De ser así, describen la medida como "insuficiente para paliar un problema que se mantendrá mañana", y ejemplifica: "Las temperaturas de hoy miércoles son las mismas que las de la semana pasada".

Temperatura en las oficinas de la tercera planta del edificio del Viver, en Badalona, este miércoles / Cedida

En todo caso, Acózar detalla que las instrucciones de teletrabajar en los días de más calor "las quería enviar la gerencia hace semanas", sin la alerta del Procicat sobre la mesa, "pero el gobierno municipal no quería". El sindicalista sostiene que el Ayuntamiento "no quiere permitir el teletrabajo porque está en contra con una mentalidad presentista del trabajo, y porque supone reconocer que no han sido suficientemente ágiles en arreglar el problema de la climatización, tal como prometieron".

En un comunicado sindical conjunto enviado a primera hora de la tarde de este miércoles, SIP-Fepol, UGT, CSIF, PSU y CC.OO. aseguran que si no se convoca de manera "extraordinaria y urgente" al Comité de Seguretat i Salut (CSS) ―formado por el Ayuntamiento y las personas delegadas de prevención―, interpondrán "una denuncia inmediata al juzgado de instrucción correspondiente".

"Reivindicaciones razonables"

En este sentido, fuentes municipales aseguraban hace unos días a EL PERIÓDICO que consideran "totalmente razonables" las reivindicaciones de los trabajadores, que iniciaron la semana pasada paros diarios de diez minutos a las 10:30 horas en señal de protesta: "Llevan cinco años sin aire y sufriendo las consecuencias de la ausencia de climatización", indicaban las mismas fuentes. El gobierno municipal recuerda que a finales del mes de mayo se iniciaron las obras para la instalación del nuevo sistema de climatización en el edificio del Viver, que concentra buena parte de los servicios y departamentos del Ayuntamiento, para el que el consistorio dedica 266.200 euros: "Se retiró la maquinaria estropeada, en una operación compleja que hizo necesario el corte del tráfico en la Vía Augusta", detalla el gobierno municipal.

Las previsiones del gobierno local respecto a la renovada climatización del Viver apuntan a que "a lo largo del mes de julio se instale el nuevo equipamiento". Asimismo, recientemente se ha licitado el contrato para la instalación de la climatización en la comisaría de la Guardia Urbana, así como otro contrato para mejorar las "oberturas practicables y fijas interiores y exteriores de los equipamientos municipales del Ayuntamiento de Badalona". En septiembre de 2023, el Pleno municipal aprobó una partida económica de más de dos millones de euros para arreglar la climatización de los equipamientos municipales.

Servicios mínimos presenciales

Sin embargo, no todos los empleados podrán teletrabajar. "El Servicio de Atención Ciudadana (SAC), el Padrón, los Servicios Sociales, y la Oficina Municipal de Escolarització (OME) deberán garantizar una dotación mínima presencial para poder atender a las citas previas y a las urgencias", se lee en el comunicado enviado por el gobierno municipal. Asimismo, el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació también deberán "garantizar unos servicios mínimos presenciales para poder atender esta jornada de excepcionalidad".

De todas maneras, parte de la plantilla "no tiene claras las directrices sobre los servicios mínimos", asume Acózar: "En algunos departamentos se deja hacer teletrabajo a un personal y a otro no, con criterios bastante arbitrarios", se lamenta. Más allá de la discreción en la decisión, Acózar apunta otro problema relacionado con el teletrabajo: "Necesitas un ordenador portátil del Ayuntamiento que no todo el mundo tiene, y si quieres usar el tuyo propio, necesitas tener instalado un software que no es nada fácil de instalar y configurar".

Trabajo al aire libre

Más crudo lo tienen las brigadas municipales que tengan que trabajar en las horas centrales del día de este miércoles en la vía pública. El comunicado municipal señala que "si no se pueden aplazar los trabajos al día siguiente", deberán seguir las siguientes recomendaciones, a saber: usar gorra; usar ropa ligera (de algodón), de colores claros (si se dispone de ellas) y que no sea ajustada; procurar caminar por la sombra; llevar agua y beber a menudo; mojarse un poco la cara e, incluso, la ropa; y evitar salir a las horas de más calor y evitar las actividades físicas intensas".