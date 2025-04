Badalona pagará más de 500.000 euros a dos empresas que hicieron obras ilegales encargadas por un exconcejal del PP

El Ayuntamiento de Badalona ha aprobado el pago de 556.669,64 euros a las empresas Masendo 09 SL y JJ Construcciones 2003 SL, compañías que llevaron a cabo 16 obras encargadas ―sin el preceptivo concurso público y por valor de casi un millón de euros― por el exconcejal del PP David Gómez entre 2011 y 2012, justo en el arranque de la primera alcaldía de Xavier Garcia Albiol.

De esta manera, se ha dado luz verde a "pagar lo que se le debía" a ambas empresas por las obras realizadas, explican fuentes municipales. La retribución a las compañías por parte del Ayuntamiento fue aprobada este lunes en el Pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de Badalona, gobernado con una amplia mayoría absoluta por el PP de Albiol. Los grupos de ERC y Comuns votaron en contra, Guanyem y el PSC se abstuvieron y el PP votó a favor.

Concretamente, y según explicó la primera teniente de alcaldía Cristina Agüera durante la sesión plenaria, se aprobó una "modificación del presupuesto" para realizar el pago indicado por "una sentencia del juzgado contencioso-administrativo derivada de un recurso ordinario", el 507/2012. El fallo del tribunal, indicó Agüera, "estima parcialmente las pretensiones de las empresas, que interpusieron el recurso, sin costas" para subsanar el impago.

Prevaricación y fraude

Paralelamente, el juicio a Gómez y otra decena de acusados tuvo lugar entre el 19 y el 30 de junio de 2023 en la Audiencia Provincial de Barcelona, y el mismo Albiol declaró como testigo. La sentencia, a la que ha accedido EL PERIÓDICO, condena al exconcejal como autor penalmente responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa y otro también continuado de fraude a la Administración Pública. Las penas ascendieron a un año y seis meses de prisión y una inhabilitación de 10 años y seis meses para empleo o cargo público y de cinco años y seis meses para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, así como al pago de la décima parte de las costas procesales.

Por su parte, los trabajadores de las empresas que recibirán el abono de medio millón de euros aprobado por el Pleno fueron absueltos de los delitos de prevaricación y fraude de que eran acusados por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de Badalona, que ejerció la acusación particular. De hecho, fue el consistorio quien denunció ante la Oficina Antifrau de Catalunya las presuntas irregularidades y, posteriormente, quien presentó la querella que desembocó en el proceso judicial.

Fuentes del gobierno municipal recuerdan que "el alcalde Albiol fue el primero que ante los primeros indicios apartó a David Gómez de sus responsabilidades como concejal y lo echó del grupo del PP", manteniendo así su asiento en el Pleno pero quedando como 'no adscrito'.

Pese a que había anunciado en la Junta de Portavoces previa al Pleno una intervención en este punto del orden del día, la presidenta del Badalona En Comú Podem, Aïda Llauradó, no pudo realizarla. Albiol preguntó a los grupos si alguien había pedido intervenir y no obtuvo respuesta inmediata, por lo que dio paso a la votación. Un malentendido en el sentido del voto alargó el proceso y, cuando Llauradó le indicó al alcalde su intención de tomar la palabra, Albiol no cedió. Preguntada por este medio, la concejala de los Comuns explica que, de haber podido, hubiese recordado que lo que acababa de aprobar el Pleno era "el pago de unas facturas de unas obras que ordenó de manera irregular un regidor del PP en Badalona entre 2011 y 2012, que fue juzgado por prevaricación y fraude y que también fue acusado de extorsión a un comerciante junto con un cargo de confianza del PP".

Contrataciones a dedo

La sentencia, de 12 de julio de 2023, fijó como hechos probados que el exedil "contrató de manera verbal" a las empresas JJ Construcciones 2003, Masendo 09 y Demon Engineering "para la realización de obras en diversos locales de titularidad municipal" situadas en su mayoría en el Distrito 6 (Sant Roc, Artigues, el Remei), del que era concejal. Se trata de 22 obras, de diferente tipología, y llevadas a cabo mayoritariamente en locales sociales de asociaciones de vecinos, de asociaciones culturales, benéficas o pistas deportivas, buena parte de las cuales "la primera noticia que tenía el Ayuntamiento era la reclamación de la factura por la empresa correspondiente".

Gómez obró, sigue la sentencia, "sin informes técnicos que justificasen la necesidad de su realización y en todo caso sin seguir procedimiento alguno" y, asimismo, "a sabiendas de hallarse conculcando de aquel modo la normativa en materia de contratación administrativa en aquel momento vigente". La sentencia asegura que el que fuera concejal del PP actuó de tal manera "desde su nombramiento el 5 de julio de 2011 y hasta el mes de octubre de 2012", y "en su condición de concejal de Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento de Badalona y vicepresidente del Institut Municipal de Serveis Personals".