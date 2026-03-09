Este martes en Casa Seat
El decano del Colegio Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, en el Afterwork de EL PERIÓDICO
EL PERIÓDICO te invita a participar en un nuevo #afterwork en Casa Seat con José Alberto Marín
Este martes día 10 de marzo a las las 19.00 horas, el decano del Colegio Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, será el invitado del Afterwork organizado por EL PERIÓDICO en Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), un encuentro con los lectores del diario en los que Marín analizará la situación actual de la vivienda y su relación con las herencias. Durante la sesión, que conducirá el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, el decano de los notarios catalanes aportará datos y cifras sobre uno de los temas que más preocupa a la sociedad catalana.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Marín es notario desde 1986. Antes de ejercer en Barcelona lo hizo en localidades como Monforte de Lemos (Galicia), Les Borges Blanques, Sant Feliu de Llobregat y Reus. Con más de 30 años de experiencia, es experto en Derecho Civil y en nuevas tecnologías aplicadas a la profesión. Ocupa el cargo de decano desde 2020 y fue reelegido en 2024.
En su mandato, ha impulsado la digitalización y la mediación en el seno del Consell General del Notariat. Y también ha desarrollado una importante actividad internacional en la Unión Internacional del Notariado (UINL) y en el Consejo de Notarios de la Unión Europea (CNUE).
Los lectores que deseen asistir a este encuentro, lo pueden hacer rellenando el siguiente formulario.
