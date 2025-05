"El derrumbe de Badalona no puede repetirse": expertos piden desencallar la rehabilitación de viviendas en zonas vulnerables

"No podemos esperar que se derrumben edificios como en Canigó para actuar. La rehabilitación es hoy". Así de contundente se ha expresado Celestí Ventura, presidente del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, durante un debate en materia de rehabilitiación de vivienda que ha tenido lugar en la 4ª edición del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR), en el recinto de Palo Alto del Poblenou. Ante un auditorio con más de 100 personas de público, Ventura ha remarcado que, cuando se habla de rehabilitación, sobre todo, hay que hablar de "patologías estructurales". En este marco, ha advertido sobre la posible repetición de dramas como el derrumbe de un edificio en la calle Canigó de Badalona en febrero de 2024, en el que fallecieron tres personas, si no se hace una radiografía adecuada del parque de viviendas y las administraciones no redoblan esfuerzos en rehabilitar inmuebles de barrios vulnerables: "¿Cuántos [casos] calle Canigó tenemos y no lo sabemos? No nos puede volver a ocurrir".

En las mesas de debate organizadas por el Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) se ha destacado la rehabilitación como "el presente y futuro de la arquitectura", sobre todo, en un ámbito tan densamente poblado y con poco margen disponible para construir como son Barcelona y su conurbación más inmediata, así como con un parque de vivienda envejecido en el que la mayoría de inmuebles fueron construidos antes de los años 70. Entre las principales conclusiones de las mesas, la mayoría de ponentes han coincidido en destacar la escasez de subvenciones focalizadas en cuestiones estructurales de los edificios y, principalmente, la dificultad de entidades y administraciones para que las distintas ayudas y convocatorias lleguen pprecisamentea quienes más lo necesitan. Es decir, a las familias más vulnerables, que son también quienes viven en edificios con mayores patologías.

Previo al inicio de las conferencias, la organización ha recordado que en España, actualmente, se rehabilitan unas 30.000 viviendas al año, pero que deberían rehabilitarse 350.000 anualmente para cumplir con los requisitos y objetivos propuestos tanto a nivel nacional como europeo. Un balance que supone que en el presente se llevan a cabo 12 veces menos rehabilitaciones de las que deberían. Aunque en los últimos años se ha avanzado, en parte a la inyección que han supuesto los fondos 'Next Generation', Montserrat Prado, directora técnica del Institut Municipal del Paissatge Urbà, ha explicado que en "el tiempo mínimo que tarda una comunidad de vecinos desde que empieza a hablar de una obra hasta que empieza es de tres años", por lo que "los resultados tardan en verse".

De izquierda a derecha: Oriol Carreras; Anna M. Font; Montserrat Prado; Jordi Sanuy; Celestí Ventura, durante una mesa redonda en el marco de la 4ª edición del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. / El Periódico

Así, los presentes han explicado distintos factores que suponen dificultades añadidas a la hora de llevar a cabo rehabilitaciones en zonas vulnerables. En primer lugar, como explicaba EL PERIÓDICO hace unos meses, el sistema de rehabilitación de viviendas instaurado en el área metropolitana de Barcelona y en Catalunya no está ideado para casos de urgencia. En muchas convocatorias, se ha puesto el foco en las rehabilitaciones que priorizan la sostenibilidad, mientras que el apartado estructural queda fuera o apartado a otros programas específicos. En este marco, Jordi Sanuy, Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), ha reconocido que el porcentaje de fondos 'Next Generation' que ha ido destinado a familias vulnerables ha sido "muy bajo": "La demanda de perfiles vulnerables es mucho más baja de lo que inicialmente esperábamos". "Hay que destinar las ayudas a quienes necesitan. No puede ser que todo el Maresme aproveche para rehabilitar casas unifamiliares y que se hayan quedado por el camino las viviendas con mayor precariedad", ha insistido por su parte Celestí Ventura.

Confianza en la administración y sentimiento de pertenencia

Además de la falta de cultura por el mantenimiento de lo comunitario, los expertos han coincidido en destacar, como también explicaba este diario, la falta de capacidad real de las comunidades de propietarios en estos casos tan vulnerables. Unos de los principales problemas que instan a tratar de revertir es la falta de constitución y de organización de las comunidades de vecinos en edificios con altos índices de pobreza. Àlex Montes, Director General de Foment de Ciutat de Barcelona, ha explicado que este es seguramente el principal problema que deben atajar cuando se encuentran con la necesidad de intervenir en un inmueble vulnerable y con problemas obvios. "Cuando nos dirigimos a fincas vulnerables, tenemos un primer paso previo que es ganarnos la confianza. Cuando se acerca la administración a una finca con patologías evidentes, la falta de credibilidad o miedo hacia la administración dificulta la intervención", ha señalado.

La misma visión han manifestado Anna Font, directora del programa de los Fondos Europeo en materia de rehabilitación y regeneración del Ayuntamiento de Barcelona; Glòria Viladrich, Gerent del Institut Municipal d’Urbanisme; o Montserrat Prado, quien ha apuntado también en la importancia de que las inversiones y proyectos contemplen también la necesidad de crear un sentimiento de pertenencia para fomentar esa cultura del cuidado de lo comunitario y de la importancia de la preservación. Así, Àlex Montes, en esta misma línea, ha señalado que en la nueva edición del Pla de Barris, desde el consistorio barcelonés buscan no solo acompañar en la rehabilitación a fincas vulnerables, sino también restaurar los espacios públicos precarios que muchas veces se asocian con estos inmuebles más empobrecidos.

Así, teniendo en cuenta tanto los tempos que tarda en una comunidad en empezar a hacer una gran obra, la laboriosa tarea de acompañar a comunidades en su puesta al día, como la desconfianza que en ocasiones se muestra el presidente del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Celestí Ventura, ha sugerido una tal y como él mismo definido, una "propuesta provocativa": anular las convocatorias. "¿Cuánta gente queda fuera cuando han terminado? No deberíamos hacer eso de 'se ha acabado y ya'. Esto es contraproducente. Mucha gente se queda fuera o en lista de espera", ha aseverado. En su lugar, Ventura aboga por inversiones constantes que no queden encorsetadas por márgenes temporales, de modo que ayude confiar en que una vez las ayudas no se quedarán colgadas si algún trámite se entorpece o se llega demasiado tarde. "La rehabilitación debe ser una política estructural, no de legislatura", ha concluido. Ventura no ha sido el único en enfatizar en esta idea. Por su parte, Montserrat Prado ha insistido en que "generar confianza tanto en los prescriptores como empresas constructoras es esencial. La continuidad es imprescindible para generar esa confianza".