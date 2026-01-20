Sylo se incorpora a DFactory Barcelona para responder a los retos actuales y futuros de la industria

Sylo, consultora especializada en la externalización de servicios estratégicos, que ayuda a las empresas a ganar eficiencia, competitividad e innovación, se acaba de incorporar a DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Este lunes, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han mantenido una reunión con Jesús Ordás, Director de estrategia Corporativa, y Rafael Katime, director de IT en Sylo, para darles la bienvenida al ecosistema.

Con 20 años de experiencia en el sector y un equipo formado por más de 40 profesionales en activo, Sylo ofrece a clientes una combinación de conocimiento y capacidad operativa para afrontar retos de manera exitosa. Esta empresa abarca áreas como logística, retail, automoción, industria y servicios. Este enfoque transversal les dota de una visión global del mercado, identificando mejores prácticas y aplicándolas de forma adaptada para maximizar la competitividad de cada cliente. Cuentan con una metodología propia orientada a resultados, que combina herramientas digitales y un acompañamiento cercano para la optimización de procesos, reducción de costes, potenciando el talento interno de las organizaciones. La manera de trabajar de Sylo se centra en la medición constante de indicadores (KPIs) y en la búsqueda de mejoras continuas, garantizando un impacto tangible en eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Jesús Ordás, responsable de la estrategia corporativa de Sylo, ha explicado que la presencia de la compañía en DFactory Barcelona "refuerza nuestro compromiso con la innovación, la colaboración y la transformación digital. Desde este ecosistema 4.0 impulsamos alianzas y proyectos pioneros de externalización, combinando talento y tecnología para responder a los retos actuales y futuros de la industria".

Por su parte, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha destacado que "la incorporación de Sylo a DFactory Barcelona representa un paso más en la consolidación de nuestro ecosistema como referente internacional en industria 4.0. Sylo aporta una visión estratégica y operativa que encaja perfectamente con los valores que promovemos desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona: innovación, eficiencia y transformación digital. Les damos la bienvenida con entusiasmo y les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa".

Finalmente, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha querido destacar "el enfoque estratégico de Sylo, basado en la eficiencia operativa y la innovación. Estoy convencida de que la experiencia y la metodología de Sylo contribuirán significativamente al desarrollo de proyectos colaborativos que impulsen la competitividad del tejido empresarial".

Liderando la industria 4.0 desde Barcelona

DFactory Barcelona se ha convertido en el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional con la presencia de 40 empresas multinacionales, medianas y pequeñas empresas y centros de investigación que desarrollan proyectos pioneros en el terreno de la robótica, sensórica, impresión 3D, ciberseguridad, realidad aumentada y virtual, inteligencia artificial, Blockchain o la nanotecnología.

Actualmente el DFactory Barcelona se encuentra en plena ocupación, por lo que ya ha iniciado las obras de ampliación para pasar de los 17.000 m2 de superficie actual, a los 60.000 m2 que tendrá a finales de 2026. Para ello está construyendo 4 nuevos edificios: el edificio Cubo -de 1.100 m2 que albergará importantes eventos internacionales-; dos edificios de 24.370 m2 y 11.640 m2 respectivamente -destinados a la fabricación albergando nuevas empresas, laboratorios y centros tecnológicos y oficinas-; y un edificio de 2.300 m2 de servicios para las empresas del ecosistema

DFactory Barcelona fomenta la innovación abierta y colaborativa entre las empresas, que desarrollan proyectos y soluciones tecnológicas conjuntamente. Este ecosistema tecnológico cuenta con dos certificaciones internacionales, el Leed Gold del US Green Building Council que reconoce el diseño, construcción, mantenimiento y operación de edificios de alto rendimiento energético y de sostenibilidad; y recientemente con la certificación WELL Gold, que acredita que los diferentes espacios con los que cuenta el edificio impactan en la salud y el bienestar de sus ocupantes.