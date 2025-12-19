BIT tendrá en el Puerto de Barcelona la terminal de café más avanzada del sur de Europa

Barcelona International Terminal, S.A.(BIT), joint venture entre SGS y Empreses Masiques, dispondrá en el Puerto de Barcelona de la terminal de café más avanzada del sur de Europa. La construcción de la nueva terminal supone una inversión total de 30 millones de euros, de los cuales el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) asume 20 millones y el Puerto de Barcelona, 10 millones, para el traslado de las actuales instalaciones de BIT, motivado por la necesidad de espacio de Elian para ampliar la terminal que esta compañía tiene en el recinto portuario.

La nueva BIT se construirá en el Tramo VI de la Ronda del Puerto, en una parcela de 53.380 m² que el CZFB tendrá en concesión de gestión durante los próximos 50 años. Contará con dos naves conectadas por una marquesina, oficinas y servicios, y espacios para la carga y descarga de camiones, con una superficie construida de 27.476,79 m². Las instalaciones incorporarán sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, así como control constante de temperatura y humedad para garantizar las mejores condiciones del café verde almacenado. Así pues, las nuevas instalaciones de BIT estarán diseñadas y construidas específicamente para almacenar y realizar la logística del café con los máximos estándares de calidad y eficiencia, y estarán preparadas para acoger incrementos de tráfico durante los próximos años.

El proyecto, con un plazo de ejecución de 36 meses, ha sido presentado hoy por el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro; el CEO de Empresas Masiques, José Miguel Masiques, y el director de BIT, Marc Tauste.

Render de la futura nueva terminal / CZFB

Fruto del trabajo colectivo

El proyecto de la futura terminal de BIT se ha gestado tras un largo proceso en el que han trabajado conjuntamente instituciones y empresas. La necesidad de ampliar la terminal de la empresa agroindustrial Elian, ocupando los terrenos de las instalaciones de BIT y que gestiona el CZFB, en el muelle Álvarez de la Campa, para dar respuesta a un proyecto de 200 millones de euros presentado el pasado 21 de noviembre, ha requerido la acción coordinada del Puerto de Barcelona, el CZFB y BIT para hacerlo posible. Al mismo tiempo, ha planteado la oportunidad de construir una nueva terminal de café, que será la más grande y avanzada del sur de Europa. Dado que BIT tiene la condición fiscal de Zona Franca Aduanera, ha sido necesario alcanzar un acuerdo con el CZFB para que las futuras instalaciones mantengan esta naturaleza aduanera

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha querido poner en valor que "este es un proyecto de futuro que ejemplifica que, cuando hay voluntad de alcanzar unos objetivos y se trabaja de forma coordinada entre el sector público y privado, los resultados son muy positivos, generando oportunidades para las personas y el territorio. Al mismo tiempo, desde el CZFB, con esta actuación, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la reindustrialización sostenible y con la generación de valor económico y empleo".

Por su parte, el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha destacado que "BIT es la terminal de café verde más importante del sur de Europa y el nuevo proyecto que hoy presentamos debe permitir que siga manteniendo esta posición de liderazgo. Este proyecto es, además, un ejercicio de colaboración institucional. Hemos trabajado con el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y con las empresas implicadas, Masiques y SGS, para ordenar mejor el territorio y facilitar que cada actividad disponga de las condiciones adecuadas para crecer y ser competitiva".

El CEO de Masiques, José Miguel Masiques, ha recordado que este proyecto "es un paso más, pero muy importante, en una historia de éxito iniciada hace muchos años entre el Puerto de Barcelona, el Consorcio de la Zona Franca y BIT" y ha enmarcado el nuevo proyecto en la relevancia que tiene España en el mercado del café a nivel internacional y el papel que juega BIT, que gestiona en la actualidad alrededor del 80% del café verde que llega al país".

El director de BIT, Marc Tauste, ha explicado que "nuestras nuevas instalaciones dispondrán de dos naves diferenciadas que acogerán diferentes actividades relacionadas con la logística del café. El moderno equipamiento del que dispondremos, totalmente automatizado, nos permitirá duplicar la capacidad de producción actual y optimizar la operativa logística. Tendremos una de las terminales más modernas y sostenibles de café del mundo".

Una empresa destacada en el mercado

BIT, una joint venture formada por SGS y Empresas Masiques, fue creada en el Puerto de Barcelona en los años 80 —una vez liberalizado el mercado del café en España— con condición fiscal de Zona Franca, lo que permitió que los operadores locales e internacionales pudieran realizar sus operaciones logísticas en España y con terceros países con el tratamiento fiscal más competitivo.

La empresa creció rápidamente hasta situarse como la terminal de café verde más importante del sur de Europa y una pieza clave para consolidar Barcelona como la principal puerta de entrada de café verde en el sur del continente. Actualmente, el 80% del café que llega al Estado español pasa por el Puerto de Barcelona.