El Festival Llum BCN vuelve a Poblenou con Isaki Lacuesta, Joan Fontcuberta y Laura Clos como protagonistas

El festival de artes lumínicas Llum BCN 2025 regresa al barrio de Poblenou con más propuestas al aire libre desde este viernes hasta el domingo y ampliará el horario en una edición con 30 instalaciones, obras de 15 artistas nacionales e internacionales y alumnos de 17 escuelas de grado universitario de diseño y arquitectura. El cineasta Isaki Lacuesta, el fotógrafo y artista digital Joan Fontcuberta y la escenógrafa e iluminadora Laura Clos Closca serán algunas de las figuras más destacadas de la programación. Maria Güell, directora artística de Llum BCN, explica que el 'leitmotiv' de este año es la evolución, el tráfico y el movimiento.

La treintena de instalaciones de la programación oficial combinarán luz, sonido y diversas disciplinas artísticas. Güell apunta a que entre los artistas hay gente del mundo del cine, de la escenografía, del arte contemporáneo y las artes visuales.

Principalmente, se han organizado instalaciones en espacios exteriores para que la ciudadanía pueda visitar las obras de forma libre y gratuita en un ambiente festivo y participativo. De hecho, sólo cuatro de las más de treinta instalaciones de la programación oficial de la Luz BCN 2025 estarán ubicadas en un espacio interior. Los horarios se ampliarán y viernes y sábado habrá programación de 19:00 h a 1:00 h, y domingo de 19:00 h a 23:00 h.

Entre los trabajos más destacados que mostrarán las instalaciones artísticas se encuentra 'Tènue llum retroactiva', de Isaki Lacuesta, ubicada en el Museo de Historia de Barcelona Oliva Artés. La instalación audiovisual, inspirada en los versos de Louise Glück 'A faint retroactive light' y 'But the light will give us no peace', fusiona la música electrónica de Ylia y la voz de Alondra Bentley en una experiencia totalmente inmersiva que dialoga con el videoarte clásico de los 70 y 80c. de los movimientos reales de los visitantes, invitando al público a mirarse sobre otras personas. "Esto nos recuerda que no tenemos control sobre el tiempo y el espacio y vivimos simultáneamente en muchos tiempos y espacios diferentes", ha señalado el cineasta.

También destaca Traffic Jam Zoom de Laura Clos Closca, en el patio del Teatre Nacional de Catalunya (TNC). A través de media docena de vehículos, parados de forma caótica, configurando un paisaje urbano inquietante, el artista quiere reflexionar sobre el estrés, la ansiedad y la angustia cotidiana en Barcelona. En un momento preciso, todos los vehículos se iluminan y suenan al unísono antes de volver a sus trayectorias individuales, evidenciando así como, en la sociedad actual, oscilamos entre el individualismo y la sincronización colectiva.

Joan Fontcuberta

En la fachada del Museu del Disseny (DHub) de Barcelona, Joan Fontcuberta presenta 'Génesis.IA'. La instalación proyecta en la fachada del DHub paisajes virtuales generados a partir de los versículos del Génesis, que representan desde el surgimiento de la luz y la oscuridad hasta los paisajes del Jardín del Edén. Una voz robótica recita los versículos en varios idiomas, proporcionando una experiencia inmersiva que especula con la IA como nueva Deus ex machina.

En la programación de 2025 también destaca Mouawad + Laurier, que presenta Rising, una experiencia inmersiva que a través de la belleza hipnótica del agua, reflexiona sobre el aumento del nivel del mar. LOOP de Olivier Giroud, Jonathan Villeneuve y Ottoblix combina arte, tecnología e interacción en una obra inspirada en el zoótropo. Rosa Tharrats remite a un paisaje onírico con 'Fosfènica', donde luz, movimiento y materia dialogan en armonía.

Anna Rierola fusiona arte y ciencia en 'Okeanós', una obra creada con datos de la NASA y la ESA sobre el color marino. Martina Ampuero explora la interactividad con MØSS, un jardín vertical que responde al contacto del público. Studio Animal y Cabosanroque presentan Trànsit, una reflexión sobre el cambio y el movimiento, literal y figurativo, a través del juego con semáforos.

Lateral Office y CS Design transforman instalaciones típicas de parques infantiles en experiencias artísticas interactivas con 'Impulse'. Bruno Ribeiro presenta '48 Pillars', una coreografía de luz y sombra creada con columnas y foco en movimiento. Plateforme de la jeune création franco-allemande combina danza, luz y sonido en la obra interdisciplinaria '(De)construct', mientras Daniel Rossa utiliza el mapping para narrar la dualidad entre lo efímero y lo permanente con la obra 'Metatecture'.

Playmodes reconecta con el cielo nocturno con 'Astres', una instalación que conciencia sobre su progresiva desaparición. Por último, Lukáš Dřevjaný – OXOO presenta 'Terraform', una transformación generativa que convierte una fachada en un lienzo viviente con láser e inteligencia artificial.