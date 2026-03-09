Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMojtaba JameneíManada MagalufBono alquiler jovenRosalíaEncuesta GESOPMacron OrmuzBolsas asiáticas - Nikkei 225BarcelonaCambio de hora 2026Precio petróleoPlantas
instagramlinkedin

Este martes en Casa Seat

El decano del Colegio Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, en el Afterwork de EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO te invita a participar en un nuevo #afterwork en Casa Seat con José Alberto Marín

Decano Colegio Notarial de Catalunya José Alberto Marín

Decano Colegio Notarial de Catalunya José Alberto Marín / Mar Armenteros

J. G. Albalat

J. G. Albalat

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este martes día 10 de marzo a las las 19.00 horas, el decano del Colegio Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, será el invitado del Afterwork organizado por EL PERIÓDICO en Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), un encuentro con los lectores del diario en los que Marín analizará la situación actual de la vivienda y su relación con las herencias. Durante la sesión, que conducirá el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, el decano de los notarios catalanes aportará datos y cifras sobre uno de los temas que más preocupa a la sociedad catalana.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Marín es notario desde 1986. Antes de ejercer en Barcelona lo hizo en localidades como Monforte de Lemos (Galicia), Les Borges Blanques, Sant Feliu de Llobregat y Reus. Con más de 30 años de experiencia, es experto en Derecho Civil y en nuevas tecnologías aplicadas a la profesión. Ocupa el cargo de decano desde 2020 y fue reelegido en 2024.

En su mandato, ha impulsado la digitalización y la mediación en el seno del Consell General del Notariat. Y también ha desarrollado una importante actividad internacional en la Unión Internacional del Notariado (UINL) y en el Consejo de Notarios de la Unión Europea (CNUE).

Noticias relacionadas y más

Los lectores que deseen asistir a este encuentro, lo pueden hacer rellenando el siguiente formulario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
  2. Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
  3. Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
  4. El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: 'No habrá un segundo referéndum
  5. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  6. Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
  7. Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
  8. Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales

El cuadro que muestra desnudos a Pedro Sánchez y Begoña Gómez y del que todo el mundo habla

El cuadro que muestra desnudos a Pedro Sánchez y Begoña Gómez y del que todo el mundo habla

El nuevo Mercat de Montserrat abre tras años de retraso con una fiesta de inauguración

El nuevo Mercat de Montserrat abre tras años de retraso con una fiesta de inauguración

Cuerpo afirma que el Gobierno tiene "muy claras" las medidas a implantar ante el alza de los combustibles

Cuerpo afirma que el Gobierno tiene "muy claras" las medidas a implantar ante el alza de los combustibles

Live Nation llega a un acuerdo con el gobierno de EEUU en el juicio antimonopolio

Live Nation llega a un acuerdo con el gobierno de EEUU en el juicio antimonopolio

Macron dice que "cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa" y envía ocho fragatas más

La sobrecarga del feminismo

La sobrecarga del feminismo

¿Qué es peor, el vapeo o el tabaco? Los expertos reclaman a Bruselas una rectificación urgente sobre la nicotina y los cigarrillos sin humo

"Dos edificios, un museo": así será el MNAC de 2029

"Dos edificios, un museo": así será el MNAC de 2029