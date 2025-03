Las playas del área de Barcelona tardarán al menos 10 días en recuperarse tras la borrasca Jana

La borrasca Jana de este pasado fin de semana causó desperfectos en diferentes puntos de la costa barcelonesa. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), encargada del mantenimiento de las playas del entorno próximo a la capital, ha recontado estragos por acumulación de basura o pérdida de arena en Badalona, Sant Adrià de Besòs, Montgat, El Prat de Llobregat, Gavà y Castelldefels.

El ente metropolitano advierte que, si no llueve más, los desechos acumulados sobre todo en Sant Adrià y también en Badalona y Montgat “se podrían retirar entre siete y 10 días, pero las previsiones apuntan a más lluvias durante esta semana”. Añade que “los residuos llegan de forma continua y se van recogiendo”. A su vez, precisa que la recogida de escombros ya empezó durante la semana pasada y se mantuvo a lo largo del fin de semana ante los pronósticos adversos. El AMB ha activado el protocolo de valorización de restos vegetales, para que los desechos de troncos y cañas recuperados de las playas se traten aparte en la planta de compostaje.

En Barcelona, se ha detectado pérdida de arena en todas las playas, por igual en todas ellas y sin llegar a ser en grandes proporciones. El agua ha arrastrado restos de vegetación a la orilla que “se irá retirando estos próximos días”, informa el ayuntamiento.

Desembocadura del Besòs

El AMB explica que, a causa del temporal, “han llegado toneladas de troncos y cañas”, en especial a las playas del Barcelonès Nord, las más próximas a la desembocadura del Besòs. La fuerza del agua también ha empujado medusas velellas o ‘barquetes’ -“pequeña y no urticante”, aclara el AMB-, así como ratas y toallitas hasta la orilla.

El caudal del río llegó a multiplicarse por 60 durante el domingo, cuando desplazó una multitud de cañas -la planta invasora que abunda en las márgenes y el parque fluvial- y también desperdicios enredados con la maleza. Los escombros eran visibles este fin de semana en la playa del Litoral de Sant Adrià, recién reabierta tras casi cuatro años cerrada por presencia de contaminación potencialmente insalubre en la arena. Una excavadora del AMB llegó el domingo al tramo afectado y lo está desbrozando.

El ayuntamiento de la localidad explica que, esta vez, el fuerte oleaje durante la tormenta no ha engullido arena de la orilla hasta destapar el subsuelo a más de 80 centímetros, donde aún se hallan metales pesados. Son residuos industriales de las fábricas que poblaban la fachada marítima hace décadas y que quedaron enterrados bajo la playa. El trecho de costa de Sant Adrià debe someterse a control para vigilar erosiones que se puedan producir y confirmar si los contaminantes han emergido de nuevo, lo que podría comportar nuevas clausuras en función de los daños. “El temporal no ha modificado la orografía de la playa y, por lo tanto, no es necesario hacer catas”, responde el gobierno municipal.

De Montgat al Baix Llobregat

El AMB detalla que, pese a haber arrastrado basura, el temporal ha tenido un efecto positivo en Montgat, falta de sedimento que dejó impracticables algunos trechos de costa de la población en la pasada temporada. “Se ha producido una importante aportación de arena en la zona sur de la playa de las Barques, en la zona del espigón, porque la escollera que se hizo para proteger el acceso hasta la zona de obras ha quedado bastante lejos del agua”, indica el organismo.

Las obras a las que el AMB se refiere son labores de descontaminación en las inmediaciones de la playa. La contaminación proveniente del pasado industrial de la zona se una a la existente bajo las vías del tren, provocada por el arsénico que se empleaba antiguamente para el mantenimiento de las bigas de madera. Para la ampliación del paseo marítimo, aún no completada, se tuvieron que remover las tierras, lo que provocó que los residuos afloraran.

En Badalona, el AMB destaca que “se ha perdido mucha arena en la zona sur” de la playa de la Barca Maria, ya de por sí lastrada por una crónica merma de sedimento. Un estudio reciente del ente metropolitano alerta que Badalona y Montgat son las localidades más damnificadas por el retroceso que la línea del litoral barcelonés. El informe calcula que se necesitarían 965.045 metros cúbicos de arena para regenerar las playas del Barcelonès Nord y el Baix Maresme. Equivalen a unas 400 piscinas olímpicas. Solo en Montgat se requieren 391.383 metros cúbicos para recobrar los arenales.

En las inmediaciones del delta del Llobregat, El Prat ha sido el más perjudicado, con una “fuerte regresión en la zona norte de Can Camins y la playa de la Roberta”, evalúa el organismo.

A su vez, no se detectan afectaciones en Viladecans. Más bien al contrario, porque la cantidad de arena ha aumentado en algunos puntos. Por el contrario, en Gavà “vuelven a estar muy mal los accesos de Palafrugell y Sitges”, avisa el AMB. Apostilla que la línea de playa ha retrocedido “al sur de Canyars, pero no ha llegado a las dunas”. En Castelldefels se ha observado “un poco de regresión en la zona sur”.