BWAW celebrará su sexta edición del 4 al 6 de marzo en DFactory Barcelona

La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) celebrará su sexta edición en DFactory Barcelona del 4 al 6 de marzo de 2026, reafirmándose como la cita de referencia para promover la igualdad de género en el ámbito empresarial, invitando a reflexionar sobre la visibilidad de la mujer en sectores clave para la economía. La cita reunirá a líderes, compañías y profesionales comprometidos con transformar la forma de trabajar, liderar y generar oportunidades.

El evento organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) cuenta, un año más, con la colaboración de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España y contribuye a visibilizar a Barcelona como una ciudad clave para el desarrollo de la nueva economía y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, destaca que "en esta sexta edición de BWAW, exploraremos retos, soluciones y tendencias que marcarán el futuro del talento, la innovación con perspectiva de género y el liderazgo inclusivo. Tres días para inspirarnos, sumar perspectivas y construir un ecosistema empresarial más justo, igualitario y competitivo."

Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, apunta que "del mismo modo que en sus anteriores ediciones, BWAW 2026 servirá para compartir visiones, aprender de referentes, conectar con empresas que ya están liderando el cambio y activar conversaciones que se traduzcan en un impacto real en la promoción de la igualdad de género en el ámbito empresarial y su contribución a la economía" .

La Barcelona Woman Acceleration Week es un claro ejemplo del compromiso que mantiene el CZFB con los ODS, más concretamente con el ODS número 5: La igualdad de género. En esta la misma línea, la entidad cuenta con otras iniciativas como el Consejo de la Mujer ZF, que ya cuenta con 26 integrantes, y lleva a cabo proyectos como el Feel the ZP Power, para acercar -sin sesgo de género-, a niños y niñas en edad escolar a las empresas del ecosistema, dando a conocer su aportación a la sociedad y potenciando el interés por la formación STEM en etapas tempranas.

La 6ª edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) se podrá seguir presencialmente en DFactory Barcelona o por streaming a través de la página web del evento (www.barcelonawaw.com).

Anterior edición de la BWAW / JOSEP LAGO

Algunas conclusiones de la última edición de BWAW

Entre las conclusiones de la pasada edición destaca la falta de referentes femeninos que siguen siendo un obstáculo en el sector tecnológico, de hecho, la presencia de mujeres en eventos internacionales de sectores tecnológicos es muy escasa. Solo hay 2,5% de participación femenina en el MWC. Esto se traduce en la necesidad visibilizar a más mujeres en posiciones de liderazgo y mentoría, así como de incluir la juventud en la toma de decisiones para alcanzar la igualdad de género. Además, las grandes compañías tienen el reto de saber cómo explicar y dar a conocer que todas las oportunidades laborales son posibles tanto para los niños como las niñas.

También llaman la atención cifras como la del acceso a financiación, que sigue siendo un reto para las emprendedoras, ya que solo el 3% de los fondos se destinan a startups lideradas por mujeres. Algunas aseguran que quedan descartadas en rondas de inversión por el mero hecho de ser mujer.

Asimismo, en sectores como el de la salud, las mujeres enfrentan mayores exigencias para ocupar puestos de liderazgo. Además, la investigación médica ha priorizado parámetros masculinos, dejando de lado las diferencias en enfermedades según el sexo, lo que debe corregirse.

En resumen, se concluyó que la igualdad no solo es una cuestión social, sino también económica, por lo que, si el 50% de la población viviera en igualdad de condiciones, el crecimiento del PIB podría ser significativo.