La Zona Franca de Barcelona presenta sus presupuestos para 2026 y consolida una tendencia de estabilidad

El plenario del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha aprobado esta mañana el presupuesto para 2026 de la entidad, con una previsión de 31,4 millones de euros de beneficio de las actividades ordinarias, cifra que representa un incremento del 2% respecto a la previsión de cierre del ejercicio anterior. El CZFB también ha previsto un importe neto de su cifra de negocio para 2026 de 82 millones de euros, resultado que evidencia la evolución positiva del negocio recurrente, un mayor rendimiento operativo y la sólida estructura patrimonial del CZFB. Cabe destacar que el CZFB es una entidad pública que se financia íntegramente con fondos propios y mediante la gestión de su patrimonio, por lo que la totalidad de sus beneficios se destinan a impulsar la innovación y dinamizar la economía.

La sesión plenaria del CZFB ha estado presidida por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha puesto en valor que “el Consorci de la Zona Franca de Barcelona se ha consolidado como un espacio clave para la economía y la innovación de la ciudad y de todo su entorno metropolitano. Actualmente afronta un nuevo ciclo estratégico con el Plan 2025-2029, marcado por la industria 4.0 —también denominada industria urbana—, en plena sintonía con el Plan Estratégico Económico del Ayuntamiento de Barcelona. A través del Plan Impulsa, que contempla zonas de actividad económica de desarrollo prioritario, la Zona Franca de Barcelona es una de ellas debido a esta firme apuesta por la industria 4.0”.

Por su parte, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, en su comparecencia ha explicado que “el CZFB es una institución saneada que, pese a haber realizado inversiones muy importantes, siempre ha tenido como objetivo mantener el equilibrio económico y financiero. Su compromiso va más allá de los terrenos que gestiona, garantizando la continuidad de las actividades económicas que se desarrollan en el polígono industrial, mayoritariamente de carácter industrial. Un ejemplo de ello son los terrenos de Nissan, que representan una historia de éxito gracias a la alianza de todas las partes implicadas. Hoy podemos afirmar que se han recuperado los puestos de trabajo y que la actividad industrial avanza a buen ritmo con la recuperación de la marca Ebro, en colaboración con la multinacional china Chery”.

El Plan Estratégico 2025-2029 alcanza el 18% de ejecución

Durante la sesión, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicado la evolución del Plan Estratégico 2025-2029 de la entidad que pone el foco en el impulso de proyectos de desarrollo económico y social del territorio, la integración urbana del Distrito 4.0 y el cumplimiento en ESG, todo ello basado en la sostenibilidad para generar los recursos que permitan desarrollar los tres pilares anteriores.

En este sentido, Blanca Sorigué ha destacado que “estamos en un 18% de ejecución del Plan Estratégico 2025-2029 y me gustaría subrayar que el propósito del CZFB es económico, industrial y social”. Sorigué también ha destacado “la apuesta del CZFB por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente por el número 5, dedicado a la igualdad de género, y de manera muy relevante por el número 17, centrado en las alianzas, ya que todo lo que hacemos lo llevamos a cabo acompañados de partners”.

DFactory Barcelona alcanza la plena ocupación

El CZFB también ha informado que ya ha alcanzado el 100% de ocupación del DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional, contando en la actualidad con 42 empresas instaladas. Este éxito ha motivado una ampliación del DFactory Barcelona, que incluye la construcción de cuatro nuevos edificios, lo que le permitirá pasar de los 17.000 m2 de superficie actual, a cerca de 60.000 m2. “Ya hemos iniciado las obras de ampliación del DFactory con la construcción de un edificio en forma de cubo, un espacio de más de 1.000 m² que queremos destinar no solo a eventos económicos, sino también a relevantes encuentros sociales, ciudadanos y culturales de todo tipo. Se trata de un espacio urbano de primer nivel que se integrará en las actividades que tienen lugar en la ciudad de Barcelona, dentro de su entorno metropolitano. Además, construiremos otros dos edificios: uno de servicios y otro destinado a empresas, junto con un tercer edificio dedicado a la instalación de compañías vinculadas a la industria 4.0, como la robótica, la sensórica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, entre otras” ha explicado Pere Navarro.

Innovación, sostenibilidad y apuesta por industria 4.0

Asimismo, el CZFB seguirá impulsando el ecosistema emprendedor con las mejores iniciativas y proyectos a través del Logistics 4.0 Incubator, la incubadora en España dedicada a la industria 4.0 en el ámbito de la cadena logística. En sus dos años de actividad ya ha incubado a 60 startups que han generado cerca de 460 puestos de trabajo y un volumen de actividad aproximada de 46 millones de euros.

Por otro lado, el CZFB ha presentado el calendario de sus principales eventos dedicados a la promoción económica, encabezados por la celebración de la 28ªedición del SIL Barcelona, el Salón Internacional de la Logística-que se celebrará del 3 al 5 de junio en el pabellón 8 del recinto de Plaza España de Fira de Barcelona-; la 7ª edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW) -a principios de octubre en DFactory- y la 6ª edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) -del 4 al 6 de marzo también en DFactory-.

El CZFB también ha manifestado que en 2026 seguirá comprometida con la actividad y la promoción económica, y plenamente focalizada en la innovación, la sostenibilidad y la apuesta por industria 4.0. Cabe destacar que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona es una entidad pública que se autogestiona mediante de las rentas que recibe de las empresas instaladas en el polígono industrial y de los beneficios que obtiene de sus actividades, para impulsar la actividad económica y el bienestar social.