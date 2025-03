Los Mossos piden un estudio forense para comprobar si Tenneco provoca cáncer en Badalona

Los Mossos d’Esquadra han pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de Badalona un estudio forense que aclare si la polución de la fábrica de pastillas de freno de Tenneco ha causado los cánceres diagnosticados a las personas que han declarado hasta ahora en la investigación abierta contra la empresa y que residen o trabajan en las inmediaciones de la planta, en el límite entre Badalona y Sant Adrià de Besòs. La policía acusa a la factoría de cometer un presunto delito de contaminación atmosférica y de generar un supuesto “riesgo cancerígeno inaceptable” por dispersar polvo con contenido metálico, partículas y restos de disolventes en proporciones superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, según figura en un atestado al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso.

“Esta instrucción solicita que, para acabar de determinar la responsabilidad final de la empresa en la comisión de un presunto delito por contaminación atmosférica, la totalidad de las personas perjudicadas/enfermas sean visitadas por médicos forenses”, requieren los Mossos al juzgado. Alegan que el reconocimiento facultativo ha de “determinar si sus enfermedades/afecciones se pueden relacionar directamente con la actividad de la empresa y los productos que utilizan como materias primas”.

El dictamen de la policía de la Generalitat y un estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INICF) detectan que la planta de Badalona usa presuntamente plomo de forma ilegal, dado que está prohibido en la producción de frenos desde 2004. Además, aperciben de que la fábrica emplea una sustancia peligrosa y clasificada como cancerígena, el formaldehído, pese a existir alternativas que no son nocivas.

A raíz de los señalamientos tanto de Mossos como del INICF, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado este mismo jueves que ha iniciado la incoación de un expediente disciplinario contra Tenneco para que la empresa demuestre que cumple la normativa medioambiental. Por su parte, la empresa ha asegurado que cumple con la norma y ha negado riesgo al medio ambiente y las personas.

Cuatro fallecidos

Los Mossos han localizado 16 personas que “presuntamente podrían haber sido afectadas por la contaminación” que achaca a Tenneco. De ellas, cuatro ya fallecieron y a ocho que prestaron declaración a los agentes se les ha ofrecido personarse como perjudicados en la causa abierta. Otras no han sido localizadas. Los afectados han sufrido distintos tipos de cáncer y enfermedades respiratorias. En algunos casos, aún se hallan bajo tratamiento.

Las entidades denunciantes, Airenet y la Asociación de Vecinos de El Remei, han solicitado al Ayuntamiento de Barcelona que ordene el cierre de la empresa a tenor de los dictámenes de la investigación judicial. “Independientemente de cómo acabe el juicio, está fuera de la normativa y hay un riesgo para la salud que amerita una acción inmediata”, postula la presidenta de Airenet, Silvina Frucella, que expresa la “tristeza” que las averiguaciones sobre Tenneco provocan en los vecinos: “Confirman que hay gente que ha enfermado o, incluso, ha muerto por una empresa que ha trabajado fuera de la ley de forma flagrante. Cada vez que pasamos por ahí, sabemos que respiramos metales pesados”.

La fábrica de Tenneco, en Badalona. / FERRAN NADEU

A su vez, la presidenta de la Asociación de Vecinos de el Remei, Silvia Jordán, insta al consistorio a elaborar un estudio amplio de salud, abierto a voluntarios para chequear la presencia de metales pesados entre la población de los barrios colindantes a la planta. “Nos tienen que tranquilizar, dado que durante 60 años nadie se ha acordado de nosotros”, ruega.

Como tragar pimienta

Jordán fue diagnosticada de un cáncer agresivo de pecho en 2020. Lo ha podido superar, pero tiene aún tres años por delante de controles. Los médicos no le han concretado cuál es el origen, si la empresa u otro. "No podemos confirmarlo, pero he vivido un proceso oncológico sabiendo que estoy en un lugar contaminado, lo que me ha afectado psicológicamente", manifiesta.

Cuando llegó a El Remei, Jordán notó una peste constante, que le golpeaba las fosas nasales y la garganta "como si hubiera tragado pimienta", compara. "Se había normalizado que ocurriera, también que se acumulara polvo negro en los balcones y las ventanas, porque siempre había sido así ―explica Jordán―. Ahora no pasa siempre, pero todavía huele cuando hay inversión térmica y algunas tardes. Ahora soy más sensibles a los tóxicos y no los soporto. Cuando huele, cierro las ventanas y tengo que ducharme. Se han aprovechado de que seamos una zona de sacrificio y pobre".

Asma y parada cardiorrespiratoria

Ana Tomé es otra vecina afectada que aportó su testimonio a los Mossos. Tomé se mudó hace 20 años al Remei y, desde 2022, sufre episodios de asma y ataques de ansiedad. "Nos están envenenando", asegura. En noviembre de 2023, sufrió una parada cardiorrespiratoria causada por un episodio de asma: "Si no llegan a estar delante mis hijos [ambos padecen asma], no sé qué hubiese pasado". Desde entonces, necesita medicación de por vida.

La posibilidad de que un médico forense le haga una revisión para comprobar la huella de Tenneco en su organismo le parece "lógico y normal". "Más pesado es tener que aguantar tantos años respirando plomo y metales pesados", sentencia. Aunque quisiera mudarse con sus dos hijos para huir de la polución, lamenta no poder hacerlo por motivos económicos: "Siento que estoy condenando a mis hijos".

Badalona Capaç, afectada

Los Mossos también tomaron declaración a trabajadores de la Fundación Badalona Capaç, cuya empresa Caltor es colindante a Tenneco y ocupa a personas con discapacidad intelectual. Uno de ellos, diagnosticado de un linfoma no Hodgkin, manifestó que la fábrica de frenos ha esparcido malos olores “desde siempre” y “muy desagradables”. “Hay episodios agudos que hacen difícil respirar dentro de Caltor”, comentó.

Además, explicó que una monitora murió de cáncer de pulmón a los pocos años de llegar. “Tenía la ventana siempre abierta”, destacó. Otro trabajador de Caltor testificó que le extirparon sendos tumores raros en cada pulmón. Aseguró que el olor era “masticable, totalmente insoportable”. Confesó que, “a menudo” los empleados con discapacidad le pedían agua “para aclarar la garganta, ya que les provocaba irritación”.

A su vez, el marido de una extrabajadora discapacitada confirmó a los agentes que su esposa sufre un cáncer infrecuente en las glándulas suprarrenales. Los Mossos supieron de otro exempleado discapacitado que falleció por metástasis en 2020.

