El decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura Zariquiey, en el Afterwork de EL PERIÓDICO

Este martes día 24 de marzo a las las 19.00 horas, el decano del Il.lustre Col.legi de Procuradors de Barcelona, Javier Segura Zariquiey, será el invitado del Afterwork organizado por EL PERIÓDICO en Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), un encuentro con los lectores del diario.

Durante la sesión, que conducirá el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, el decano de los procuradores aportará las claves y la visión de la procura. Hablará del papel del Colegio de Procuradores en la sociedad, de sus buenas prácticas y de sus obligaciones deontológicas como pieza clave en el funcionamiento del engranaje judicial catalán.

Segura es licenciado en Derecho con más de 30 años de experiencia. Ocupa el cargo de decano desde 2023. En su trayectoria profesional ha destacado por su papel en la eficacia de la gestión y, sobre todo, por ser cercano, proactivo y estar al servicio de todos los colegiados.

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