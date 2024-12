Primer paso para dotar a Badalona de tres depósitos pluviales que evitarán el 85% de los vertidos al mar de agua residual

La construcción de tres depósitos de aguas pluviales en Badalona ha comenzado a tomar forma este viernes por la mañana con la firma del convenio entre el Ayuntamiento de la cuarta ciudad catalana y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para la redacción de los proyectos de ejecución.

El alcalde, Xavier Garcia Albiol, y el vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, han escenificado la entente plasmando su rúbrica en cada una de las páginas del convenio: "Agradezco la predisposición total del AMB para que este proyecto sea una realidad que transforme la ciudad en los próximos 40 o 50 años desde un punto de vista medioambiental", ha declarado el alcalde Albiol.

La construcción de los depósitos, una de las promesas del líder popular, debería servir para evitar en la medida de lo posible los recurrentes vertidos de aguas residuales domésticas al mar durante los episodios de lluvias, que el alcalde Albiol ha descrito como un "atentado al medio ambiente", además de "una gran molestia para los bañistas", ya que los abocamientos provocan que, al menos durante dos días, la playa quede cerrada al público. El alcalde ha detallado que cuando estén operativos los nuevos depósitos, se reducirá aproximadamente en un 85% la cantidad de vertidos: "Es un dato espectacular", ha descrito.

Los depósitos estarán situados en las inmediaciones de la calle de en Prim (con una capacidad de 6.800 metros cúbicos), otro en la avenida de Alfons XII (capacidad de 25.000 m³), y un tercero en el parque de Can Barriga, en Bufalà (con 69.000 m³). Cuando finalice su construcción, en el año 2026 según los cálculos del consistorio estas capacidades se unirán a la del único depósito de la ciudad, que construido durante el primer mandato de Albiol (en 2012) y situado en el solar de la antigua fábrica La Estrella, tiene una capacidad de 30.000 m³.

A diferencia de los otros dos nuevos depósitos, el de la calle de en Prim no es una infraestructura para evitar inundaciones, sino que está diseñado específicamente para evitar desbordamientos del sistema unitario del alcantarillado. Este depósito interceptará el colector de la mencionada calle y protegerá una superficie de 110 hectáreas, regulará el punto de rebosadura de la Playa del Pont d'en Botifarreta y, por lo tanto, protegerá esta playa y todas las que quedan a poniente de esta (Pescadors, Patins a Vela, Pont del Petroli, Estació y Coco) hasta la dársena del puerto.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del AMB, y alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha querido remarcar que estas actuaciones son, además de una cuestión medioambiental, una "cuestión de seguridad". “En los últimos meses, ya hemos visto como los episodios de fuertes lluvias que no podemos controlar son un riesgo para la seguridad y la protección de la ciudadanía".

Momento de la firma del convenio para la redacción de los proyectos de construcción de los depósitos pluviales en Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

Balmón ha querido señalar también que el ente metropolitano defiende, como sucederá en este caso, la colaboración público-privada para desarrollar actuaciones de esta relevancia. "Este proyecto es una política y un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Badalona y de la AMB que perdurará en el tiempo y que garantiza una seguridad nada menor para la comunidad local".

El AMB se encargará de la redacción de los proyectos de ejecución de los tres depósitos. Las obras tendrán un coste 1.323.000 euros y estarán financiadas conjuntamente por el Ayuntamiento de Badalona, que aportará el 80%; y el AMB, que aportará el 20%. El alcalde ha añadido que el Ayuntamiento buscará financiación externa y poder acogerse a proyectos europeos, pero que las obras en ningún caso estarán condicionadas por encontrar o no financiación.

La cuestión de los vertidos de aguas residuales en el mar en episodios de lluvia tiene diversas aristas y no solo afecta a Badalona, sino que es un problema común en municipios costeros con un alcantarillado antiguo que no separa los residuos domésticos del caudal de agua de lluvia. También influyen la poca permeabilidad del suelo (con muchos más metros cuadrados de cemento que de tierra), la poca conciencia de los vecinos que lanzan toallitas u otros desechos sólidos por el váter, y el funcionamiento de la depuradora en estos episodios de lluvia, que no está preparada para trabajar con un agua con tan poca cantidad de residuos.

En este sentido, el papel que desempeñan los depósitos pluviales en este asunto es también clave como solución puntual. "Al fin y al cabo, toda el agua que sea capaz de acumularse en los depósitos, es agua que no pasaría, por el momento, a la red", aseguraba a este medio el director del área de Cicle de l'Aigua del AMB, Fernando Cabello.