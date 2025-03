La policía evitó la mitad de las ocupaciones que se intentaron llevar a cabo en Badalona en el 2024

La primera Junta Local de Seguridad de Badalona con Núria Parlon como consellera de Interior y Xavier Garcia Albiol como alcalde arroja una "valoración muy positiva", aseguran ambos dirigentes, en lo que se refiere al descenso, en el último trimestre de 2024 y los dos primeros meses del presente año, de "los delitos que más preocupan a la ciudadanía". Así, la consellera Parlon ha informado de que los robos con violencia en el espacio público han descendido un 6%; los robos en establecimientos, un 11%; y los hurtos, un 2,9%.

Si bien el balance anual de criminalidad del Ministerio de Interior marca un aumento en Badalona del 8,1% en la delincuencia convencional entre 2023 y 2024, la Junta Local de Seguridad no ha aportado cifras generales que se puedan comparar al general aportado por el ministerio, más allá del mencionado descenso en algunas tipologías: "Los datos generales son positivos en la reducción de los principales delitos, pero hay un delito que rompe la estadística en negativo ―ha explicado Parlon―, que se trata del robo con violencia en vehículos".

A este respecto, la titular de Interior ha matizado que las detenciones por este tipo delictivo se han incrementado un 50%, mientras que en general, los arrestos crecieron en 2024 un 14% en Badalona. "Es una mejora que llega a cifras de dos dígitos ―ha expresado el alcalde, sin explicitar el número concreto―, no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero la tendencia que apuntaba el último trimestre se confirma en los dos primeros meses de este año, lo que habla del buen trabajo de todas las policías en la ciudad.

El alcalde de Badalona, Xavier GArcia Albiol, recibe a la consellera de Interior, Núria Parlon, antes de la Junta Local de Seguretat de Badalona / Jordi Cotrina

Se trata de la primera Junta Local de Seguridad en la ciudad desde que Núria Parlon dejase la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet para comandar la conselleria de Interior. En 2023, fue Joan Ignasi Elena (ERC) el que se reunió con Albiol para tratar la situación de la seguridad en la ciudad. En aquella ocasión, la reunión sirvió para que Albiol presentase el que sería el nuevo protocolo de actuación policial ante ocupaciones conflictivas, que se acabaría aprobando meses más tarde.

Precisamente la mediática ocupación de un piso en el barrio del Remei el pasado fin de semana, en que el alcalde Albiol y el resto de concejales del gobierno del PP en la ciudad se turnaron para hacer guardia ante la puerta de la ocupa, increpándola para que se marchase, ha copado parte de la atención en la reunión. Albiol y Parlon han asegurado que durante 2024 la policía evitó la mitad de las 700 ocupaciones que se intentaron en la ciudad: "No es una cifra que me entusiasme, porque yo quisiera que no se consolidase ninguna, pero habla del buen trabajo de todas las policías de Badalona, lo que me da esperanza", ha expresado Albiol.

Sobre la particular participación del alcalde durante la ocupación del fin de semana, Parlon se ha limitado a decir que hay que trabajar con la justicia para evitar las ocupaciones delictivas y que no hará consideraciones de ningún tipo sobre el hecho que el alcalde se encarase con la ocupa, ya que ha de "respetar la autonomía municipal".

Del primer encuentro oficial (ahora hace un mes) entre la consellera de Interior, Núria Parlon, y el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, resultó el doble compromiso por parte de la máxima responsable de la seguridad en Catalunya de seguir apoyando al gobierno municipal en sus políticas de seguridad, por un lado, y de ampliar la plantilla de Mossos d'Esquadra de la ciudad, por el otro. Parlon aseguró entonces, 24 de febrero, que la región policial Metropolitana Nord (a la que pertenece Badalona) sería una de las que se reforzará de manera prioritaria, gracias a los 25.000 nuevos agentes que se desplegarían por toda Catalunya hasta 2030, una de los acuerdos a los que se llegó en la reunión bilateral Estado-Generalitat que se había llevado a cabo aquella misma mañana.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha subrayado la necesidad de mejorar la percepción de seguridad en la ciudad, que "va por otro lado de los datos oficiales". Así, ha detallado que durante 2024, la Policía Nacional realizó en Badalona 95 operativos, 2.500 identificaciones, detuvo por motivos de extranjería a 54 personas, y realizó 41 dispositivos conjuntos en via la publica. Solo en lo que llevamos de 2025, Prieto ha explicado que ya son 19 los operativos conjuntos realizados, "casi la mitad de los del año pasado, queremos incrementarlos en un 50%. La Guardia Civil llevó a cabo unos 500 operativos, sobre todo, referidos al control de las costas badalonesas.

Imagen de la Junta Local de Seguretat de Badalona; con la presencia del alcalde, Xavier García Albiol, y la consellera de Interior, Núria Parlon / Jordi Cotrina

Cuántos de ellos acabarán en Badalona no se supo entonces, y tampoco se ha sabido tras la Junta Local de Seguridad de este miércoles por la mañana: "Estamos haciendo la estimación de los municipios que requerirán un refuerzo para la actividad relacionada con el uso intensivo de calles y playas en verano", ha declarado la consellera Parlon, sin detallar fecha o número concreto. Por su parte, el alcalde Albiol ha expresado que ha pedido a la conselleria un refuerzo estival en este sentido.

El tiroteo ocurrido en el barrio de Sant Roc hace aproximadamente un mes ha centrado las referencias a la presencia de armas (blancas y de fuego) en las calles de la ciudad. Fue uno de los puntos de interés que se trataron en la anterior reunión entre alcalde y consellera, que sirvió como preludio a la junta local de seguridad celebrada este miércoles y para demostrar la "sintonía" entre ambas administraciones. Parlon y Albiol han coincidido en que la situación en Sant Roc no es comparable a la del barrio de la Mina (donde a principios de enero se produjo un intenso tiroteo y, esta semana se han realizado varias detenciones): "Cuando los Mossos detecten que hay carga de prueba para realizar detenciones, como en la Mina, se hará en Badalona, así como en los otros puntos del territorio donde pasen estas tipologías".