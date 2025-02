La falta de pruebas complica atrapar a los autores de la quema de contenedores en el área de Barcelona

Un hombre anda de noche por un polígono. No sabe que una cámara de seguridad le graba mientras se para a inspeccionar la maneta de una furgoneta. Está imprudentemente abierta y se mete dentro. Cuando sale, la cabina ya humea y, antes de marcharse a paso tranquilo, arroja varios objetos para avivar el fuego que ha encendido en el cubículo. Pasó el 19 de enero hacia las 02:30 horas en la zona industrial de la Verneda, entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. Aquella misma madrugada, otro vehículo ardió a 100 metros de la camioneta a la que se prendió fuego. La grabación resultó clave para detener el jueves pasado al sospechoso, un hombre de 33 años.

De la investigación se encargaron los Mossos d’Esquadra de Badalona. El jefe de la comisaría de la tercera ciudad más poblada de Catalunya, el intendente Alfons Sàrrias, señala que atajar las quemas intencionadas de vehículos y contenedores en los barrios próximos al Besòs es una “prioridad”. “Generan mucha alarma social. Lo trabajamos mucho, lo que pasa es que cuesta sacar resultados”, admite el mando policial.

Los Mossos, junto a las policías locales, han arrestado al menos a siete personas acusadas de provocar estragos por incendiar depósitos de basura y vehículos en los últimos 10 meses en Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià. El más joven tiene 20 años y el más mayor, 66. Consta también una persona investigada, a quien se le imputa la quema de al menos cinco contenedores en Badalona en dos días consecutivos del pasado septiembre. Todos los detenidos llevaban encendedores encima, con los que habrían consumado los ataques. A uno le requisaron nueve mecheros.

"La quema de vehículos y contenedores es uno de los delitos más difíciles de investigar y resolver", sostiene el intendente Sàrrias. Recalca que “la herramienta para cometer estos delitos es un simple encendedor, que cualquiera puede llevar encima".

Marc Doy es criminólogo y dedicó su trabajo final de máster al fenómeno de los incendios de contenedores. Trabajó codo con codo con la policía de un municipio catalán que, por motivos de confidencialidad, no puede revelar. Asegura que, “si no se detecta 'in fraganti' al incendiario, es muy complicado detener a los causantes por la propia tipología del delito, que destruye las pruebas en el fuego”.

Marca personal

Para mayor dificultad, el asaltante de ‘containers’ y vehículos no es un ladrón que, en caso de que se le atrape, posea un botín que demuestre que ha perpetrado una fechoría. Una posible pista, eso sí, es la existencia de una "firma personal" con la que rubrica su acción, señala Doy. Dos ejemplos de estos "sellos de identidad" son usar siempre el mismo combustible o, como se dio con un individuo que pudo ser detenido, “orinar en el contenedor tras prenderle fuego”.

Doy afirma que no encontró estudios científicos a nivel catalán sobre los "incendiarios urbanos", lo que le impidió establecer una “perfilación criminal” de los sujetos que estudió. Sin embargo, a través de la conducta de los delincuentes, puede sostener que esta clase de vandalismo se repetía “en los mismos distritos de la ciudad, en las mismas horas, en noches de fines de semana, lo que da a pensar que se trate de la misma persona" la que actúa. La investigación de Doy abarca de 2021 a 2023 y detectó que los fuegos intencionados de mayor magnitud ―por destruir más contenedores o propagarse a vehículos o mobiliario urbano― tenían lugar en zonas de ocio nocturno.

Un contenedor dañado por el fuego en Badalona. / JR

En la comisaría de Mossos de Badalona "siempre hay una investigación abierta por quemas de contenedores y vehículos", explica Sàrrias. Incluye una base de datos de posibles atacantes. "Son personas que han sido identificadas en algún momento y, aunque no podemos imputarles los hechos, podemos pensar que podrían tener relación", comenta el intendente.

Dispositivos especiales

En el trabajo de Doy tienen peso las recomendaciones para que la policía tenga más oportunidades de 'cazar' a los incendiarios. “Los pocos estudios al respecto muestran que el incendiario urbano actúa en su zona de confort, no se desplazan mucho para cometer estos delitos”, destaca. Conseguir delimitar el domicilio del sospechoso y extremar la vigilancia una vez que se declara un incendio intencionado en el entorno son, a tenor de Doy, acciones básicas para detectar 'in fraganti' al autor.

Los Mossos despliegan dispositivos conjuntos con las policías locales de Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià para afrontar el fenómeno. Los operativos, con agentes uniformados y de paisano, se retoman cuando los episodios repuntan. "Si tenemos un candidato que pensamos que puede estar provocando incendios, decimos quién es a las unidades y lo buscan durante la noche, procuran controlar qué está haciendo o, si hay algún hecho, si podría estar por la zona", detalla Sàrrias.

El dispositivo frente a los incendiarios se elevó a su grado más alto en el Barcelonès Nord al menos tres veces en 2024 y una el pasado enero. "El nivel básico de prevención siempre está activado porque somos conscientes de la problemática", agrega Sàrrias.

Perfil difuso

La experiencia de las policías locales aporta algunos rasgos de los incendiarios. “No podemos especular con el perfil ―admite la teniente de alcaldía de Seguridad, Rosa del Amo―, no obstante, según los identificados y detenidos, a menudo son personas con alguna patología mental o simplemente son actos vandálicos”.

"Posiblemente, estemos ante una persona que busca obtener placer con los incendios y hacer daño a la ciudadanía", intuye la Policía de Sant Adrià. "En la mayor parte de casos, no hay un motivo concreto", evalúa Sàrrias.

Fuentes de la policía local de Santa Coloma mencionan también el vandalismo vinculado al ocio nocturno pero, fijándose en los individuos que han detenido 'in situ', dibujan el retrato de “un hombre de mediana edad, en situación de pobreza extrema, que sufre patologías mentales”. En este sentido, el presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría, Narcís Cardoner, señala que “la piromanía es un diagnóstico clínico muy poco frecuente”, y advierte que “resulta poco probable que los actos de quema de contenedores estén motivados por una verdadera piromanía clínica”. Zanja que “asociar estos actos delictivos a trastornos mentales no deja de ser un ejemplo flagrante de estigmatización”.

