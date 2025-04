Piden al TSJC que investigue un caso de "discriminación" por hablar en catalán en el Hospital de Can Ruti de Badalona

Plataforma per la Llengua ha presentado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el Departament de Salut ante la queja de una paciente del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, que explicó que una médico no la quiso atender por hablarle en catalán. Según la Plataforma per la Llengua, Salut ha rechazado abrir un procedimiento administrativo sancionador contra la trabajadora. La entidad considera que los hechos vulneran los derechos lingüísticos de la paciente y que la médico habría podido cometer varias faltas administrativas y asegura que "irá hasta el final para que se abra un expediente sancionador, se investiguen los hechos y, si son constitutivos de falta, se sancionen".

La entidad expone en un comunicado que, después de que la Unitat de Atenció a la Ciutadania del hospital archivara la denuncia, presentaron un recurso de alzada a la Subdirecció General d'Evaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques, que también quedó cerrado. Por eso, la entidad, que ha acompañado a la paciente desde que se puso en contacto, ha decidido acudir al TSJC y abrir la vía judicial para que se esclarezcan los hechos.

La entidad recuerda que los hechos se remontan a diciembre del 2023, cuando una usuaria y su acompañante se dirigieron en catalán a una médico de urgencias dentro de la consulta. Ella les habría cortado y obligado a hablar en castellano. Según relata la paciente, ella se negó, pero la facultativa insistió hasta echarlos de la consulta, diciéndoles que ya los atendería alguien que entendiera el catalán. Fuera de la consulta, solicitaron al Servei d'Admissions que llamaran al coordinador, pero el personal se habría negado y solo les habrían ofrecido la opción de llenar la hoja de reclamaciones. Finalmente, otra médico, que de entrada no se les dirigió en catalán, les acabó atendiendo. La paciente esperó tres horas previamente durante el triaje y dos más después.

Para la organización en defensa de la lengua, la conducta de la profesional podría ser considerada una falta muy grave (según el artículo 115 del Decreto Legislativo 1/1997), dado que habría infringido la Ley 19/2020, del 30 de diciembre, de igualdad de trato y no-discriminación, y la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Plataforma por la Lengua denuncia que, a pesar de que el Departament de Salut haya desplegado una serie de acciones para mejorar la capacitación lingüística de los sanitarios y garantizar los derechos lingüísticos de los pacientes, en muchas ocasiones "no se cuenta con suficientes mecanismos para hacer cumplir la ley, situación que afecta directamente los usuarios catalanohablantes en su día a día".

257 quejas por discriminaciones lingüísticas

Durante el año 2024, la entidad atendió 257 quejas por discriminaciones lingüísticas en la sanidad catalana, 14 en la valenciana y 11 en la balear, un 14,17% más que en el año anterior. Plataforma per la Llengua reclama poner el foco en el uso de la lengua y no solo en su conocimiento e insiste que no puede ser un mérito ni depender de la buena voluntad de los facultativos, sino que tiene que ser un requisito a la hora de ejercer.

La organización propone impulsar el catalán en la sanidad con cuatro medidas: sesiones obligatorias de asertividad lingüística, exigencia del B2 de catalán el primer año, acreditación del C1 el segundo año y un tratamiento correcto de las quejas por vulneración de derechos lingüísticos con la apertura de expedientes y la aplicación de sanciones cuando corresponda.