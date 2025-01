La Audiencia de Barcelona ha absuelto a Albiol por la instalación de antenas en una comisaría de Badalona

Cuatro semanas y un día después de quedar visto para sentencia, la Audiencia de Barcelona ha comunicado este viernes a primera hora al alcalde de Badalona Xavier García Albiol la sentencia del juicio del 'caso antenas'. El tribunal le ha absuelto de todos los delitos de los que se le acusaba tanto a él, como al resto de los acusados. Los magistrados señalan que "no existe prueba ni indicio" de que el edil, que ha estado casi cuatro años imputado, "conociese siquiera el propósito de instalar las antenas y mucho menos que él tomara la decisión de autorizarlo". Según los togados, tampoco consta que hubiera conocido nunca la ilegalidad de la instalación".

La Fiscalía de Barcelona acusaba a Albiol de haber tolerado supuestamente la instalación de dos antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guàrdia Urbana de Badalona. Los aparatos no contaban con licencia para ser colocados, por lo que presuntamente eran ilegales. Así, la Fiscal reclamaba para el alcalde de Badalona dos años y diez meses de prisión, diez años de inhabilitación y multa de 9.500 euros por un presunto delito continuado de prevaricación, desde administrativa hasta urbanística y ambiental.

En un principio había seis imputados, entre ellos el alcalde de Badalona, pero durante el juicio retiró la acusación a Miguel Jurado (PP), exconcejal de Seguridad en el primer mandato de Albiol como alcalde (2011-2015), y a Oriol Lladó (ERC), exconcejal de Urbanismo durante la primera parte del mandato de Dolors Sabater como alcaldesa de Badalona. Ante esta situación, solo continuaron en el banquillo en edil popular, el exdirector de Urbanismo, Xavier Salvà; y para el exconsejero delegado de Engestur, Tomás Vizcaíno. Asimismo, continúa pidiendo un año y seis meses de prisión para Josep Duran, exjefe del servicio de licencias. Todos ellos han resultado ahora absueltos.

La sentencia sostiene que Albiol solo tuvo conocimiento de la instalación de las antenas de telefonía una vez instaladas y en una reunión que mantuvo con representantes sindicales de la Guardia Urbana, aunque precisa que en ese encuentro, en los que se trataron otros temas, los agentes expresaron su inquietud por las radiaciones, no por la legalidad. "Por lo tanto, no puede afirmarse que Albiol recibiera en ningún momento información que le pudiera hacer sospechar que las antenas carecían de permisos administrativos del Ayuntamiento".

Carecía de permisos

Para el tribunal, tampoco "hay constancia" de que las instancias que se presentaron en el Ayuntamiento de Badalona llegaran al alcalde, "por lo contrario", los testigos "han declarado que la mayoría" de esas quejas se derivaban a los departamentos correspondientes y "no llegaban" al máximo representante político de la ciudad. Eso sí, los magistrados argumentan que la intervención de Albiol "ha quedado acreditada más allá de lo que el acusado ha parecido recordar", pero puntualizan que "si bien la prueba practicada no acredita que autorizase la instalación de las antenas, pero si tuvo conocimiento de su existencia y de la carencia de permisos municipales".

La sentencia es taxativa: "No hay prueba alguna de que Xavier García Albiol resolviera o votara a favor de la aprobación de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de las licencias que tuvieran relación con este proceso. Es más, en ningún momento se ha dicho que existieran licencias, con lo que mal pudo haberse resuelto o votado a su favor". Y añade: "tampoco puede afirmarse que debiera haber observado una conducta diferente a la que mantuvo. No había razones para suponer que las antenas estaban en situación irregular, y sería absurdo pensar que el alcalde de una ciudad como Badalona ha de comprobar la legalidad de todo aquello sobre lo que se le hace algún comentario en el que no se cuestione la legalidad."