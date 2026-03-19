Casa Seat
El decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura Zariquiey, en el Afterwork de EL PERIÓDICO
EL PERIÓDICO te invita a participar en un nuevo #afterwork en Casa Seat con Javier Segura Zariquiey
Este martes día 24 de marzo a las las 19.00 horas, el decano del Il.lustre Col.legi de Procuradors de Barcelona, Javier Segura Zariquiey, será el invitado del Afterwork organizado por EL PERIÓDICO en Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), un encuentro con los lectores del diario.
Durante la sesión, que conducirá el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, el decano de los procuradores aportará las claves y la visión de la procura. Hablará del papel del Colegio de Procuradores en la sociedad, de sus buenas prácticas y de sus obligaciones deontológicas como pieza clave en el funcionamiento del engranaje judicial catalán.
Segura es licenciado en Derecho con más de 30 años de experiencia. Ocupa el cargo de decano desde 2023. En su trayectoria profesional ha destacado por su papel en la eficacia de la gestión y, sobre todo, por ser cercano, proactivo y estar al servicio de todos los colegiados.
Los lectores que deseen asistir a este encuentro, lo pueden hacer rellenando el siguiente formulario.
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