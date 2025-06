Un operativo policial detecta infracciones en talleres de Badalona y se salda con el levantamiento de unas 15 actas

Los vecinos del barrio del Remei de Badalona están ya acostumbrados a luchar contra las numerosas situaciones que comprometen, día a día, su bienestar. Así, son frecuentes sus quejas sobre la inseguridad y la desigualdad social que afectan a una zona de la ciudad con una renta anual media que no supera los 10.000 euros, pero también acerca de la contaminación ambiental (plasmada en la investigación que un juzgado de Badalona mantiene abierta por las emisiones de la fábrica de frenos Tenneco), y asimismo sobre la contaminación odorífera que emana del tejido industrial de la zona.

Ese híbrido en la conformación urbanística del barrio, a caballo entre la zona residencial y los usos industriales, comporta otras molestias para los vecinos del Remei referidas, en este caso, a la presencia de algunos talleres mecánicos que durante años han provocado las denuncias de los residentes por el vertido de sustancias contaminantes en la vía pública, por los molestos ruidos que provoca su actividad o por no respetar los horarios. En este escenario de quejas se enmarca el operativo policial conjunto que este lunes llevó a cabo en la zona la Guardia Urbana de Badalona, en colaboración con los Mossos d'Esquadra y una unidad del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El objetivo de la batida, según informa el Ayuntamiento en un comunicado, radicó en "comprobar la legalidad de las actividades, el tratamiento correcto de los varios residuos (como aceites, líquidos o pinturas) y en comprobar la situación regular de los trabajadores". Así, se ha comprobado que los establecimientos "estuvieran en el día de las correspondientes licencias de actividades, se han revisado las medidas de seguridad y se ha corroborado la situación regular de los trabajadores", detalla el ejecutivo local.

Tres talleres registrados

Concretamente, y según la información facilitada por el Ayuntamiento, en el taller calle de la Festa Major d'Iquique, la Guardia Urbana ha levantado siete actas por no presentar licencia de actividades, por deficiencias en medidas de seguridad, por carencias en los seguros, por falta de registro de entrada y salida de vehículos, por no disponer de vado, por deficiencias en el reciclaje de residuos y de medidas de higiene y sanitarias. Además, la Guardia Civil ha tramitado otra acta porque la licencia ambiental no se ajusta a la actividad de almacén.

En el taller de la calle Guifré, la Guardia Urbana ha levantado dos actas para inspección de trabajo por tener dos trabajadores presuntamente sin contrato, que según detalla el consistorio han sido trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Sant Adrià de Besòs, donde se les ha tramitado sendas propuestas de expulsión. Por parte de la Guardia Civil, se ha tramitado un acta por almacenamiento de residuos y se elaborará un oficio desde el Ayuntamiento por las condiciones observadas en el taller.

En el taller de la calle del Príncipe de Asturias, la Guardia Urbana ha tramitado un acta por no presentar la licencia de actividad y la Guardia Civil ha tramitado tres actas por incumplimiento en la gestión de residuos, por no tener autorización para cabina y por no cumplir los requisitos de seguridad industrial.

Finalmente, en la chatarrería de calle de Guifré, la Guardia Urbana ha tramitado sendas actas por no presentar licencia y no tener actualizado registro de residuos. La Guardia Civil ha levantado otra acta por no tener actualizado el registro de entrada y salida.

Hartazgo en el barrio

El alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha declarado que el operativo buscaba "evitar que los vecinos tengan que convivir con actividades ilegales, peligrosas o nocivas". "Queremos dejar bien claro que en Badalona no hay espacio para aquellas personas que hagan actividades al margen o fuera de la ley". Consultada por este medio, la asociación de vecinos del Remei se muestra algo menos optimista: "No estamos demasiado contentos, o hay una implicación real del ayuntamiento o vamos mal", advierten.

La lista de agravios sobre algunos de los talleres que manejan los vecinos van desde la falta de insonorización, al incumplimiento de los horarios, hasta a las peleas que se producen en algunos talleres, que también realizan "compra-venta de coches". A estas situaciones se une la nula gestión de los residuos, que según lamentan suelen acabar en unas aceras "que dan asco". Así, desde la asociación de vecinos piden particularmente al Ayuntamiento que los departamentos municipales de Urbanismo y de Ecología "hagan un seguimiento real de las actas que se han levantado" y, en general, "que haya una implicación en la pacificación del barrio". No es difícil, aseguran: "Un taller delante de casa cumple absolutamente con todo, pasas por delante y la acera está limpia y no hay ninguna queja vecinal".