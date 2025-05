Badalona lanza una gran pacificación para convertir su centro histórico en un bulevar peatonal

El Ayuntamiento de Badalona la entiende como la mayor transformación urbana del mandato político 2024-2027. Directamente, afectará a unos 12.000 vecinos y comerciantes del centro histórico de la cuarta ciudad de Catalunya (unos 8.000 en el barrio del Centre y a otros 4.000 en Dalt de la Vila). Indirectamente, a los 226.000 badaloneses, ya que la zona se corresponde con el centro neurálgico del municipio al acumular las dependencias municipales que más utiliza la ciudadanía, como por ejemplo el edificio de oficinas del Ayuntamiento, la delegación de Hacienda, la oficina de Correos o la zona de ocio y comercio de la fachada marítima.

Este mes de mayo, Badalona lanzará la gran pacificación de su epicentro urbano. Su principal impacto ciudadano pasará por convertir en permanente la peatonalización de la calle Francesc Layret, que rige desde mayo de 2020 únicamente en fines de semana y festivos, según puede avanzar EL PERIÓDICO.

La reforma afectará a los 550 metros de longitud que tiene la vía —entre la avenida Martí Pujol y la riera de Matamoros— y consistirá en convertir en un bulevar peatonal una transitada avenida paralela a la playa, que cruza el emblemático edificio consistorial y que desemboca en el metro de Pompeu Fabra (L2). El 'Gobierno Albiol' entiende las obras como "la mayor metamorfosis urbana desde 1992" que "situará a Badalona en otra liga en cuanto a movilidad en Catalunya".

"El cambio supondrá un antes y un después para Badalona: seremos una de las principales ciudades catalanas en cuando a movilidad", afirma el alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) a este diario. El edil asume que, hasta ahora, la situación del centro de Badalona era "anómala". En Europa, prosigue Albiol, ya no es habitual que "en el núcleo central de una ciudad pase una carretera, sino que son espacios de atracción para comerciantes y visitantes". El municipio, rubrica el alcalde, "tenía una asignatura pendiente con los buses pasando por la puerta del Ayuntamiento, un asfalto degradado y una iluminación deteriorada". El ejecutivo local garantiza que cuenta con el aval de entidades de vecinos y comerciantes, que sí han expresado sus inquietudes sobre las potenciales molestias.

La peatonalización de la calle Francesc Layret irá acompañada de la restricción al tráfico en la práctica totalidad del barrio del Centre. Quedará vetada así la circulación a todo vehículo que no sea de residentes empadronados en el barrio, de servicios, de carga y descarga, o que haya tramitado un permiso especial con el Ayuntamiento en la zona urbana delimitada por la riera de Matamoros al norte, la avenida Martí Pujol al sur, la calle de Francesc Layret y la fachada marítima.

Se trata de una superficie de unos 250.000 m², a la que se le han de sumar otros 130.000 m² pertenecientes al barrio de Dalt de la Vila, donde la restricción al tráfico quedará delimitada por el lateral de la C-31 hacia el interior, la avenida Martí Pujol al sur, la Via Augusta por el lado del mar, y el recorrido que marcan las calles Termes Romanes, Laietània, Mestre Nicolau y la avenida del President Companys. En síntesis, la actuación en Dalt de la Vila es tendente, según sostiene el Ayuntamiento, a "evitar que los conductores atraviesen el barrio por las calles Barcelona, Pujol y Lladó para salir por Quintana Alta en un atajo que, además, no tiene mucho sentido".

Obras en tres fases

Para enmendar las carencias asumidas por el propio alcalde, el Gobierno municipal ha diseñado un proyecto de urbanización con un presupuesto de unos 4 millones de euros de coste que tendrá tres fases. La primera, de cara a este verano del 2025, implicará que el tráfico de la calle Francesc Layret se empiece a derivar a la paralela Vía Augusta, con las complejidades que entrañarán las obras para los comerciantes y el reducido espacio en algunos tramos para los conductores de buses.

De hecho, el Ayuntamiento explica que, para cerciorarse de que el tránsito de autobuses por la Via Augusta es viable, llevó a cabo varias pruebas durante el pasado mes de enero. De resultas de aquellos ensayos, el consistorio ha decidido ampliar unos 60 centímetros la calzada en el tramo comprendido entre las calles Sant Anastasi y Jaume Borràs.

Un autobús circula por la calle Francesc Layret de Badalona, justo a su paso por la plaza de la Vila. / Macarena Pérez

El consistorio informa de que la Via Augusta tendrá un carril en dirección norte para uso exclusivo de transporte público —el vehículo privado que circule en esa dirección deberá tomar el lateral de la C-31— y otros dos en dirección sur, de uso indistinto de particulares y transporte público. La administración local no descarta que alguna de las líneas de bus que actualmente pasan por Francesc Layret no se acabe trasladando a Via Augusta, sino que se elimine o se desplace a Martí Pujol o al lateral de la autovía C-31, las dos arterias que absorberán más tráfico tras la reforma, con permiso de la Via Augusta. En todo caso, la parada de buses de la plaza de la Assemblea de Catalunya se renovará y se desplazará hacia el interior para ganar espacio.

Proyección del aspecto previsto de la calle Francesc Layret a su paso por la plaza de la Vila, tras la pacificación planteada por Albiol. / Ayuntamiento de Badalona

Al deslizársele que las grandes peatonalizaciones son habitualmente más propias de colores políticos que contrastan con el suyo —sin ir más lejos, las populares 'superilles' de Colau en Barcelona—, Albiol saca a relucir su 'Badalonisme' para aclarar que, a su tenor, este "no es un proyecto ideológico, sino de ciudad". "Pudiera ser que se entendiera como un proyecto propio de partidos de izquierda, pero la realidad es que cuando gobernaron en Badalona o no se atrevieron o no lo hicieron", apunta el alcalde badalonés, quien asegura que "esta transformación va a ser lo mejor para todos".

Los 'puntos calientes' de las obras

En la calle Jaume Borràs, en el tramo entre Francesc Layret y la Via Augusta, se encuentra uno de los más delicados problemas de planeamiento que ha encarado el ejecutivo local a la hora de dibujar la pacificación: un aparcamiento privado que combina vehículos a pupilaje y rotación. El estacionamiento está enclaustrado entre las dos futuras áreas de restricción al tráfico, pero por más que muchos de los coches que lo utilicen no podrán circular por las calles del Centre o de Dalt de la Vila, algún itinerario habrán de seguir para llegar a la Via Augusta, arteria principal para que el tráfico rodado pueda cruzar Badalona sin 'pisar' el centro histórico urbano.

La solución prevista por el consistorio consiste en hacer pasar los coches que salgan del mencionado aparcamiento —unos diez cada hora, según los cálculos del Ayuntamiento— por la propia Francesc Layret "a un máximo de 10 km/h" y obligarlos a girar a la izquierda por la calle del Temple —que cambiará de dirección— para desembocar finalmente en la Via Augusta.

Otro de los 'puntos calientes' de la gran reforma reside en cómo gestionar la carga y descarga en la isla pacificada del Centre: en Dalt de la Vila el tejido comercial es menor y no se prevén tantas complejidades. A este respecto, el Ayuntamiento asegura que "no se impondrá nada" y que "se negociará con cada uno de los comerciantes" los horarios de carga y descarga. Una ordenanza recogerá todo el 'corpus' de permisos al respecto, indica el gobierno municipal.

Tramo de la Via Augusta de Badalona que tendrá que ser ampliado para absorver el tráfico de buses proveniente de la calle Francesc Layret / Macarena Pérez

La segunda fase de las actuaciones acarreará intervenir en el tramo troncal de Francesc Layret así como en la plaza de la Vila, donde se ubica el edificio consistorial, que será reurbanizada. También se renovará el alumbrado —de estilo más moderno en la calle y de estilo novecentista en la plaza— y se plantarán árboles. La última fase incluye el tramo restante, hasta alcanzar el cruce con la avenida de Martí Pujol. Las previsiones del ejecutivo local pasan por culminar el grueso de la transformación hacia finales del 2026, apenas seis meses antes de las próximas elecciones municipales de mayo del 2027. Asimismo, la restricción al tráfico privado en el barrio de Dalt de la Vila está prevista para otoño del año que viene.

Proyección nocturna del futuro bulevar de Badalona en su centro histórico. / Ayuntamiento de Badalona

Que se cumpla el calendario previsto por el consistorio pasa por la aprobación de un futuro decreto que limite el tráfico en ambas zonas y por la publicación de dos licitaciones, una para la ampliación de la Via Augusta y una segunda, inevitablemente de más calado, para hacer realidad la reurbanización de la calle Francesc Layret y la plaza de la Vila. Una vez superado el escollo burocrático ―una de las asignaturas pendientes de la administración local badalonesa―, quedará por testear definitivamente el grado de aceptación de la pacificación entre vecinos y comerciantes.