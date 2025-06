Absuelto el exalcalde de Badalona Rubén Guijarro del delito urbanístico del que le acusaba Fiscalía

La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto al exalcalde de Badalona Rubén Guijarro del delito urbanístico por el que Fiscalía le acusaba en relación a unos hechos de su etapa como concejal, según la sentencia absolutoria datada del pasado 21 de mayo a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El tribunal también ha archivado la causa penal contra los otros excargos del Ayuntamiento de Badalona implicados, Ramón Díaz-Cano y Ricard Ruiz.

Entre otras conclusiones, el tribunal sitúa el caso en el ámbito administrativo, tal y como solicitaba la defensa, al entender que de la tramitación separada de dos expedientes urbanísticos no se puede concluir una omisión sancionadora "típica" que merezca el reproche penal.

Los hechos se remontan a los años 2018 y 2019, cuando Guijarro fue concejal de Urbanismo del Gobierno del también socialista Àlex Pastor —Guijarro fue alcalde después, entre 2021 y 2023—. Fiscalía pedía cuatro años de prisión para el político por no haber tramitado un expediente sancionador contra las personas que realizaron una serie de construcciones ilegales —desde una vivienda hasta un gallinero o un invernáculo— en una zona de Badalona del espacio protegido La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, en la Serralada Marina.

En su escrito de acusación, Fiscalía recriminaba a Guijarro que, ante el conocimiento —a través de una denuncia de los agentes rurales en agosto del 2018— de que se había edificado "con usos meramente recreativos" en suelo no urbanizable, el por entonces edil de Urbanismo badalonés "decidió voluntariamente" no iniciar de oficio procedimiento sancionador "sabiendo que estaba legalmente obligado a ello". La Audiencia de Barcelona no ha avalado la tesis de Fiscalía.

