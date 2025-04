Tenneco pide al juez que archive la causa que investiga a la fábrica de Badalona por contaminación

Tenneco, la fábrica de frenos investigada por una denuncia por presunto delito ecológico y contra la salud, ha pedido el archivo de la causa al Juzgado de Instrucción número 3 de Badalona. La petición, según explicita la propia empresa en un comunicado, se realizó el pasado viernes 28 de marzo, dos días después de que EL PERIÓDICO avanzase las conclusiones de los informes que tanto los Mossos d'Esquadra como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INICF) han incorporado a la causa. En ellos, se menciona la superación de los niveles permitidos de nueve contaminantes o el uso ilegal de plomo, condicionantes que, entre otros, suponen un presunto "riesgo inaceptable de cáncer, según la policía catalana.

Sin embargo, la empresa asegura que "las autoridades públicas competentes han confirmado que Tenneco ha cumplido y sigue cumpliendo con todas las normativas ambientales aplicables". Por ello, y sustentándose en "todos los documentos presentados ante el tribunal hasta la fecha", Tenneco solicitó la semana pasada "formalmente al tribunal que desestimara el proceso penal".

La firma estadounidense construye su petición basándose en dos aspectos. El primero sostiene que "no ha habido ninguna infracción de las normativas ambientales" y, el segundo, que "no existe riesgo para el medio ambiente ni para la salud humana".

Partículas y contaminantes

Se da el hecho de que, en un comunicado anterior, Tenneco apeló a que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INICF) había "concluido" que "no se ha producido ninguna infracción de las normativas de protección ambiental en relación con la emisión de partículas, gases contaminantes, compuestos orgánicos o metales tóxicos en las zonas cercanas". En cambio, esa misma referencia no figura en el último mensaje remitido por la compañía.

Si bien el informe del INICF incluido en el sumario de la causa y fechado en febrero pasado observa que no se vulneran los "límites establecidos por la legislación", precisa que el "exceso" en un 26% de las partículas de polvo en suspensión atmosférica (PM10) "constituye sin duda un efecto negativo tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas". Matiza que "no se puede hablar de un riesgo grave", aunque termina diciendo que Tenneco "ha incumplido normativas ambientales y laborales". Esgrime que "no ha garantizado el mantenimiento adecuado de sus sistemas de filtrado", con lo que advierte que "contribuye significativamente a la contaminación por partículas en Badalona".

El INICF destaca el "riesgo que recae sobre los trabajadores de la empresa", presuntamente expuestos a sustancias "especialmente tóxicas", como la sílice cristalina, el plomo y el formaldehído. Al respecto de las sustancias utilizadas en la elaboración de los frenos, Tenneco sostiene que "todos los componentes químicos" que la empresa emplea "están oficialmente autorizados y cumplen con la normativa europea REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)".

Informes forenses

A la espera de lo que disponga el juez, resulta difícil pensar que la causa se cierre en este momento. En un auto de finales de febrero, el magistrado de Badalona acordó prorrogar la instrucción por seis meses más a partir del 15 de marzo, lo que prolonga el plazo para la investigación hasta mediados de septiembre. Amplió el término tras recibir el informe de los Mossos y solicitar a las partes personadas que se posicionen sobre si el procedimiento debe continuar y concreten las imputaciones, de las que pueden derivarse la práctica de pruebas y la toma de declaraciones. La Fiscalía y los denunciantes aún no se han pronunciado ante el juzgado.

La División de Medio Ambiente de la policía de la Generalitat concluye en el atestado que la fábrica de Badalona puede haber cometido un presunto delito de contaminación atmosférica. En todo caso, es una valoración provisional, "a falta del diagnóstico de cada caso por parte de médicos forenses", señala.

En ese sentido, ha pedido al juez que ordene un reconocimiento forense de las personas que han declarado durante la investigación, residentes y empleados del entorno de Tenneco, que han contraído cánceres y otras enfermedades. La policía propone el chequeo para comprobar si las afecciones "se pueden relacionar directamente con la actividad de la empresa y los productos que utiliza como materias primas".

Según consta en el dictamen policial, los agentes han ofrecido a ocho declarantes que se personen como perjudicados en el proceso abierto. Las entidades denunciantes, Airenet y la Asociación de Vecinos de El Remei, han recibido más de una veintena de consultas en los últimos días de personas que creen que ellos mismos o algunos familiares podrían haber enfermado por la supuesta polución de Tenneco. Ambas organizaciones han difundido un mensaje para informar de que quienes se consideren afectados por la actividad de la factoría pueden dirigirse a cualquier comisaría de Mossos o al juzgado de Badalona que instruye la causa para prestar declaración.