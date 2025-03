La okupa de Badalona resiste la presión de Albiol y los vecinos: “He pedido 3.000 euros y no pienso irme”

Una patrulla con dos agentes de la Guardia Urbana, cuatro concejales del Partido Popular y un retén con una decena de personas parapetadas con sillas y mantas se apostaban poco después de las ocho de la mañana de este domingo ante el bloque de la calle Guifré de Badalona, donde dos personas escalaron por la fachada para colarse en un piso en la madrugada del viernes al sábado. El alcalde Xavier García Albiol se personó en varias ocasiones ayer ante el edificio, en la periferia humilde de la ciudad, y prometió que él mismo y miembros de su gobierno municipal se turnarían para presionar junto a vecinos del barrio de El Remei hasta conseguir que los usurpadores abandonen el edificio por su pie.

Un hombre ya desistió ayer y se marchó del domicilio, en el que resiste una mujer. Asomada al balcón, asegura que no dispone de ingresos para costearse un techo y que está pendiente de desahucio en Barcelona. Los vecinos no se la creen. Explican que Albiol, junto a trabajadores municipales, le ofrecieron una plaza en un albergue para pasar el fin de semana antes de abordar su situación con los servicios sociales a partir del lunes. Añaden que el dueño de la vivienda -afirman que es un particular- le propuso pagarle 1.500 euros a cambio de que se fuera. Desestimó ambas ofertas, según los manifestantes, que se declaran hartos de ocupaciones que describen como un caldo de delincuencia y degradación en la zona.

La ocupante, en conversación con EL PERIÓDICO, admite que ha pedido dinero. “Dije que quería 3.000 euros porque, cuando estás así, te vuelves loca y es un calvario aguantar a esta gente”, alega, molesta con quienes la emplazan a pie de calle a que ceda. “No me voy a ir, pienso aguantar”, advierte. “Está mintiendo desde que llegó, no es una persona vulnerable”, acusan los vecinos.

“Ni seguridad ni paz”

Una mujer presiona sin soltar el timbre del portero automático. Aprieta al primero, donde se halla la mujer que lo ha usurpado. Acaba ensartando una horquilla en el botón, para tratar que el zumbido continuo del timbre incordie a la ocupante.

“Sale al balcón y nos increpa. Menos que venga el Papa, ha pedido de todo: que venga una asistenta social, un médico, un juez, que le den dinero para ir a un hotel… Eso sí, de irse a su casa no dice nada”, recrimina la manifestante. “Ya tenemos suficientes ocupaciones en el barrio”, alega junto al resto de vecinos cobijados en el portal.

Algunos de ellos atestiguan que llevan más de 24 horas protestando a la intemperie. A la protesta se han sumado residentes del propio bloque, donde se cuentan otras dos ocupaciones ilegales en los bajos. Tres muchachos, estudiantes y trabajadores, confiesan que pagan más de 1.000 euros de alquiler por un domicilio compartido entre cuatro en el mismo inmueble.

“No podemos seguir viviendo pendientes de ruidos y con el miedo de que se van a colar. Vivo con temor a que entren en el piso, se creen con el derecho a invadir”, expresa una chica. “Las ocupaciones hacen que el barrio sea inseguro y que esté en decadencia”, abunda su compañera. “No puede ser que vivamos con miedo. Por eso hemos reaccionado así, no lo queremos seguir soportando. Pagamos impuestos y merecemos que se respete nuestra casa, pero ahora no tenemos ni seguridad ni paz”, concluye.

“Tenemos tres naves ocupadas, el edificio de la esquina está ocupado y es un centro de distribución de droga, también hay ocupaciones unas calles más allí, el antiguo instituto B9 está ocupado… -recuenta una vecina- No podemos más con esta situación ni con más degeneración. O los vecinos nos tiramos a defender el barrio o nos van a echar a nosotros. No podemos absorber tanta ocupación”.

Discusión tensa

Durante la conversación, la ocupante aparece en el balcón. Los ediles del PP, que se relevan más o menos cada tres horas, cuentan que se asomado de vez en cuando. Cuando sale, se discute con quienes se concentran en la calle para que se marche. “¡Pero si el piso es de un banco! ¡Qué te importa que esté aquí!”, se encara con una de las congregadas. “¡Mientes! Es un de señor. ¡No tienes vergüeza!”, reprende la vecina.

Entre interrupciones por el cruce tenso de reproches que se intercambia con los presentes, la ocupante cuenta que se llama Olga. Afirma que le vendieron la llave del domicilio, una práctica extendida en barrios del extrarradio, en que grupos que se apoderan de viviendas hacen negocio a costa de la necesidad. “La compré por 2.000 euros”, asegura. “Entonces, ¿por qué entró por el balcón? No tiene lógica”, replican los congregados.

“Estoy en la calle, me queda poco para que me echen de un piso en Barcelona, ya he parado ocho desahucios”, sostiene. Los vecinos murmurean, descreídos. Revelan que ya penetró en la vivienda el martes pasado, pero entonces fue expulsada ese mismo día. Hasta hace pocas semanas, unos inquilinos habitaban el domicilio, que se anuncia a la venta por 259.000 euros. “Se van porque no pueden pagar lo que están subiendo los alquileres”, apunta otro de los concentrados.

“Hasta que no vengan con alguna ayuda, no me voy a ir”, advierte Olga. “Ha amenazado con destrozar el piso. No es justo, aquí todos somos vulnerables, pero nos sacamos las castañas del fuego”, distinguen los manifestantes, que prometen permanecer en la puerta del bloque hasta que la mujer se vaya.

Olga habló ayer con Albiol. "Falta mucho al respeto", critica. "¡Gracias que tenemos al alcalde! ¡Que te acoja Colau!", le contesta una de las congregadas. "Han venido 17 concejales. Dan la cara y no nos sentimos desprotegidos. ¿Si sirve que vengan? Pues de algo está sirviendo, porque ahora vienen los periodistas y se hacen eco, lo que es buena señal", opinan.