La decana de los abogados de Barcelona, Cristina Vallejo, en el Afterwork de EL PERIÓDICO: los retos de la justicia y la profesión

Cristina Vallejo Ros tomó posesión el pasado 3 de julio de su cargo como decana del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona, relevando a Jesús Sánchez, que dirigió esta influyente institución desde 2022. Esta jurista ganó las elecciones celebradas el 19 de junio, en la que su candidatura ocupó todas las plazas de la junta de gobierno. Este martes día 16 de septiembre, a las 19.00 horas, Vallejo participará en el Afterwork organizado por EL PERIÓDICO en Casa Seat (Passeig de Gràcia, 109), un encuentro con los lectores del diario en los que explicará sus proyectos al frente del colegio de abogados, la situación en la que se encuentra la justicia en la actualidad y los desafíos con los que se enfrenta la profesión de la abogacía.

El despliegue de la ley de eficiencia de la justicia, una de las medidas estrella del ministro Félix Bolaños para modernizar la encasquillada Administración de Justicia, es uno de esos retos que pone patas arriba el mundo del Derecho, tanto por la obligatoriedad de pasar por procesos de mediación y de resolución de conflictos en asuntos civiles antes de presentar la demanda, como por la creación de los tribunales de instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales, o las nuevas atribuciones de los juzgados de paz, una institución enraizada en el territorio.

Cristina Vallejo ha reconocido públicamente que esta regulación, que entró en vigor en abril, comporta un cambio de paradigma, por lo que ha apelado a todos los representantes institucionales del ámbito de la justicia a la necesidad de establecer un diálogo para que esta normativa cuente con recursos y sea un cambio real en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

¿Se está produciendo ese diálogo? ¿Cómo se está desplegando la nueva ley? ¿Está siendo efectiva? ¿Se han constado problemas?. Esta son algunas de las preguntas que planearán con casi toda seguridad en el encuentro de Cristina Vallejo con los lectores de EL PERIÓDICO. Pero no serán las únicas. La falta de jueces en Catalunya está lastrando el funcionamiento de la Administración de justicia y provoca retrasos no solo a la hora de dictar sentencias, sino también de ejecutarlas, es decir, de ofrecer a los ciudadanos una resolución de los conflictos ágil y eficaz. De ahí, que desde las autoridades judiciales hayan reclamado más jueces en la comunidad. La Conselleria de Justicia se ha comprometido a que en esta legislatura se crearán nuevas plazas, al menos unas sesenta. ¿Son suficientes? ¿Esta es la solución?

La multirreincidencia y la profesión

El problema de la multirreincidencia en Barcelona se está intentando paliar con un plan de choque elaborado por el Ministerio de Justicia, la Conselleria de Justícia y el Ayuntamiento de Barcelona. Este plan, ya en marcha desde marzo, consiste en la creación de cuatro nuevos órganos judiciales de refuerzo para juicios rápidos (delitos de hasta cinco años de prisión, como robos) y la puesta en marcha del tercer juzgado de guardia para delitos leves, como para pequeños hurtos que suponen multas. Los primeros resultados indican que el plan funciona, pero debe renovarse antes de noviembre, al ser una medida temporal. El ministro Bolaños se ha comprometido a renovarlos. Pero, ¿es suficiente?, ¿es necesario endurecer las penas? y ¿el robo de teléfonos móviles debe penalizarse más?.

A nivel profesional, la nueva decana, que ostentó el cargo de diputada del colegio entre 2017 y 2021 y fue responsable de formación y coordinadora de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justícia (CRAJ), destacó en su toma de posesión su compromiso para combatir la desafección colegial, una cuestión que quedó reflejada en la baja participación en las últimas elecciones colegiales, en las que votaron el 15,96% de 24.100 colegiados, cuando en 2021 se registró una participación del 23,07%. ¿Cómo piensa luchar contra esa desafección? ¿Cuáles son sus planes para impulsar la defensa de la profesión? ¿Impulsará la participación del Col.legi de l'Advocacia en la elaboración de leyes? Todas estas y más preguntas, con sus respuestas, en Casa Seat este próximo martes.