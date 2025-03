La Guàrdia Urbana de Badalona desaloja la masía ocupada de Ca l'Andal

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha informado a través de sus redes sociales del operativo policial para desocupar de la masía de Ca l'Andal, un edificio datado del siglo XV y que se levanta sobre un asentamiento agrícola romano.

Así, agentes de la Guàrdia Urbana de Badalona se han desplegado desde las 9 de la mañana para proceder al desalojo. Dentro del inmueble se ha encontrado a cinco personas que lo habitaban. Una de ellas, asegura el gobierno municipal, ha sido detenida 56 veces y, entre todos, acumulan 74 arrestos. El concejal del Àrea de Polítiques Contra la Ocupació Il·legal, Daniel Aguilera, asegura desconocer de manera "exacta" desde cuándo estaba ocupado el espacio, pero señala que desde que entraron en el gobierno, en verano de 2023, "se inició el proceso de recuperación del dominio público".

La masía de Ca l'Andal, datada del siglo XV y de propiedad municipal desde 2008, se encuentra en el barrio de Bufalà, entre la avenida Martí Pujol y la calle Independencia. Desde hace unos diez años, una entidad vecinal (Salvem Ca l'Andal) demanda la rehabilitación y posterior conversión del antiguo edificio, que está reconocido como Bien Cultural de Interés Local, en un equipamiento sociocultural. En diciembre del año pasado, por ejemplo, se manifestaron para reclamar que, de manera urgente, se reparase el techo del inmueble, hundido por la falta de mantenimiento y las lluvias.

La masía de ca l'Andal de Badalona, durante el operativo policial de desocupación / AJUNTAMENT DE BADALONA

"Queremos potenciar todos los espacios públicos de la ciudad, no solo la masía de Ca l'Andal, no tenemos aún fecha, pero nuestra intención pasa por no dejar un espacio vacío, y darle un uso para la ciudadanía", ha comentado al respecto el edil Aguilera.

Nada más finalizar el operativo policial de desalojo, los trabajadores del ayuntamiento han procedido a la limpieza del recinto y a estudiar los mecanismos necesarios para impedir que se vuelva a ocupar, explica el concejal Aguilera, que añade que el operativo ha contado con la presencia de dos trabajadores de los Servicios Sociales municipales "para garantizar que estas personas sean atendidas y, en el caso que quieran algún tipo de ayuda, se le pueda proporcionar".

Agentes de la Guàrdia Urbana de Badalona entran en la masía ocupada de ca l'Andal / AJUNTAMENT DE BADALONA

Tres de las personas que se han encontrado dentro, explica Aguilera, ya están siendo atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona "y se les ha dirigido a hablar con ellos porque están empadronados ahí".

La estela del Remei

La desocupación tiene lugar pocos días después de la mediática desocupación de un piso en el barrio del Remei, proceso en el que el alcalde Albiol y su equipo de gobierno acompañaron a unos vecinos que hicieron guardia ante el portal del inmueble durante más de 30 horas, para exigir a la okupa que se marchase e impedir que más personas entrasen en el piso.

Este mismo miércoles, además, tuvo lugar la Junta Local de Seguridad, reunión en que Albiol se reunió con la consellera de Interior, Núria Parlon, para tratar la situación de la seguridad en la ciudad. Ambos aseguraron que la policía evitó la mitad de las ocupaciones que se intentaron llevar a cabo en Badalona en el 2024.