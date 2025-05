Pistoletazo de salida en las 'Festes de Maig' de Badalona 2025: "Somos las raíces y las alas"

Las Festes de Maig de Badalona 2024 arrancaron este viernes 2 de mayo con un estallido de tradiciones, música y emoción popular en la ciudad. La Plaça de la Vila volvió a convertirse en epicentro del primer gran capítulo festivo, con el Toc d’Inici y la aparición de l’Àliga realizando su majestuoso ball al so dels Onze Trons, marcando el ritual simbólico que dio por inaugurada la fiesta en honor a Sant Anastasi.

Las calles del centro vibraron con el colorido del Seguici, la solemnidad del ball parlat dels Miquelets, el gesto cargado de tradición del mocador del casteller coronando el pilar, y las Danses de Maig que, un año más, unieron generaciones al compás de la cultura popular. La jornada no se detuvo ahí.

A partir de las 20:00, el grupo Abba The New Experience revivió los grandes himnos del mítico cuarteto sueco en un concierto que convirtió la plaza en una pista de baile multitudinaria. Y, cuando cayó la noche, la ciudad entró en modo fiesta con la Nit del Mono, una cercavila desenfrenada que cruzó Badalona hasta desembocar en la playa, donde discjòqueis locales pusieron la banda sonora al primer gran baile en la arena de esta edición.

El pregón, a cargo del locutor Dani Moreno “El Gallo”, resaltó la esencia de estas fiestas: "Estas fiestas son nuestras raíces, pero también son nuestras alas. Son las sardanas a la Rambla, las fiestas al paseo, el olor de pólvora bañando la arena de la playa, los gigantes saludando desde lejos, y ese instante único cuando familias, amigos y desconocidos nos miramos y sabemos que estamos compartiendo algo que nunca olvidaremos". Además, Dani Moreno recordó la importancia de cada rincón de la ciudad, mencionando barrios tan diversos como El Gorg, Llefià, Bufalà, Dalt la Vila, y muchos más, destacando la historia de Badalona en cada calle, plaza y rincón.

El sábado ha mantenido el pulso festivo con una intensa agenda de actividades para todos los públicos. La mañana ha comenzado con la tradicional trobada de puntaires en el passeig de la Rambla y la esperada Cercavila Petita, protagonizada por los alumnos de las escuelas de Badalona junto a sus 'dracs, cuques i gegants'. Por la tarde, la ciudad acogerá la mostra de gegants, la renovada imagen d’en Tasi i la Mariona, la Batocona de percussió, y la jornada familiar Magic Maig al Centre Comercial Màgic. En el parc de Can Solei i Ca l’Arnús, el festival Arts Arnús se ofrecerá una programación musical con artistas como Mama Dousha (19 horas) y Al·lèrgiques al Pol·len (21 horas).

El domingo cerrará el primer fin de semana de fiestas con una agenda igual de completa y diversa. Desde las 10 h, el parc de Can Solei i Ca l’Arnús acogerá la Festa del Badiu con actividades infantiles, espectáculos de entidades locales y un homenaje musical a Xesco Boix. A las 18 h, el mismo parque vibrará con la poesía hecha música de Roger Mas y, más tarde, con la sensibilidad jazzística de Rita Payés. La plaça de la Plana será escenario del Festival de Jotes, mientras que la representación dels Miquelets de Badalona recorrerá las calles del centro en su particular paseo histórico con galejada incluida. La ciudad volverá a llenarse de vida, reafirmando que el espíritu de mayo no es solo tradición: es una manera de vivir y de celebrar en comunidad.