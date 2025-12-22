La Zona Franca de Barcelona y Onda Cero reconocen a En bici sense edat, Després del suïcidi i T’acompanyem

El Consorci de la Zona franca de Barcelona y Onda Cero han celebrado este mediodía la entrega del reconocimiento "Ciutat Solidària" 2025 en el Palau de la Música para apoyar a ONGs y entidades sociales sin ánimo de lucro de los ámbitos de la solidaridad, la inserción sociolaboral y la cura de la gente mayor y de los colectivos más desfavorecidos.

El primer reconocimiento ha estado para En bici sense edat, que desde el año 2016 promueve el envejecimiento activo y el buen trato a las personas grandes y con problemas de movilidad. Además de luchar contra la soledad no deseada, una de las actividades principales de la entidad es la organización de paseadas mediante el uso de triciclos eléctricos, conducidos por personas voluntarias. Por su trabajo en este terreno, ha recibido un cheque de 6.000 euros y una campaña publicitaria de 120 cuñas radiofónicas en Onda Cero. Además, se les ha hecho entrega de la litografía “Suite Equus” de la artista Margarita Gil Granero.

También se ha reconocido con el accésit a la entidad Després del suïcidi. Esta entidad, constituida en 2012, quiere generar un espacio para el acompañamiento y el apoyo en el luto a las personas supervivientes en la muerte por suicidio. También nace con la voluntad de romper el silencio que lo rodea, mejorar los sistemas de prevención y conseguir una mayor implicación de las administraciones en estos casos. Por esta tarea, ha recibido una campaña publicitaria de 120 cuñas radiofónicas en Onda Cero Cataluña, así como la litografía “Grabado sin título” del artista Josep Maria Guinovart.

Finalmente, también ha sido reconocida con un segundo accésit la asociación T’acompanyem, que nació en 2009 como una respuesta solidaria a la crisis económica. La entidad pone a disposición de personas paradas talleres, cursos y formación para facilitar su inserción laboral. Una tarea que también ha sido valorada con una campaña publicitaria de 120 cuñas radiofónicas en Onda Cero Cataluña, así como la litografía “Grabado sin título” del artista Josep Maria Guinovart.

El acto ha contado con la participación del delegado del Estado al Consorcio de la Zona franca de Barcelona, Pere Navarro, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, así como del director de Atresmedia Radio en Cataluña, Francesc Robert.

Pere Navarro ha destacado que “los Premios Ciutat Solidària son un reconocimiento imprescindible a la labor de las entidades sociales que actúan con generosidad y compromiso, trabajando a favor del bien común para hacer frente a las adversidades y desigualdades existentes. Desde el CZFB apoyamos estos galardones desde 2012, con más de 550 iniciativas conocidas que han aportado soluciones reales a personas en riesgo de exclusión. Esta alianza con Onda Cero refleja nuestro compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades. Todas las entidades participantes son protagonistas del cambio hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Por su parte, Blanca Sorigué ha destacado que “estos premios son una muestra del enorme talento y compromiso de las entidades sociales de nuestro entorno. Cada proyecto presentado refleja la capacidad de transformar realidades y ofrecer soluciones a quienes más lo necesitan. Desde el CZFB nos sentimos orgullosos de apoyar estos galardones junto a Onda Cero desde hace más de una década, porque creemos firmemente en la justicia social y la igualdad de oportunidades. Las entidades participantes son un motor de cambio y un ejemplo de solidaridad que inspira a toda la sociedad”.

De su banda, el director de Atresmedia Cataluña, Francesc Robert, ha agradecido el apoyo del Consorci de la Zona franca de Barcelona y ha destacado la tarea que, en el terreno de la responsabilidad corporativa, hacen Atresmedia y Onda Cero: “Un año más, y ya son trece, hemos demostrado el compromiso y la fuerza transformadora que tiene la solidaridad compartida. Desde Atresmedia, entendemos la responsabilidad corporativa no como una obligación, sino como una manera de estar en el mundo: escuchando, sumando e impulsando iniciativas que generan un impacto real en nuestra sociedad”. En su discurso, Francesc Robert ha destacado que el Reconocimiento Ciudad Solidaria es un ejemplo que, “cuando damos visibilidad a las entidades que trabajan por las personas, multiplicamos su alcance y reforzamos el tejido social”. También ha dado las gracias al Consorci de la Zona franca de Barcelona por “compartir esta visión y andar juntos en este proyecto”.