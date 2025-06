La policía investiga la instalación de una rampa en una zona rural de Badalona con que ciclistas realizan peligrosos saltos

La difusión de varios vídeos en que se ve a ciclistas realizar saltos desde una rampa encima de la carretera BV-5011, que une Badalona y Montcada i Reixac por la Serralada de Marina, ha causado estupor entre la población por lo temerario de los botes (que salvan un desnivel importante y cruzan la carretera) así como por el hecho que algunos de lo que lo intentan no consiguen alcanzar el otro lado de la calzada, y acaban estampados contra el asfalto.

El gobierno municipal de Badalona asegura que "desde el primer momento" los dos ayuntamientos "han estado en contacto para abordar la situación", que pese a haberse viralizado a través de las publicaciones del digital 'Tot Badalona', el consistorio badalonés asegura ser "la primera vez que se tiene constancia de haberse producido".

Para realizar los saltos, los ciclistas instalaron una rampa en lo alto del talud, mientras otros se dedicaban a cortar el tráfico que pasa por la vía. Fuentes del Ayuntamiento de Badalona aseguran a este medio que la rampa ya ha sido retirada.

Las policías locales de Badalona y Montcada i Reixac investigan esta práctica y, explica el consistorio, "tanto desde el Parc de la Serralada de Marina como desde los dos municipios se aumentará la vigilancia en la zona" para evitar que estas prácticas se repitan.

Los Mossos d'Esquadra y la Diputación de Barcelona, que gestiona el parque, han inspeccionado la zona y han verificado que la rampa ha sido retirada, explica la Agència Catalana de Notícies (ACN). "Cuando recibimos el video, nuestros guardas fueron al lugar y la rampa ya no estaba, estas personas se llevan los elementos cuando hacen las acciones para no dejar rastros de lo que han hecho", ha explicado la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez, a la ACN, que asegura tratarse de una situación con la que no se habían encontrado "nunca".