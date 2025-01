Multa de 30.000 euros a la empresa municipal de los CAP de Badalona por vulnerar la protección de datos de una paciente

El último día de noviembre de 2023, la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) recibió una denuncia en que se acusaba a una trabajadora Badalona Serveis Assitencials (BSA) ―la organización pública municipal que presta servicios integrales de salud en 16 centros de Badalona, Montgat y Tiana―, de haber "efectuado diversos accesos indebidos a su historia clínica". Concretamente, y según la resolución sancionadora publicada por la APDCAT, queda probado que fueron nueve los accesos, comprendidos entre mayo y julio de 2023, y que ninguno de estos estuvo relacionado con alguna actuación asistencial o de diagnóstico. Así lo ha avanzado el portal 'Confilegal', y ha podido comprobar EL PERIÓDICO.

A raíz de la denuncia, la APDCAT inició una fase de "información previa" para determinar si los hechos eran susceptibles de sanción. Durante dicha fase, se requirió a BSA para que confirmase, y si se daba el caso justificase, los nueve accesos a la historia clínica de la denunciante. En mayo de 2024, BSA confirmó a la Autoritat los accesos mencionados, que la denunciante "no había sido atendida nunca en el centro" en cuestión y que "ni había sido ni es paciente de la persona facultativa que efectuó los accesos". Asimismo, la entidad trasladó a la APDCAT que inició "un expediente sumario por falta muy grave para depurar la responsabilidad de la persona trabajadora".

Fuentes municipales detallan a este medio que BSA sancionó finalmente a la trabajadora con dos meses sin sueldo por estos hechos: "BSA cumplirá con lo que tiene que pagar por su responsabilidad civil, como marca la ley, dado que la infracción la cometió un profesional de BSA". Las mismas fuentes añaden que desde el Ayuntamiento de Badalona "se condena cualquier actuación irregular, como no puede ser de otro modo".

Con la respuesta en la mano, en julio del año pasado la APDCAT decide iniciar el proceso sancionador contra BSA y la subsiguiente notificación a la entidad "por una presunta infracción" relativa a la "protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos". Cinco meses más tarde, la entidad de protección de datos notifica la propuesta de resolución, consistente en una multa de 30.000 euros, "como responsable de una infracción prevista en el artículo 83.5.a con relación al artículo 5.1.f".

Así, se concedía a BSA un plazo de diez días para presentar alegaciones. La entidad pública no solo no presentó alegaciones a la propuesta de sanción, sino que pagó por avanzado 24.000 euros, "correspondientes a la sanción pecuniaria propuesta" por la Autoritat, "una vez aplicadas las reducciones previstas". Además, el pasado 2 de diciembre, BSA presentó un escrito en que "renunciaba a cualquier acción o recurso en vía administrativa" contra la sanción impuesta. BSA alegó, eso sí, que tiene implementadas determinadas medidas de seguridad destinadas a evitar que el personal de la entidad realice accesos indebidos. Alegación rechazada por la APDCAT ya, aun teniéndolas, las mencionadas medidas de seguridad "no evitaron los hechos constitutivos de infracción".

Aunque la APDCAT afirma que puede valorar "positivamente" que BSA haya incoado un expediente disciplinario que ha desembocado en la mencionada sanción, esta circunstancia, sin embargo, "no exime" de responsabilidad respecto a los hechos probados a tenor de la entidad. Para la Autoritat Catalana de Protecció de Dades son atenuantes "la falta de beneficios obtenidos a causa de la infracción", la "falta de intencionalidad en la comisión de la infracción" y "el grado de responsabilidad del responsable del tratamiento" de los datos. Así, se rebaja en 6.000 euros la sanción a BSA por no haberse lucrado de los hechos, en otros 6.000 por haberse demostrado que la entidad "no tenía intencionalidad", y otros 6.000 tras haberse acreditado que BSA implementó medidas de seguridad tras conocer los hechos denunciados.

Por el contrario, se considera agravante la "actividad del infractor con la práctica de tratamientos de datos personales". Dado que la entidad imputada presta servicios integrales de salud y sociales, "es conveniente afirmar que hay una estrecha vinculación entre su actividad" y el tratamiento de datos "especialmente protegidos". Por ello, se suman 1.000 euros a la sanción. La APDCAT considera también agravante que han quedado "afectadas categorías especiales del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos como por ejemplo, los "relativos a la salud de la denunciante", lo que significa otros 1.000 euros de multa. Finalmente, la Autoritat entiende que BSA incurre en reincidencia (lo que vuelve a sumar 1.000 euros a la sanción), ya que en 2022 fue también multada por hechos similares.