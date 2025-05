Cinco de los seis aspirantes a intendente mayor de la Guardia Urbana de Badalona piden suspender el concurso

Cinco de los seis aspirantes a una plaza de intendente mayor en la Guardia Urbana de Badalona han pedido al alcalde, Xavier García Albiol, que suspenda el concurso, al creer que se han vulnerado normativas sobre los principios de publicidad, transparencia e igualdad, aunque el Ayuntamiento defiende que cumple con todos los requisitos.

El Ayuntamiento de Badalona acordó el pasado 17 de abril abrir una convocatoria de un concurso para una segunda plaza de intendente mayor, la de más rango en la Guardia Urbana de esta localidad tras la jubilación en enero pasado del superintendente Conrado Fernández.

Según han informado a EFE fuentes próximas al caso, al concurso se han presentado seis aspirantes: dos mandos de la Urbana de Badalona, uno de los Mossos d'Esquadra y tres jefes de policías locales de otras poblaciones.

De todos los aspirantes, cinco han interpuesto un recurso ante el alcalde de Badalona para pedir la suspensión del proceso, según las fuentes, al considerar que en sus bases y desarrollo existen múltiples vulneraciones de normativas e incongruencias que afectan a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y méritos que deben regir este tipo de procesos selectivos en el ámbito público.

Entre otras cuestiones, los aspirantes que piden suspender el proceso apuntan a que no se cumplen los requisitos en la composición del tribunal calificador, que existe falta de información relevante sobre la convocatoria, que no hay transparencia con relación a las pruebas psicotécnicas, que se tendría que dar más tiempo para elaborar el proyecto de gestión y que la valoración de méritos no se ajusta a la normativa.

Este concurso para la plaza de intendente mayor en Badalona ha llegado también a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) mediante varias denuncias anónimas en las que se advierte de que el aspirante que no lo ha impugnado fue un "testigo clave" que dio una versión exculpatoria en el juicio por la instalación de una antena de telefonía en la comisaría de la Urbana, en el que Albiol fue absuelto.

De hecho, en las denuncias a Antifraude se apunta que la premura de la convocatoria de esta plaza para un nuevo intendente mayor podría ser una "contraprestación encubierta" para premiar con este rango al testigo clave que exculpó a Albiol en el juicio.

Se da el caso de que recientemente el sindicato Plataforma Sindical Unitaria (PSU) en la Urbana de Badalona también ha puesto en tela de juicio el proceso para seleccionar a los nuevos sargentos en la policía local.

Por parte del Ayuntamiento de Badalona, fuentes municipales han detallado a EFE que todo el proceso de selección del nuevo intendente mayor de la Guardia Urbana se ha llevado a cabo "con la máxima transparencia" y que cumple con todos los requisitos.

Desde el consistorio han relatado que enviaron la convocatoria al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, que les hizo unas recomendaciones de mejora que, aunque no son obligatorias, las han incorporado en el proceso. También, que el tribunal del proceso selectivo está compuesto por gente de fuera del consistorio, y que este cuenta con la "máxima pluralidad".