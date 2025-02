Albiol tilda las recientes muertes en Badalona de "bastante agresivas y violentas"

El alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol (PP), ha explicado que las muertes violentas de este domingo y de este lunes por la mañana en Badalona han sido "bastante agresivas y violentas".

Así lo ha dicho en una entrevista en 'TV3' este martes, en la que ha detallado que el asesinato de este lunes "podría estar relacionado con el tráfico de drogas", y que el hombre encontrado muerto este martes estaba atado de manos y pies.

La muerte violenta de este domingo se produjo en un domicilio tras una agresión con arma blanca entre varias personas, mientras que el cadáver encontrado este lunes por la noche estaba en un local en el que vivía la víctima.

"Esto no es un problema de inseguridad, porque al final, cuando a alguien lo asesinan dentro de su domicilio, no es un problema de inseguridad. Son hechos excepcionales porque se producen en unas circunstancias que no son habituales", ha dicho.

Por otro lado, Albiol también ha pedido al Gobierno cambiar las leyes contra los multirreincidentes: "Lo que no puede ser es que a una persona que han detenido 15, 20, 8, 40 veces, esté en la calle".

El PSC pide una Junta de Seguridad Local urgente

Por su parte, el PSC Badalona ha reclamado que al 'Gobierno Albiol' que convoque de forma urgente a una Junta de Seguridad Local "para conocer la radiografía actual de la delincuencia en la ciudad".

Los socialistas badaloneses insisten en que los últimos 18 meses se ha producido un "aumento continuado de los datos delincuenciales y sin que el gobierno local haya puesto en marcha ningún plan claro y efectivo para revertir la situación".

"El gobierno del PP no puede seguir mirando hacia otro lado mientras la inseguridad crece. Necesitamos medidas concretas y eficaces, no vídeos de propaganda en bares que no terminan con ninguna detención", ha denunciado Fernando Carrera, presidente del grupo municipal socialista.

Ante lo que consideran "inacción" del gobierno de Albiol, el PSC también propondrá la convocatoria de un pleno monográfico para abordar la seguridad en Badalona y exigir acciones inmediatas que garanticen la seguridad y la convivencia en la ciudad.