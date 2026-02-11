El Consorci de la Zona Franca y la AIJEC amplían su alianza para impulsar el talento joven

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC) han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual el CZFB se convierte en patrocinador del Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial de los Premios Joven Empresario 2026, impulsados anualmente por la AIJEC desde 1993. El convenio, firmado por la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el presidente de la AIJEC, Vicenç del Mar, refuerza la voluntad de ambas entidades de apoyar al talento emprendedor, promover la innovación y contribuir a la consolidación del ecosistema empresarial joven de Cataluña. En el acto de firma, han estado presentes también el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y el gerente de AIJEC, Jesús Ruiz.

De izquierda a derecha: la directora general del CZFB, Blanca Sorigué; el gerente de AIJEC, Jesús Ruiz; el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro; y el presidente de la AIJEC, Vicenç del Mar / CZFB

Un impulso conjunto al emprendimiento y a la industria 4.0

Este acuerdo incluye la participación institucional del CZFB en la gala de entrega de premios de la AIJEC, así como diversas acciones conjuntas orientadas a fomentar la conexión entre jóvenes empresarios y el ecosistema tecnológico de la Zona Franca. Entre ellas, destaca la organización conjunta de una jornada en el DFactory Barcelona, que reunirá a jóvenes emprendedores y empresas vinculadas a la innovación y la industria 4.0, así como la organización de sesiones dedicadas al talento joven dentro de los congresos impulsados por el CZFB.

Dicho acuerdo también contempla que las startups premiadas en BNEW 2026 se conviertan automáticamente en candidatas a los Premios Joven Empresario, y el acceso preferente de los socios de la AIJEC a convocatorias de la Logistics 4.0 Incubator y a encuentros exclusivos para startups que se realicen en el SIL Barcelona -Salón Internacional de la Logística-, la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW).

Compromiso con la nueva economía

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha destacado que "apoyar el talento joven es esencial para seguir construyendo un tejido empresarial innovador y competitivo. Este acuerdo con la AIJEC refuerza la voluntad del CZFB de impulsar proyectos de futuro desde el Distrito 4.0 y desde espacios como el DFactory Barcelona o nuestras incubadoras de alta tecnología, auténticos motores de transformación industrial". Sorigué ha añadido que "la colaboración con la AIJEC nos permite acercar a los jóvenes empresarios al corazón de la nueva economía. Desde nuestras incubadoras y desde los grandes eventos que organizamos —como el SIL, BNEW o BWAW— tenemos la capacidad de tender puentes, activar sinergias y acelerar el desarrollo de iniciativas que marcarán la competitividad futura del país. Estamos profundamente orgullosos de poder acompañar a quienes representan el relevo generacional del tejido empresarial catalán y de contribuir a que sus proyectos tengan un impacto positivo, sostenible y transformador".

Por su parte, el presidente de la AIJEC, Vicenç del Mar, ha subrayado que "la colaboración con el CZFB nos permite ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes empresarios y fortalecer la visibilidad de iniciativas emprendedoras que contribuyen al progreso económico y social del país". Del Mar ha concluido recordando que "el Premio Joven Empresario tiene más de tres décadas de historia, pero su espíritu se mantiene intacto: reconocer el esfuerzo, el liderazgo y la capacidad de transformar ideas en proyectos empresariales con impacto real. El patrocinio del CZFB refuerza este propósito y nos permite ampliar la propuesta de valor hacia nuestros emprendedores: más conexión con la industria 4.0, más acceso a plataformas de aceleración, más visibilidad pública y más opciones para tejer alianzas estratégicas. Juntos estamos construyendo un entorno que no solo premia las buenas iniciativas, sino que también las acompaña en su camino hacia la consolidación".