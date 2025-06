El PSC describe el mandato de Albiol como una "oportunidad perdida": "La Badalona que sufre no tiene quien la gobierne"

El presidente del PSC de Badalona, Fernando Carrera, ha criticado con dureza los dos primeros años del mandato del alcalde, Xavier Garcia Albiol, en una rueda de prensa celebrada este jueves en la planta baja del edificio del Ayuntamiento. "La ciudad está más sucia y es más insegura, con los servicios públicos más degradados y sin proyecto de futuro ―y ha añadido el líder socialista―, tenemos un gobierno municipal que potencia proyectos en cuanto a imagen que parece que le irán bien, pero que acaban cutreando bastante".

Aunque el balance del líder del partido de la oposición badalonesa con más concejales (cuatro, dos menos de los que tenía en el anterior mandato) se ha dividido en varios ejes, sobre todos ellos ha sobrevolado una crítica generalizada, relativa a las "promesas incumplidas" del alcalde.

Así, Carrera ha descrito la 'receta Albiol' en materia de seguridad como "un desastre". Más allá de los datos de delincuencia, que "han crecido trimestre a trimestre", el líder socialista ha mencionado la situación de la Guardia Urbana, marcada por la "falta de personal, de herramientas para trabajar, y una plantilla infradotada, que va de escándalo en escándalo", como el del concurso para el nuevo intendente mayor, que "en lugar de paralizarlo, el gobierno municipal ha decidido tirar adelante pese a las suspicacias" que ha despertado en parte de la plantilla. "Los comunicados cruzados entre los sindicatos policiales dejan a la ciudadanía una sensación terrible, para estar francamente preocupado".

En lo que respecta a la limpieza, Carrera ha vuelto a denunciar que el nuevo servicio aún no ha entrado en funcionamiento y que, de hecho, la licitación del contrato todavía no se ha adjudicado. "La tasa de 100 euros no se tenía que haber cobrado el año pasado, dijeron que serviría para agilizar la licitación del nuevo contrato, pero a día de hoy lo que tenemos es contenedores quemados y sucios". Sobre la situación de los equipamientos públicos, Carrera ha enumerado algunos de los más necesitados de obras de remodelación o de climatización, uno de los problemas que arrastra desde hace años la administración local, como es el caso de la biblioteca central Can Casacuberta, la piscina municipal, el Pont del Petroli, o los mercados municipales. "Hacerse el padrón es prácticamente una yincana", ha resumido.

Si bien parte de los motivos que explican la situación de los equipamientos radica en lo que Carrera ha llamado "el colapso de la administración local", el líder socialista ha apuntado a la "falta de voluntad política". "Cualquier cosa es un mundo para tirar adelante, excepto si es prioridad para el gobierno municipal", ha asegurado. "Tienen 18 concejales, aunque parece que tengan solo cuatro, si hay voluntad política, lo que no puede haber son excusas".

"Vulnerabilidad social"

El edil socialista ha querido incidir en la "vulnerabilidad social" de la ciudad, sobre la cual opina que "la respuesta es prácticamente inexistente". Ha descrito como "inaceptable" la situación de las personas que duermen en la calle ―que anteriormente estaban acogidas en el albergue municipal de Can Bofí Vell, cerrado desde hace algo más de un año― y ha acusado al gobierno municipal de rehuir explicaciones. Sobre vivienda, Carrera ha criticado a la concejalía de Políticas contra la Ocupación, que ha descrito como "inútil" y de la que ha asegurado que, a través del concejal Daniel Aguilera, ofrece "datos que no se sabe de dónde salen". En este sentido, el edil socialista asegura que les "preocupa la ocupación, pero también la vulnerabilidad social". "Estamos cansados de levantar la voz para decir que la Badalona que sufre no tiene quien la gobierne".

Carrera también ha mencionado la "falta de un plan de vivienda" que revierta la situación de la dificultad de acceder a un piso. Precisamente la creación de un área de vivienda en el ejecutivo local fue uno de los puntos que PSC y PP acordaron a finales de 2023, a cambio del 'sí' de los socialistas a los presupuestos del año siguiente. Pese a la crudeza de sus críticas a la obra de gobierno de Albiol, Carrera ha preferido "esperar a que acabe el año para poder ser rigurosos" y hacer una valoración. Así, si bien ha asegurado "no arrepentirse" de haber apoyado los presupuestos, ha insistido en la "profunda decepción" que siente acerca de la "incapacidad de ejecutar lo prometido" por parte del gobierno Albiol.

"Tenemos la sensación que en estos dos años se ha generado una ciudad de 'meme'", ha resumido Carrera. Para el líder socialista, la proyección exterior que la ciudad ha tenido en los dos últimos años se basa en "contrastes comunicativos muy curiosos", muy basada en "el pan y circo, pero un pan y circo más cutre de lo que nos podía parecer de entrada".