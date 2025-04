La oposición de Badalona afea al 'gobierno Albiol' no ejecutar 78 millones del presupuesto de 2024

El gobierno local de Badalona ha presentado la liquidación del presupuesto de 2024, el primer año completo de la tercera alcaldía de Xavier Garcia Albiol, que empezó en junio de 2023. El balance muestra que de los 242 millones anunciados en octubre del año pasado, han quedado sin ejecutar 77.900.202,99 euros. Así, el remanente de tesorería acumulado alcanza los 223.521.726,76 euros. Las cuentas se han presentado durante el Pleno municipal del mes de abril, celebrado este lunes, y han provocado las críticas en bloque de la oposición.

La consabida e histórica lentitud de la administración local, plasmada en esta ocasión en la falta de ejecución presupuestaria, es utilizada a menudo como arma arrojadiza en la política local badalonesa. Así, lo que para la teniente de Alcaldía de Hacienda, Eva Guillén, es un "nivel de ejecución óptimo ―como sostuvo durante su presentación de las cuentas en el Pleno―, teniendo en cuenta la situación administrativa" que se encontraron al asumir el gobierno municipal; para la oposición badalonesa se trata de una situación más bien calamitosa que demuestra una "gestión ineficaz y perjudicial para la ciudad", en palabras del presidente del PSC local, Fernando Carrera.

Fueron los socialistas, de hecho, el primer partido de la oposición en elevar su queja, horas antes de la sesión plenaria y a través de un comunicado, en el que denunciaban la "falta de capacidad de gestión del actual gobierno del PP". Ya en el salón de plenos, Carrera afeó a Albiol los "problemas con la ejecución" y le acusó de faltar al acuerdo presupuestario al que PP y PSC llegaron en julio del año pasado: "No cumplen con lo que pactan, así que entenderá que la decepción que sentimos es profunda".

La concejal Guillén insistió en la falta de contratos en vigor como una de las justificaciones: "Si los servicios no tienen contratos que ejecutar, la ejecución del presupuesto baja". Un extremo en el que ahondó el alcalde Albiol durante su intervención final: "Pensábamos que podríamos cumplir la ejecución de inversiones prevista para el 2024 y no se ha podido cumplir con el calendario deseado porque la inmensa mayoría de proyectos aprobados no estaban ni siquiera iniciados". Albiol puso como ejemplo el servicio de limpieza de dependencias municipales como la misma sala de Plenos. Aseguró que si bien tales espacios se limpian, "el proceso de pago no se puede ejecutar de manera inmediata, sino que hay que llevarlo a la comisión jurídica asesora de la Generalitat, porque no hay un contrato". Es decir, un procedimiento que se alarga durante "meses".

Àlex Montornès (ERC), recordó las críticas que el ex teniente de Alcaldía del PP Juan Fernández vertió sobre el gobierno de coalición liderado por Dolors Sabater en 2017, cuando aquel ejecutivo local presentó un superávit presupuestario de unos 20 millones y Fernández (ahora portavoz del PP en el Parlament) les llamó "incompetentes". "No sé si ustedes son incompetentes ―le dijo Montornès a Albiol―, pero cínicos sí que son". Ya este martes, el presidente de los republicanos en Badalona ha ido más allá en su crítica a través de un hilo en la red social X, en el que indica que los contratos vencidos a los que hace referencia el gobierno local ya estaban caducados en 2021 (es decir, en la segunda alcaldía de Albiol) "con superávits más bajos" del actual, que describe como "el más alto en diez años". "Demuestra que Albiol está más preocupado por el 'brilli brilli' que por la gestión", critica el republicano.

Por su parte, la presidenta de los Comuns de Badalona, Aïda Llauradó, comparó el superávit de 52 millones que presentó en 2023 el gobierno de coalición (formado por PSC, ERC, Comuns y Junts) con el recién declarado por el 'ejecutivo Albiol', 26 millones más elevado: "Todo esto en el supuesto año de la gran transformación de Badalona ―remarca Llauradó, en referencia a uno de los lemas de Albiol―, cuando la ciudad está más parada que nunca".

La exalcaldesa Dolors Sabater, única representante en el pleno de Guanyem, describió los argumentos de la concejal Guillén como "excusas" y recordó que el Ayuntamiento anunció "a bombo y platillo" 135 millones de euros de inversiones, de los que finalmente "se han ejecutado 5,8 millones, un 4%, la peor ejecución de inversiones de toda la década". Para Sabater, esta situación significa la pérdida de "recursos, subvenciones y oportunidades mientras los barrios están sucios, dejados y degradados". "Lo que han hecho en 2024 es lamentable, pero lo que no han hecho, aún lo es más", concluyó la exalcaldesa.

El debate se zanjó con un solo turno de palabras para los partidos, y el alcalde Albiol lo cerró emplazando a la oposición al "examen" de 2027, en referencia a las próximas elecciones municipales: "Ahí veremos si la transformación total de la ciudad de la que hablamos se ha llevado a cabo o no".