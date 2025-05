Albiol critica la "inseguridad de los propietarios de pisos" tras la visita a Badalona de la misión de eurodiputados

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha aprovechado la visita de una delegación de eurodiputados a la ciudad para volver a cargar contra la Ley de Vivienda, que ha tachado de "intervencionista" y de la que, asegura, "expulsa del mercado de alquiler a miles de viviendas". Lo ha hecho tras mantener una reunión de dos horas de duración con la delegación de eurodiputados que conforman la comisión especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo, comandada por la socialista italana Irene Tinagli, y que visita Barcelona desde este lunes y hasta el miércoles.

El edil popular ha asegurado que el gobierno municipal ha trasladado a la delegación de europarlamentarios que la solución propuesta por el consistorio pasa por "modificar" la legislación española, que considera "no funciona". "El acceso a la vivienda se hará más y más difícil con esta ley, que deja desamparados a los propietarios cuando los inquilinos les dejan de pagar el alquiler". Albiol ha mencionado que, en esos casos, los procesos judiciales son muy largos, y que esa "inseguridad" repercute en una subida de precios, que perjudica a los más jóvenes.

Para ejemplificar la falta de oferta de pisos de alquiler en Badalona, Albiol ha explicado que durante el encuentro han entregado a los diputados europeos una publicación del portal inmobiliario Idealista en que constan 71 pisos en alquiler en la ciudad (de entre las 85.000 y 90.000 viviendas que hay en Badalona), que ascienden a 297 si se suman los alojamientos temporales y turísticos. Este medio ha realizado una búsqueda en el mencionado portal, y los resultados arrojan (a fecha del martes 27 de mayo) 109 pisos en alquiler (de los cuales solamente tres lo son de obra nueva), 215 alquileres vacaciones, y 122 habitaciones en alquiler.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, saluda a la eurodiputada Irene Tinagli, que encabeza la comitiva de diez eurodiputados que han viajado a Barcelona para tratar la crisis de la vivienda / FERRAN NADEU

Ante la poca oferta de vivienda en la ciudad, el plan del gobierno municipal sigue pasando por la construcción de pisos públicos, gracias a un convenio que se firmará "en las próximas semanas". Se trata de una iniciativa anunciada hace ya un año, pero sobre la cual apenas se han ofrecido más detalles aparte de que las nuevas viviendas podrían ser 300, y que se localizarían en siete solares de la ciudad. El alcalde recuerda que se tratará de la primera construcción de pisos públicos en Badalona en los últimos 20 años.

Rehabilitaciones y Pla de Barris

"Les hemos explicado la situación de la vivienda en Badalona, la falta de suelo y la falta de agilidad para tramitar permisos y licencias con plazos muy farragosos", ha detallado Albiol, que añade que también han hecho "especial incidencia" a la "ocupación y la 'inquiocupación'", que según el alcalde se ha convertido en "un gran problema" en el área metropolitana de Barcelona.

Aunque los miembros de la misión europea no han comparecido ante la prensa (lo harán este miércoles, una vez hayan finalizado todos los compromisos de su visita), Albiol ha detallado que "han planteado ayudas a la rehabilitación de viviendas", sobre todo, a las construidas en los años 70 y antes de esa década. Acerca de la posibilidad que el gobierno municipal presente candidatura para las ayudas del recientemente anunciado Pla de Barris de la Generalitat ―tendente, entre otras, a atacar la necesaria rehabilitación de las viviendas del área metropolitana―, Albiol ha declarado que "es una iniciativa positiva, necesaria y que Badalona necesita". "Veremos en qué linea quiere ir el Govern y cuando se concrete un poco más, lógicamente, estudiaremos entrar en la primera convocatoria".

Ausencia de Montero y críticas de la oposición

Aunque estaba prevista su participación, la exministra y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha declinado formar parte de la comitiva. En un comunicado, representantes de Sumar y de Podemos han descrito la visita de la delegación como una "misión 'fake'" y una operación de "marketing político promovida para blanquear la falta de políticas públicas de vivienda por parte del PSC y del PP".

Protesta por el derecho a una vivienda digna a las puertas del Centre Cultural El Carme de Badalona, donde tenía lugar la reunión de la misión de eurodiputados con el alcalde Albiol / Badalona Acull

Así, en lugar de acompañar a la comitiva, la exministra Montero y el eurodiputado Jaume Asens se reunieron este lunes por la tarde con entidades sociales que forman la plataforma 'No més Pisos Turístics' y con el grupo municipal de Badalona En Comú Podem, y criticaron que la comitiva europea no tenga previsto reunirse con ninguna entidad social de Badalona, ciudad que no dispone de una concejalía exclusia para los asuntos de vivienda, más allá de la dedicada a luchar contra la ocupación. En respuesta, el alcalde Albiol ha manifestado que le parece "triste y mezquina" la manera de pensar de Montero.

Por su parte, el grupo municipal de ERC en Badalona ha entregado un informe al Comité de Vivienda del Parlamento Europeo en que analiza "el impacto de las políticas" llevadas a cabo por el gobierno Albiol en los dos primeros años del mandato. En él, advierten a la eurodiputada Tinagli de, entre otras problemáticas, el déficit estructural de viviendas en la ciudad o el aumento de los desahucios. Asimismo, señalan que el 8,4% de los pisos de Badalona están vacíos y, "en una proporción considerable", en manos de fondos buitre. En este sentido, representantes de la oposición municipal y de entidades sociales han protestado este martes a las puertas del Centre Cultural El Carme, donde tenía lugar la visita de los eurodiputados, por el derecho a una vivienda digna.