Badalona sancionará el mal uso del patinete eléctrico con multas más duras que las de Barcelona

En el año 2023 se produjeron unos 133.500 desplazamientos con algún tipo de vehículo de movilidad personal (VMP) en el área de Barcelona, según los resultados de la última encuesta publicada de movilidad personal en día laborable del Institut Metròpoli. Si bien el porcentaje total de viajes realizados en patinete eléctrico, 'seagway' u otros vehículos de ese tipo es todavía reducido (un 0,8%) en el contexto de los más de dos millones de desplazamientos registrados en 2023 en el área metropolitana, el incremento en los últimos años ha sido palpable. En 2017, apenas se produjeron 15.000 desplazamientos en VMP o, lo que es lo mismo, su uso ha aumentado en el área metropolitana un 790% en apenas seis años.

Ante este cambio de tendencia en la movilidad personal, muchos municipios han aprobado en los últimos años regulaciones del uso de VMP. En Barcelona, está fijado en la ordenanza de circulación desde 2017; en Santa Coloma de Gramenet, desde 2020; y en Terrassa, desde 2021. El Ayuntamiento de Badalona se empieza a poner al día en este sentido a partir de este lunes, con la aprobación en el Pleno municipal ordinario del anteproyecto de modificación de la Ordenanza Municipal de Vehículos, que incluye, por primera vez, a los VMP. "Que hasta ahora no tengamos una regulación al respecto es un ejemplo de cómo han funcionado las cosas en Badalona en los últimos años, en que la inestabilidad política ha parado la mayor parte de los proyectos", se lamenta el alcalde, Xavier Garcia Albiol.

El texto de la modificación de la ordenanza, que ha podido consultar EL PERIÓDICO, regulará por primera vez los requisitos que han de cumplir los conductores de estos vehículos, así como el régimen de sanciones de una regulación "pensada para garantizar la seguridad, tanto de los usuarios de VMP como de los peatones", declara el concejal de Vía Pública y Movilidad del Ayuntamiento de Badalona, David Mejía. "El mal uso que algunas personas hacen de los patinetes eléctricos requiere de manera urgente una regulación pensada desde el sentido común, y que sea dura y contundente con relación a aquellos que no respetan las normas de convivencia", añade Albiol.

Multas de hasta 600 €

Esa contundencia mencionada por el alcalde popular se ha traducido en un régimen sancionador con multas más elevadas que las de Barcelona. Si en la capital catalana las infracciones 'leves' se multan con un importe de hasta 100 euros, en Badalona serán 150 euros; las 'graves' se sancionarán con hasta 300 euros en Badalona (por los 200 de Barcelona); y, para las catalogadas como 'muy graves', la ordenanza badalonesa contempla multas de hasta 600 euros, por los 500 que se cobran en Barcelona.

Un conductor de patinete circula cargado con bolsas por la plaza Mestres Maria Rosquellas i Joan Rotger de Badalona, junto a la estación de metro de Gorg antes de la nueva (y primera) regulación de circulación para patinetes eléctricos y demás VMP de la ciudad de Badalona / Jordi Cotrina

Incluso en Terrassa, cuya extensa regulación contempla casi una cincuentena de infracciones diferentes acerca del uso de patinetes eléctricos, solo cuatro de ellas superan en cuantía a las sanciones que implementará Albiol en Badalona. Se trata de aquellas referidas al consumo de alcohol y drogas, así como a la negativa del conductor a someterse a la prueba de detección de las mismas, penada con el pago de 1.000 euros en Terrassa, y de 600 en Badalona. De hecho, en la cocapital vallesana, unas 30 infracciones (el 60% del total) están sancionadas con multas de apenas 80 euros, inferiores al mínimo de 100 euros de Badalona.

Una vez entre en vigor la ordenanza modificada, el gobierno local lanzará campañas de información y de comunicación para explicar a los vecinos los detalles de la regulación. Durante el tiempo que duren las campañas, señala el concejal Mejía, no se sancionará.

Seguro obligatorio

Más allá de la cuestión económica, el Gobierno local destaca la obligatoriedad para los conductores de VMP de disponer de un seguro de responsabilidad civil vinculado al vehículo (y, como mínimo, con cobertura a terceros) como uno de los elementos que debería ayudar a reducir la delincuencia en la ciudad: "Sabemos que hay muchos robos que se practican mediante el uso del patinete ―sostiene el concejal Mejía―. En caso de que se detenga a esa persona por un posible delito, podremos observar si el patinete es suyo o no, o si está homologado o no".

"Queremos ponérselo fácil a la Guardia Urbana para que puedan retirar el máximo número de patinetes que no cumplen con la normativa o cuyos conductores hacen un mal uso", añade el alcalde Albiol, antes de admitir que "si bien los delitos están reduciéndose, tenemos un problema con los hurtos en la ciudad". En efecto, Badalona registró 1.048 hurtos en el primer trimestre de 2025, un 14% más que en el mismo lapso de tiempo del año anterior. En este ámbito, el texto de la nueva ordenanza marca que aquellos que cometan "actos de usurpación serán sancionados con una multa el importe de la cual se establecerá entre el valor y el doble del valor del perjuicio causado o de aquello que se ha usurpado".

Usos y requisitos

Además de la obligatoriedad de disponer de un seguro y de cumplir las normas generales de circulación, la literatura de la remozada ordenanza contempla una serie de requisitos para el buen uso del VMP. Para empezar, los conductores deberán tener 15 años o más. No podrán circular por las aceras ni por las calles de uso exclusivo para peatones (salvo si existe un carril bici en ellas), ni tampoco hacerlo sin casco homologado o utilizando auriculares o dispositivos electrónicos. Asimismo, no podrán ser ocupados por más de una persona ni ser manipulados de manera que no se cumplan las condiciones de homologación, como se suele hacer para alcanzar velocidades más propias de un coche o una moto. En cuanto al aparcamiento, no se podrán atar a ningún tipo de mobiliario urbano o árbol, y deberán ser estacionados en los anclajes destinados a las bicicletas.

Respecto a los espacios de circulación permitidos, se establece que en las calles de plataforma diferenciada los VMP deberán circular por la calzada, a una velocidad máxima de 25 km/h. En las vías de plataforma única, deberán circular por el espacio destinado a los vehículos, a una velocidad máxima de 10 km/h. Por último, en los espacios compartidos con peatones, los VMP deberán mantener una distancia de 1,5 metros con las personas y, si eso no es posible, los conductores deberán bajarse del vehículo e ir a pie.