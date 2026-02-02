El Distrito 4.0 de Barcelona avanza en la transición energética con nuevas instalaciones fotovoltaicas

El Distrito 4.0 de Barcelona avanza de forma decidida en su transición energética con un notable aumento de las instalaciones solares fotovoltaicas en funcionamiento, consolidándose como un referente metropolitano en sostenibilidad industrial. Según un estudio actualizado elaborado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), la superficie destinada a energía solar ha crecido en 117.654 m² respecto a 2023, alcanzando actualmente un total de 283.200 m² de instalaciones fotovoltaicas activas. Este incremento, del 41,5%, evidencia el compromiso creciente de las empresas instaladas en el Distrito 4.0 con la producción de energía limpia y la reducción de su huella de carbono.

En conjunto, las instalaciones en funcionamiento suman una potencia total instalada de 17.189 kWp, una aportación significativa a la generación de energía renovable en el entorno industrial. Además, los proyectos ya previstos permitirán alcanzar 19.347 kWp de potencia instalada en los próximos meses, reforzando el proceso de descarbonización del polígono y su alineación con los objetivos climáticos europeos.

En este contexto, el CZFB impulsa la ampliación del DFactory Barcelona, el corazón de este Distrito 4.0, que contempla la construcción de nuevos edificios concebidos bajo criterios de sostenibilidad. Todos ellos incorporarán instalaciones solares fotovoltaicas que aportarán una potencia adicional de 557 kWp, contribuyendo directamente a la reducción de emisiones y al uso de energía renovable en el recinto.

"La transición energética del Distrito 4.0 es hoy una realidad tangible. El crecimiento sostenido de las instalaciones fotovoltaicas demuestra que la industria puede ser competitiva y, al mismo tiempo, plenamente comprometida con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático" ha valorado Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB. Navarro también ha afirmado que "desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona estamos creando las condiciones para que las empresas apuesten por la energía limpia, la innovación y la eficiencia, consolidando la Zona Franca como un referente industrial europeo alineado con la Agenda 2030".

Este avance no sería posible sin el impulso y la colaboración activa del CZFB, que ha trabajado para facilitar y promover la adopción de tecnologías renovables entre las empresas del Distrito 4.0.Con estas acciones, el CZFB reafirma su compromiso con el desarrollo de un modelo industrial más sostenible, resiliente y respetuoso con el medio ambiente, alineado con los objetivos de la Agenda 2030 y los retos climáticos globales.