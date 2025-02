¿Quién es Marta Marcilla, la catalana que está en la lista Forbes de 100 mujeres más influyentes de México?

Marta Marcilla Alonso es creadora, fundadora y CEO de TSALACH Real Estate, lo que le ha posicionado como una de las 100 mujeres más influyentes de México en Forbes. Nacida en Barcelona, se ha convertido en una mujer pionera en el sector inmobiliario abarcando mercados en el Caribe mexicano, República Dominicana y Estados Unidos.

En el episodio 70 del pódcast 'Búscate la vida' dirigido por el empresario José Elías y el emprendedor Eric Ponce, han traído de invitada a Marta Marcilla, que como José Elías, viene de Badalona, y que, a los 29 años consiguió ser multimillonaria gracias a su constancia y dedicación. Al largo de la charla de más de dos horas, se centran en la trayectoria de Marcilla y su paso por el mundo del modelaje, así como temas recurrentes en la actualidad como la maternidad y el feminismo.

Su carrera como modelo

Marta entró a los 15 años en una agencia de modelos en Barcelona, ya que no tenía motivación para los estudios. Una conversación con su padre fue un punto de inflexión: "No te voy a mantener, ni ahora, ni nunca". Lo que le llevo a convertirse en una mujer independiente, viajando sola por diferentes países acudiendo a cástings. Aunque también vivió momentos duros que no podía compartir con sus padres porque tendría que volver a estudiar. "En París, no tenía nada para comer", reconoce.

Su carrera como modelo le hice darse cuenta de las diferencias entre países respecto a los cánones de belleza, también a relativizar los continuos comentarios de otras personas sobre su cuerpo: "Me empezó a dar igual lo que la gente pensara". Aunque vivió momentos muy bonitos, también sufrió el peor momento de su vida, cuando la drogaron en una fiesta.

La peor experiencia de su vida

Marta Marcilla fue drogada con la escopolamina (más conocida como burundanga) una noche que su dueño invitó a ella y a sus compañeras a ir de copas. Ya en la discoteca, veía borroso y sintió como si le hubieran hecho "una abolición completa a mi derecho a escoger, no podía decir que no".

Ya volviendo a casa, un hombre de unos 60 años le dio un beso, ella tenía 18. Justo después, una modelo húngara y compañera suya, con la cual había establecido una amistad, bajó a Marta del coche, le tiró un cubo de agua y le dio un bofetón. Posteriormente, se fueron a casa. "Fue mi ángel", señaló la exmodelo.

Su salto al éxito

El negocio de su familia se vio arruinado por las consecuencias de la crisis financiera de 2008 por lo que sus padres se mudaron a México, dónde Marta ya vivía. Con el objetivo de ayudar a su familia, la multimillonaria encontró en el mercado inmobiliario una oportunidad. En poco tiempo y, a base de autoaprendizaje, comenzó a destacar en el sector.

En 2016 fundó Tsalach Real Estate que, a través modelos de negocio innovadores, evitó ser una agencia inmobiliaria corriente y permitió a Tsalach expandirse rápidamente y diferenciarse en un mercado muy competitivo. Actualmente, Tsalach no solo se encuentra en el Caribe, sino también en Miami y República Dominicana, alcanzando el mercado internacional.