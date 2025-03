Una empresa de inclusión social colindante a Tenneco exige "soluciones" a la contaminación en Badalona

El atestado de los Mossos d'Esquadra, avanzado por EL PERIÓDICO, que acusa a la fábrica de frenos Tenneco de Badalona de "comprometer presuntamente la salud de sus trabajadores" y del entorno hasta suponer un presunto "riesgo cancerígeno inaceptable” señala también la afectación en el contiguo Centro Especial de Trabajo Caltor, de la Fundación Badalona Capaç, que ocupa a personas con discapacidad intelectual. Tras conocerse las novedades en la investigación judicial, inciada hace casi dos años por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badalona, la entidad ha emitido un comunicado en que manifiesta su "indignación" y "reclama soluciones para garantizar la seguridad" de sus 240 personas trabajadoras.

En el escrito, Badalona Capaç expresa su "preocupación" por los resultados del atestado policial que, de hecho, incluye declaraciones de tres trabajadores de la empresa que refirieron a los agentes haber sufrido distintos tipos de cáncer. Uno de ellos ―afectado de un linfoma no Hodgkin― figura como denunciante. La policía catalana menciona en su dictamen los tumores contraídos por otros cinco exempleados de las instalaciones de las fundación, cuatro de ellos ya fallecidos. Los Mossos, con el objetivo de demostrar que dichos perjuicios en la salud pueden haber sido causados por las emisiones de Tenneco, han pedido al juzgado que un médico forense examine a los declarantes y ofrece a ocho personas a las que se han diagnosticado cáncer y otras enfermedades personarse en la causa como perjudicados por la empresa de pastillas de freno.

Un atestado que "lo cambia todo"

La presidenta de la Fundación Badalona Capaç, Maite Arqué (alcaldesa de Badalona por el PSC de 1999 a 2008), recuerda que la misma fundación encargó un estudio el año pasado para dirimir si dentro de las instalaciones de Caltor se respiraba algún elemento tóxico. Los resultados, explica Arqué, dejaron claro que no había peligro para los trabajadores. Sin embargo, lamenta que el reciente atestado policial "lo cambia todo". "Nos ha sorprendido el nivel de gravedad del informe de los Mossos d'Esquadra", expresa.

Tanto Arqué como la directora general de la fundación y responsable de Caltor, Montse Cañizares, subrayan que desde hace tiempo están en contacto con la entidad Airenet y la Asociación de Vecinos del Remei, denunciantes en la causa contra Tenneco, así como con el Ayuntamiento de Badalona. Asimismo, resaltan que en todo momento han mantenido informados a los trabajadores y han propuesto medidas preventivas, como el uso de mascarillas. Arqué y Cañizares se muestran "muy preocupadas" por las acusaciones que vierten los agentes en las conclusiones de su investigación, sustentadas en parte en los testimonios de personal del centro especial de trabajo. "Se trata de un tema de salud pública y pedimos que se tomen las medidas necesarias para solucionarlo", insisten.

Un trabajador de Caltor, que describía el olor como "masticable e insoportable", testificó que le extirparon sendos tumores raros en cada pulmón. Confesó que, “a menudo” los empleados con discapacidad le pedían agua “para aclarar la garganta, ya que les provocaba irritación”. A su vez, el marido de una extrabajadora discapacitada confirmó a los agentes que su esposa padece un cáncer infrecuente en las glándulas suprarrenales. Los Mossos supieron de otro exempleado discapacitado que falleció por metástasis en 2020. Otro de los trabajadores que prestó declaración a la policía manifestó que la fábrica de frenos ha esparcido malos olores “desde siempre”, y “muy desagradables”.

Tenneco se defiende

Por su parte, Tenneco ha distribuido un comunicado en el que, como en ocasiones anteriores, insiste en que opera "con total respeto por el medioambiente, cumpliendo plenamente con todos los requisitos nacionales y regionales sobre emisiones derivadas de nuestras operaciones". Añade que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INICF) ha "concluido" que "las operaciones de fabricación de Tenneco no suponen un riesgo para el medio ambiente ni para la salud de las personas". Esgrime que el INICF sostiene que "no se ha producido ninguna infracción de las normativas de protección ambiental en relación con la emisión de partículas, gases contaminantes, compuestos orgánicos o metales tóxicos en las zonas cercanas".

Si bien el informe del INICF incorporado al sumario de la causa judicial observa que no se vulneran los "límites establecidos por la legislación", precisa que el "exceso" de partículas de polvo en suspensión atmosférica (PM10) ―un 26% por encima de los niveles habituales― "constituye sin duda un efecto negativo tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas", aunque matiza que "no se puede hablar de un riesgo grave". No obstante, el INICF afirma que la falta de un mantenimiento adecuado del sistema de filtrado de la fábrica "contribuye significativamente a la contaminación por partículas en Badalona, a la vez que no elimina el riesgo que recae sobre los trabajadores de la empresa", presuntamente expuestos a sustancias "especialmente tóxicas", como la sílice cristalina, el plomo y el formaldehído.