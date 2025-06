Gran pacificación del centro histórico de Badalona: costará 7 millones de euros y las obras empezarán este año

El proyecto de peatonalización de la calle Francesc Layret y la plaza de la Vila de Badalona, del que EL PERIÓDICO adelantó los detalles a principios del mes de mayo, ya está aprobado y podrá salir a licitación a mediados del mes de julio, calendario que de cumplirse posibilitará que las obras empiecen este mismo año. Los trabajos constarán de cuatro fases que se alargarán durante 14 meses y afectarán tanto a la mencionada calle como a la Via Augusta, que absorberá todo el tráfico de buses que actualmente pasa por Francesc Layret. En total, el presupuesto del proyecto asciende a los 7 millones de euros.

Así lo ha anunciado el alcalde, Xavier Garcia Albiol este jueves en una rueda de prensa, acompañado de representantes de los vecinos y de los comerciantes, los dos colectivos más interesados en el proyecto, porque serán los que experimentaran los resultados y los que sufrirán las consecuencias de las obras en primera persona: "Las obras causarán un gran impacto en la movilidad de la ciudad, no nos engañemos, molestaremos mucho, a los vecinos y a los comerciantes, y se enfadarán, pero yo encantado porque las obras son necesarias", ha advertido Albiol.

La presidenta de la Associació de Veïns del Centre, Marta Soler, ha celebrado que la iniciativa, en el que la entidad vecinal trabaja desde 2018, tire por fin adelante y ha pedido que a partir de ahora el Ayuntamiento organice una exposición pública del proyecto ante los vecinos. Por su parte, el miembro de la junta de BadaCentre (la asociación de comerciantes del Centre) Josep Boter ha señalado que, aunque los comerciantes son "muy de quejarse", en general ven con buenos ojos el proyecto. Piden, eso sí, que se trabaje conjuntamente la cuestión de los horarios y zonas para la carga y descarga.

El alcalde ha señalado que "para mitigar las molestias que se producirán, hace falta mucha información". Por eso, a partir del 11 de junio está previsto que se empiecen a repartir unos 30.000 trípticos con información relevante sobre el proyecto en las viviendas y comercios de la zona. Además, durante algunas semanas, habrá informadores estáticos en una carpa en la plaza de la Vila y otros irán visitando comercios y viviendas para explicarles el proyecto y aclarar dudas, ha detallado el gobierno municipal.

Zona de Bajas Emisiones sui generis

La peatonalización de la calle Francesc Layret irá acompañada de la restricción al tráfico en la práctica totalidad de los barrios del Centre y de Dalt de la Vila. Quedará vetada así la circulación a todo vehículo que no sea de residentes empadronados en ambos barrio, de servicios, de carga y descarga, o que haya tramitado un permiso especial con el Ayuntamiento. Dado que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Badalona está suspendida actualmente, el gobierno Albiol planea reactivarla aprovechando la gran transformación urbana del centro: "Dentro de la nueva ordenanza de ZBE tendremos estas dos zonas de 'ultrabajas' emisiones que el gobierno municipal ha priorizado solo para vecinos que son, de momento, las zonas del Centre y la de Dalt de la Vila". El concejal Daniel Gracia ha confirmado que la nueva ordenanza no contemplará el uso de etiquetas ambientales en los vehículos, sino que la restricción solamente tendrá en cuenta si los coches son o no de vecinos de los dos barrios afectados.

Gran transformación

La superficie del Centre que quedará restringida al tráfico alcanza los 250.000 m², a la que se le han de sumar otros 130.000 m² pertenecientes al barrio de Dalt de la Vila. En este último barrio, Albiol ha asegurado que se tendrá que "trabajar la salida y la entrada de las escuelas" para evitar problemas de movilidad.

La primera de las fases de las obras implicará que el tráfico de la calle Francesc Layret se empiece a derivar a la paralela Vía Augusta, con las complejidades que entrañarán las obras para los comerciantes y el reducido espacio en algunos tramos para los conductores de buses, así como inicio de la reurbanización de Francesc Layret desde el norte, a la altura de la avendida del President Companys.

La segunda fase de las actuaciones acarreará intervenir en el tramo troncal de Francesc Layret así como en la plaza de la Vila, donde se ubica el edificio consistorial, que será reurbanizada. También se renovará el alumbrado —de estilo más moderno en la calle y de estilo novecentista en la plaza— y se plantarán árboles.

La última fase incluye el tramo restante, hasta alcanzar el cruce con la avenida de Martí Pujol. Las previsiones del ejecutivo local pasan por culminar el grueso de la transformación hacia finales del 2026, apenas seis meses antes de las próximas elecciones municipales de mayo del 2027. Asimismo, la restricción al tráfico privado en el barrio de Dalt de la Vila está prevista para otoño del año que viene.