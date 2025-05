La Interpol detiene en Uruguay al presunto asesino del vecino de Badalona al que hallaron maniatado y con signos de tortura

La Interpol detuvo a finales del mes de marzo al presunto asesino de un hombre de 49 años que apareció el pasado a principios de febrero atado de pies y manos y con numerosos golpes en un local de la calle Ibèria del barrio badalonés de Bufalà. Así lo adelantó el diario local 'El Observador' y han confirmado a EL PERIÓDICO los Mossos d'Esquadra. La policía catalana emitió una orden de búsqueda coordinada con la Interpol y la policía uruguaya, que culminó el 25 de mayo con la detención del individuo, de origen uruguayo.

Fuentes policiales señalaban pocos días después del hallazgo del cadáver que la víctima pudo ser torturada, por lo que los agentes investigan si se trata de un ajuste de cuentas por alguna deuda. En torno a las once de la noche, los Mossos recibieron el aviso de un familiar de la víctima en el que se informaba que no sabía nada de él desde hacía horas y que lo habían encontrado gravemente herido en un local del municipio que le servía de vivienda, y que compartía con el detenido. Sin embargo, al llegar, los agentes descubrieron el cadáver de la víctima, de nacionalidad española, con múltiples heridas.

Los hechos se produjeron el pasado 3 de febrero, apenas 24 horas más tarde que un hombre de 36 años muriese en un domicilio del barrio de Llefià tras recibir numerosos hachazos. Ambos eran delincuentes habituales relacionados con el tráfico de droga, según fuentes policiales.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, calificó como "crueles" ambos crímenes, pero no los atribuyó a un problema de inseguridad "porque al final, cuando a alguien lo asesinan dentro de su domicilio, no es un problema de inseguridad. Son hechos excepcionales porque se producen en unas circunstancias que no son habituales", dijo.