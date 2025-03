Los Mossos acusan a una fábrica de Badalona de causar un "riesgo inaceptable" de cáncer

Un atestado de los Mossos d’Esquadra acusa a la fábrica de pastillas de freno que la multinacional estadounidense Tenneco posee en Badalona de comprometer presuntamente la salud de sus trabajadores, los empleados de una empresa adyacente de la fundación Badalona Capaç, que ocupa a personas con discapacidad intelectual, y los vecinos de las inmediaciones, repartidos entre el barrio del Remei y otros al sur de la ciudad, así como en algunos puntos de Sant Adrià de Besòs. El informe elaborado por la División de Medio Ambiente de la policía de la Generalitat, fruto de casi dos años de investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badalona, concluye que la contaminación que la planta desprende puede entrañar un peligro potencial de causar cáncer a empleados y habitantes del entorno.

El dictamen, al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso, alude a “polvo con contenido metálico respirable" y restos de "disolventes y partículas” localizados en el suelo de las cercanías de la factoría, en concentraciones por encima de los límites para evitar un riesgo a la salud. Tenneco los disemina supuestamente “mediante sus emisiones”, según los Mossos, esparciendo “metales hasta superar los niveles genéricos de referencia establecidos por la normativa, los cuales suponen un riesgo cancerígeno inaceptable”, sostienen los agentes.

El informe de los Mossos se ha incorporado a la causa judicial, abierta desde 2023 a raíz una denuncia de la Asociación de Vecinos de El Remei y la entidad Airenet, así como también un dictamen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INICF). Ambos advierten de "uso ilegal de plomo" en la factoría, "prohibido en la fabricación de frenos desde 2004". También previenen del "empleo de sustancias peligrosas" en la producción, en referencia al formaldehído, "clasificado como cancerígeno, a pesar de existir alternativas seguras desde 1992".

Sustancias tóxicas

La policía asegura que la empresa "incumple" las normas que "prohíben el uso del plomo en la fabricación del ferodo", es decir, los forros de los frenos. El límite anual de plomo que se permite dispersar a la atmósfera es de 0,5 microgramos por metro cúbico. No obstante, los Mossos alertan que, durante la investigación, se registraron valores medios de 5,6 microgramos por metro cúbico del contaminante. Es decir, 11 veces más de lo permitido. Apostillan que "la empresa no dispone de un plan de control de emisiones difusas", las que no se canalizan por conductos de extracción, sino que se desperdigan por puertas y ventanas y mediante la ventilación de las instalaciones.

Además, el informe destaca que "en los hornos se desprende formaldehído en cantidades suficientes para considerar la mezcla cancerígena". Añade que "la empresa no comunicó la emisión de formaldehído" en la información que aportó antes de la última modificación de la licencia ambiental que ampara su actividad. El formaldehído se usa en Tenneco en dos mezclas clasificadas con riesgo de provocar cáncer. Los Mossos recuerdan "la obligación de sustituir materias primas que contengan sustancias o mezclas consideradas cancerígenas" y remarca que, desde hace 33 años, existen al menos cinco patentes que no contienen disolventes y, por lo tanto, no son nocivas.

La policía cita "estudios de inmisión atmosférica", un "estudio del suelo y del polvo de la zona próxima" a Tenneco, así como los "incumplimientos de la normativa ambiental" que achaca a la empresa y el "elevado número de enfermedades en el vecindario denunciante y la empresa adyacente" para afirmar que la fábrica ha creado "un riesgo para la salud". Los Mossos advierten que el peligro existe en torno a la planta "desde su inicio y hasta la actualidad" y apuntan que la empresa de Badalona ―que ha operado bajo distintas marcas desde 1958― podría haber cometido un delito de contaminación atmosférica, del que supuestamente sería responsable el director general de la planta.

Fuera de los límites de la OMS

El dictamen del INICF ahonda en los señalamientos del atestado de Mossos. Sostiene que "ha quedado demostrada la presencia" de partículas de polvo en suspensión atmosférica (PM10) en la zona industrial muy próxima a la empresa. Las concentraciones son de un 26% por encima de los niveles habituales y contienen metales provenientes de la fábrica de frenos.

Si bien el informe observa que no se vulneran los "límites establecidos por la legislación", precisa que esos metales y el "exceso" de partículas "constituyen sin duda un efecto negativo tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas", aunque matiza que "no se puede hablar de un riesgo grave". Por su parte, un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas concluye que "los niveles de concentraciones de partículas son relativamente elevados comparados con los valores anuales de PM10 y PM2,5", superiores a los "propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la nueva propuesta de directiva europea de calidad del aire", pendiente de trasponer en España.

Un juzgado de Badalona y la Fiscalía investigan a la empresa de fabricación de frenos Tenneco / Ferran Nadeu

El INICF subraya que las inspecciones realizadas en las instalaciones han desvelado que no se cumplen determinadas medidas correctoras para proteger la salud de los trabajadores de la planta. Recalca que no se ha respetado la periodicidad anual para sustituir los filtros, lo que ha provocado una "sobresaturación" de polvo acumulado. Alerta asimismo que esa dejación ha comportado una "pérdida de rendimiento en la aspiración y emisiones incontroladas".

Además, se encontraron mangas filtrantes rotas en 2022, "que provocaban emisiones contaminantes". El dictamen agrega que hasta 2023 no se instalaron sondas triboeléctricas para detectar el nivel de partículas emitidas, "lo que revela falta de control", y en 2024 se "verificó que la aspiración de particulas no estaba funcionando correctamente", entre otras irregularidades.

La falta de mantenimiento del sistema de filtrado, enfatiza el INICF, "contribuye significativamente a la contaminación por partículas en Badalona a la vez que no elimina el riesgo que recae sobre los trabajadores de la empresa". A tenor del informe toxicológico, los empleados estarían "expuestos" a partículas que pueden contener sustancias "especialmente tóxicas", como la sílice cristalina, aparte de plomo y formaldehído.

